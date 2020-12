Najnowsze, czy nawet kilkuletnie samochody oferują możliwość sparowania smartfona z systemem multimedialnym. W starszych autach potrzebujemy odbiornika Bluetooth. Baseus Qiyin spełni wszystkie nasze oczekiwania.

Zestaw głośnomówiący samochodzie to absolutna konieczność. Jeżeli kierowcy nie odstrasza możliwość otrzymania 200-złotowego mandatu i 5 punktów karnych, powinien zadziałać argument związany z bezpieczeństwem na drodze. Neurobiolodzy i kognitywiści od dawna obalają mit podzielności uwagi. Z kolei wiele badań pokazuje, że kierując samochodem jedną ręką i skupiając się na rozmowie, mamy znacznie mniejsze szanse na błyskawiczną reakcję na zmieniającą się sytuację na drodze. Zestaw głośnomówiący sprawia, że nie tracimy możliwości np. szybkiego ominięcia niespodziewanej przeszkody, nie zaburzamy też percepcji poprzez przygniatanie głową słuchawki telefonu do ramienia.

Skoro temat bezpieczeństwa mamy już umówiony, warto poruszyć mniej poważną kwestię.

W dobie serwisów streamingowych, muzyki słuchamy głównie na smartfonie. Nie bawimy się w noszenie ze sobą płyt CD czy „wypalanie składanek” z empetrójkami. Włączamy ulubioną playlistę i mamy gotowy zestaw na podróż. Problem zaczyna się wówczas, gdy nasz samochód nie jest zbyt dobrze wyposażony lub jest na tyle wiekowy, że nie można z nim sparować smartfona.

Bezprzewodowy Odbiornik Bluetooth 5.0 AUX Baseus Qiyin rozwiązuje oba problemy

Odbiornik Bluetooth 5.0 AUX Baseus Qiyin to niewielkie urządzenie, które spełnia funkcję zestawu głośnomówiącego podczas rozmów telefonicznych i umożliwia odtwarzanie muzyki ze smartfona lub telefonu obsługującego Bluetooth. Gdy ktoś do nas dzwoni, wystarczy nacisnąć zieloną słuchawkę.

Co musimy zrobić, żeby korzystać z tego dobrodziejstwa techniki? Wystarczy podłączyć Baseusa do portu AUX w naszym radiu samochodowym. Urządzenie posiada wyjście jack 3.5 mm. Następnie parujemy je ze smartfonem, wyszukując na liście urządzeń Bluetooth. Co istotne, odbiornik sam się wyłączy po 3 minutach od przerwania połączenia ze smartfonem.

W przeciwieństwie do innych tego typu urządzeń Baseus Qiyin obsługuje najnowszy standard łączności Bluetooth 5.0. Ponadto jego wbudowany akumulator litowo-jonowy zapewnia do 10 godzin pracy, gdy rynkowy standard wynosi 2-4 godzin. Zasięg urządzenia to 10 m.

Odbiornik Bluetooth 5.0 AUX Baseus Qiyin - czy warto kupić

Jeżeli nasz samochód nie oferuje możliwości parowania smartfona ze smartfonem powinniśmy rozważyć zakup tego odbiornika. Odbiornik Bluetooth 5.0 AUX Baseus Qiyin kupisz w Sklepie Spider's Web za 39 zł.