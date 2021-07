Szukasz lodówki godnej XXI wieku? Samsung ma coś w sam raz dla ciebie

Dawno minęły czasy, gdy w setkach tysięcy gospodarstw domowych stały te same sprzęty AGD, a na rynku dostępne było po dwa różne modele danego sprzętu, kiedy pół Polski z pierwszej ręki wiedziało czym jest pralka Frania. W erze dojrzałej technologii użytkownik może wybrać sprzęt skrojony dokładnie pod jego wymagania, czy to pod względem wymiarów, czy funkcjonalności.

Doskonałym przykładem tutaj może być bogate portfolio lodówek oferowanych przez markę Samsung. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii produkowane przez nią lodówki są czymś dużo więcej niż tylko chłodzonym pojemnikiem na żywność.

Space Max™: maksymalne wykorzystanie przestrzeni

Na pierwszy rzut oka można pomyśleć, że wybór lodówki nie powinien stanowić żadnego problemu, wszak lodówka to po prostu lodówka, jeden z podstawowych elementów wyposażenia każdej kuchni. To urządzenie, które ma chłodzić żywność i utrzymywać jego świeżość - nie powinno zatem być tutaj żadnej filozofii. Czy jednak na pewno? Wystarczy sobie przypomnieć z domu rodzinnego, z imprez u znajomych, czy w każdym domu lodówka wykorzystywana jest tak samo? Czy mieszkający samodzielnie singiel, który większość czasu je „na mieście” potrzebuje takiej samej lodówki co małżeństwo z trójką dzieci? Czy w niewielkiej kawalerce zmieści się taka sama lodówka co w wielopokoleniowym domu rodzinnym? Odpowiedź na te wszystkie pytania brzmi: zdecydowanie nie.

W zależności od tego, ile miejsca możemy w mieszkaniu/domu przeznaczyć na lodówkę, Samsung posiada w swoim portfolio odpowiedni model. Do niewielkich pomieszczeń doskonale będą pasowały lodówki slim lub lodówka Combi dzielona na chodziarkę znajdującą się u góry i zamrażalnik na dole. Jeżeli miejsce w pomieszczeniu nie stanowi problemu, a potrzeby gospodarstwa domowego są duże, lepiej będzie celować z pojemne lodówki side by side lub Multidoor.

Specjalna linia oferowanych lodówek wyposażonych w technologię Space Max™ oferuje możliwie największą przestrzeń wewnętrzną, którą można wykorzystać na przechowywanie żywności. Aby to zagwarantować, inżynierowie Samsunga opracowali zupełnie nowy system izolacji, który pozwolił na stworzenie cienkich ścianek lodówek i tym samym powiększenie przestrzeni wewnętrznej, wobec starszych modeli lodówek Samsung.

Family Hub: lodówki mogą być ekscytujące

Myśląc o lodówce, rzadko myśli się o nowoczesnej elektronice czy technologii. Samsung korzysta jednak z doświadczenia z rynku smartfonów, wykorzystując je przy tworzeniu urządzeń AGD.

Dzięki temu lodówki Samsunga, choć może to brzmieć zaskakująco, naszpikowane są technologią z każdej możliwej strony. Za pomocą specjalnego dużego panelu dotykowego zainstalowanego na lodówce Family Hub możesz sterować innymi smart urządzeniami zainstalowanymi w domu. Dzięki temu z kuchni jesteś w stanie zmienić np. nastrojowe oświetlenie w mieszkaniu podczas imprezy w większym gronie czy też przesłać ulubioną muzykę lub serial bezpośrednio na ekran lodówki.

Jeżeli jesteś miłośnikiem nowoczesnych technologii, z pewnością zainteresuje cię możliwość wyboru lodówki wyposażonej w wewnętrzne kamery, które pozwalają ci nie tylko zajrzeć do lodówki bez potrzeby jej otwierania, ale także za pomocą aplikacji, wprost ze sklepu. Dzięki takim kamerom nie będziesz musiał już nigdy zastanawiać się co trzeba kupić na obiad, a co już jest w domu. Włączasz aplikację, za pomocą funkcji View Inside sprawdzasz co jest w lodówce i dokupujesz tylko niezbędne składniki. To jest zupełnie nowy wymiar urządzeń korzystających z Internetu rzeczy (Internet of Things). Za każdym razem podczas zamykania lodówki, kamery wykonują zdjęcia jej wnętrza, które później można zobaczyć na wyświetlaczu zainstalowanym na drzwiach lodówki lub za pomocą aplikacji w smartfonie. Aplikacja jest dostępna na Androida od wersji 7.0 oraz iOS od wersji 10.0

Nie masz pomysłu na obiad, nie wiesz jakie danie można przyrządzić z posiadanych składników? Aplikacja Smart Przepisy dostępna z poziomu panelu lodówki przedstawi ci zawsze ciekawe przepisy, których wybór będzie opierał się o Twoje preferencje, ale także i o to, co właśnie znajduje się w Twojej lodówce. Jeżeli przepis przypadnie ci do gustu, na ekranie wyświetlą się proste i przejrzyste instrukcje pozwalające z łatwością przygotować coś, czego nigdy wcześniej nie gotowałeś.

Chłodzenie na zupełnie nowym poziomie

Lodówka to nie tylko urządzenie do przechowywania żywności w temperaturze niższej od temperatury otoczenia. Efektywne, wydajne i przede wszystkim zdrowe przechowywanie żywności wymaga zastosowania chociażby odpowiedniego poziomu wilgotności czy odpowiedniej dla danego pożywienia temperatury.

Lodówki Samsunga wyposażone są w system No Frost, który pozwala dłużej utrzymywać świeżość produktów, ze względu na brak osadzającego się na nich szronu. Jeżeli w lodówce przechowujesz owoce i warzywa, w zależności od modelu lodówki możesz skorzystać ze specjalnie wydzielonej szuflady Humidity Fresh+, w której bezustannie utrzymywany jest wysoki poziom wilgotności regulowany za pomocą pokrętła (aż do 80 proc. wilgotności) oraz z osobnej szuflady Optimal Fresh+ wyposażonej z kolei w przesuwaną przegrodę, która pozwala na stworzenie dwóch różnych stref charakteryzujących się różnymi temperaturami, np. -1°C dla mięsa, wędlin oraz ryb i 1°C dla owoców i warzyw.

Na każdym poziomie lodówki przez cały czas zapewnione jest równomierne chłodzenie. Technologia All-Around Cooling wtłacza do wnętrza lodówki zimne powietrze za pomocą specjalnych otworów umieszczonych na kilku poziomach w tylnej części urządzenia.

Przechowywanie żywności to tylko jedna z funkcji nowych lodówek oferowanych przez Samsung. Teraz lodówka może stać się niemal domowym centrum rozrywki, które przyciąga domowników do kuchni i sprawia, że przygotowywanie zdrowych i ciekawych posiłków może stać się rozrywką samą w sobie.

