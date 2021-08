Photoshop nauczył się nowej sztuczki. Podmiana nieba na zdjęciu jest jeszcze bardziej efektowna

Automatyczna zamiana nieba to jedna z najbardziej spektakularnych sztuczek Photoshopa. Teraz ta funkcja została rozszerzona o nowe możliwości.

Jedziesz na wakacje w wymarzone miejsce , które zawsze chciałeś sfotografować. Oglądasz wcześniej zdjęcia na Instagramie, by sprawdzić, jakie możliwości kadrowania będziesz miał na miejscu. Masz już w głowie plan zdjęć.

Bardzo inwazyjnym, ale coraz lepszym rozwiązaniem jest… wymiana nieba na zdjęciu. W Photoshopie można to było zrobić od zawsze, ale jeszcze kilka lat temu trzeba było wykonać to własnoręcznie, zaznaczając, maskując i szparując. Im więcej drzew, liści i przewodów sieci energetycznej przecinających niebo, tym trudniej było o dobry efekt.

Przyznam, że rzadko korzystam z tej funkcji, ale ilekroć ją uruchomię, jestem mocno zaskoczony jej jakością. Teraz Adobe udostępniło aktualizację panelu podmiany nieba . Umożliwia on pobieranie paczek z nowymi zestawami układów chmur i światła na niebie. Powstały swoiste presety, które można doinstalować do Photoshopa, a Adobe udostępniło kilka naprawdę spektakularnych paczek .

Jak się za to zabrać? Przede wszystkim, trzeba otworzyć w Photoshopie zdjęcie, a następnie wybrać Edycja - Zastępowanie nieba. Następnie zobaczymy panel ze wbudowanymi zestawami teł. Po rozwinięciu panelu Niebo w prawym górnym rogu zobaczymy kółko zębate, a pod nim nową opcję Importuj nieba - Z ustawień predefiniowanych nieba. W ten sposób można zaimportować do Photoshopa nowe pliki .sky będące paczkami presetów zawierających obrazy nieba.

Takie paczki są do pobrania na nowej stronie Adobe, ale to dopiero początek. Z pewnością pojawi się znacznie więcej tego typu presetów. Kto wie, może nawet paczki plików .sky będą dla twórców nową okazją do zarabia na sprzedaży swoich autorskich presetów, tym razem zawierających zdjęcia nieba.