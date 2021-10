iOS 15.1, iPadOS 15.1 i macOS 12 Monterey już oficjalnie. Co nowego?

W przypadku systemu Apple'a do tabletów tym razem najważniejsze nie jest to, co dodano (czyli m.in. ten sam SharePlay, co w iOS 15.1), a to, co przywrócono. Apple również w przypadku tabletów wycofał się z kontrowersyjnej zmiany w interfejsie Safari i dał opcję przywrócenia klasycznego wyglądu kart, w którym karty nadal są kartami, a nie jakimiś dziwnymi bąbelkami.