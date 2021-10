Znika solidny argument za wizytą w Ikei. Klopsy zamówisz z dostawą do domu

Dostawy jedzenia do domu najlepiej pokazują, że Ikea chce się zmieniać. Pandemia pokazała, że wizyty w ogromnych centrach handlowych przestają być koniecznością – wszystko można zamówić z sieci. Dotyczy to nie tylko tradycyjnych produktów meblowych, z których słynie Ikea, ale też jedzenia. Po prostu gigant nie chce wypaść z gry. Skoro ktoś do nas nie przychodzi, bo zamawia produkty w sieci, to niech jeszcze od nas coś zje – stwierdzili Szwedzi i trudno im odmówić logiki.