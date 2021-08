Nadal mylisz srebro z żelazem? Google ma interaktywną tablicę Mendelejewa w 3D

Pomysł został przekuty w podstronę widoczną w wynikach wyszukiwania. Póki co całość nie jest przetłumaczona na język polski, ale jeśli jesteś na tyle duży/duża, by mieć na chemii układ okresowy pierwiastków, najpewniej władasz już językiem angielskim na tyle dobrze, że poradzisz sobie z nową podstroną.

Co więcej, nowa strona Google została dostosowana do wyświetlania na ekranie smartfona, a do tego działa tam lepiej niż na komputerze. Dlaczego? Ponieważ modele pierwiastków można wyświetlać w trybie AR, przy użyciu kamery smartfona. Po zeskanowaniu powierzchni atom można „przykleić” jako nakładkę widoczną w smartfonie na tle naszego pokoju. Atom następnie można obejrzeć z każdej strony, np. obchodząc go dookoła.

Przydatne? Nie do końca, ale za to naprawdę efektowne. To już kolejny przykład na to, że Google coraz bardziej inwestuje w treści AR w wyszukiwarce. Nie wierzysz? Wpisz na smartfonie nazwę zwierzęcia, np. „lew” czy „słoń”. Cyfrowy model 3D będziesz mógł wyświetlić, korzystając z AR i kamery smartfona. Jeśli masz dzieci, będzie to świetną zabawą. Sprawdziłem w praktyce!