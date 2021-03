Bezpieczeństwo to podstawa. Czajnik Viomi V-MK152B nie sprawi problemów, a na dodatek jest śliczny

Czajnik to w teorii urządzenie banalnie proste w konstrukcji i działaniu. Wielu producentów zapomina jednak, że prostota nie oznacza niskiej jakości. Polecamy produkt marki Viomi – z nim nie ryzykujemy przepięć, przegrzań czy przegotowania wody.

Co ma robić czajnik? To nie jest podchwytliwe pytanie. Nie wszystkie produkty bowiem spełniają nawet podstawowe funkcje tak prostego urządzenia, jak to służące do gotowania wody. Każdy wykona tę funkcję, to jasne. Nie każdy zrobi to jednak szybko, w miarę cicho. A przede wszystkim nie każdy zawiera wbudowane stosowne zabezpieczenia przed awarią.

Viomi V-MK152B – bo na niego chcielibyśmy zwrócić waszą uwagę – to 1,5-litrowy czajnik elektryczny, który zdecydowanie przykuwa wzrok swoim wzornictwem. To przecież też jest ważne, wszak czajnik to urządzenie stojące zawsze na widoku. A coraz więcej mieszkań zamiast dedykowanej kuchni projektowane jest z tak zwanym aneksem kuchennym – który widać z pokoju dziennego.

Viomi V-MK152B to produkt wysokiej klasy. Nie tylko ładny, ale i bezpieczny.

Wysokiej jakości termostat równomiernie podgrzewa wodę i kończy pracę czajnika tuż po zagotowaniu wody – a nie po dłuższej chwili, jak w przypadku wielu innych produktów tego rodzaju. Polecany przez nas model wyposażony jest dodatkowo w pustą w środku rączkę – dzięki czemu ta nie nagrzewa się podczas gotowania, a wzięcie czajnika do ręki tuż po zakończeniu jego pracy nie skończy się pieczeniem dłoni na skutek poparzenia.

1800-watowy czajnik waży 1,2 kg i mierzy 21,6 x 15,2 x 25,2 cm. Wykonany jest ze stali nierdzewnej, więc nie może być mowy o zatruwaniu wody żadną szkodliwą substancją. Dla użytkownika modelu V-MK152B równie istotny może być fakt, że wspomniana stal od zewnętrznej strony pokryta jest obudową, dzięki czemu możemy śmiało dotykać urządzenie bez strachu, że się czymś poparzymy. Nie przesuniemy go też nigdzie przypadkowo, o co zadbają trzy antypoślizgowe gumki.

Dodatkowe bezpieczeństwo zapewniają trzy kluczowe mechanizmy: elektronika czajnika Viomi uniemożliwi włączenie go, gdy w środku nie znajduje się woda; chroni urządzenie przed przepięciem oraz przed przeciążeniem.

Bezpieczeństwo, wygoda i funkcjonalność. Ten czajnik elektryczny, tak przy okazji, jest całkiem niedrogi.

Czajnik elektryczny Viomi V-MK152B kupisz w Sklepie Spider’s Web za 419 zł.