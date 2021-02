Usuwa bakterie i wirusy. Sterylizator Blitzwolf BW-FUN4 z lampą UV za 89 zł

Przenośny sterylizator to urządzenie, które się przyda w każdym domu. Zadaniem takich urządzeń jak Blitzwolf BW-FUN4 jest usuwanie bakterii i wirusów z naszego otoczenia. Służy do tego wbudowana lampa UV.

UWAGA: Sterylizator Blitzwolf BW-FUN4 kupisz w Sklepie Spider’s Web w cenie 89 zł (zamiast 149 zł). Dostępne są dwa modele różniące się kolorem — jeden jest biały, a drugi czarny.

Bakterie, wirusy, grzyby i inne zanieczyszczenia od zarania dziejów są dla nas zagrożeniem, ale dopiero pandemia koronawirusa sprawiła, że zaczęliśmy na nie zwracać naprawdę baczną uwagę. Tylko jak się przed nimi bronić? Noszenie maseczek i mycie rąk to za mało, ale z pomocą przychodzi nam technologia.

Jednym z urządzeń, w jakie warto się wyposażyć, jest przenośny sterylizator. Dzięki niemu można w łatwy sposób pozbyć się bakterii i wirusów. Przykładowym modelem takiego urządzenia jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych Blitzwolf BW-FUN4.

Dlaczego warto kupić sterylizator Blitzwolf BW-FUN4?

Podczas pracy Blitzwolf BW-FUN4 usuwa do 99 proc. bakterii w zaledwie pół godziny. Używa się go do sterylizacji pomieszczeń, w tym takich z małym dostępem do światła oraz tych, gdzie nie ma dostępu do świeżego powietrza. To przenośne urządzenie jest przy tym niezwykle kompaktowe — nie zagraci mieszkania. Nie straszy przy tym swoim wyglądem i nie trzeba po użyciu chować go w szafie.

Korzystanie z niego jest niezwykle proste. By rozpocząć proces sterylizacji, wystarczy przez pięć sekund przytrzymać przycisk na obudowie urządzenia. Dzięki niewielkim wymiarom (ok. 14 cm wysokości, ok. 5 cm średnicy) i wadze (wynoszącej mniej niż ćwierć kilograma) po skończonej pracy można go łatwo przenieść do kolejnego pomieszczenia.

Blitzwolf BW-FUN4 nie wymaga stałego podłączenia do prądu.

W sterylizatorze znalazło się miejsce na ogniwo zasilające pozwalające na wykonanie 4-5 cyklów sterylizacji na jednym ładowaniu. Jego żywotność to 8000 godz. Aktualny stopień naładowania sygnalizuje dioda, a energię w ogniwie uzupełnia się za pomocą kabla microUSB.

Urządzenie może pracować w temperaturze do 5 do 40 stopni Celsjusza, a do dezynfekcji wykorzystuje się lampę UV-CCL oraz ozon (podwójna długość fali: 185 nm i 245 nm).

