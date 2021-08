Lasy mogą wspomóc człowieka w walce ze zmianami klimatu. Bardziej, niż się wydawało

Sadzenie lasów na średnich szerokościach geograficznych może wspomóc walkę z niekorzystnymi zmianami klimatycznymi. Do teraz nie było to takie jasne.

Wszystko powyższe to oczywiście prawda. Jednak lasy charakteryzują się niskim albedo, co oznacza, że odbijają niewiele światła słonecznego, w przeciwieństwie do wody czy lodu. To z kolei sprawia, że naukowcy od dawna zastanawiali się, czy korzyści płynące z pochłaniania dodatkowego dwutlenku węgla przez lasy nie zostaną przyćmione przez dodatkową ilość ciepła słonecznego przytrzymywanego przez drzewa na Ziemi. Gdyby tak było, mogłoby się okazać, że odtwarzanie lasów i zalesianie nowych obszarów nie przyczyniłoby się w żaden sposób do obniżenia średnich temperatur na Ziemi.