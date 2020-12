Turbodoładowanie stron WWW od home.pl. Firma bezpłatnie udostępnia HTTP/3 (QUIC) swoim klientom

Dzięki HTTP/3 strony internetowe wczytują się szybciej i sprawniej. Nowa wersja protokołu została zaprojektowana w 2018 roku, ale wciąż stanowi nowość. home.pl właśnie udostępnił ją swoim klientom za darmo.

Internet w ogromnej mierze opiera się na działaniu HTTP. To dzięki temu protokołowi użytkownik może trafić na wyszukiwaną przez siebie witrynę, której szuka w przeglądarce stron. Przeglądarka wysyła żądanie do serwera, a w zamian uzyskuje odpowiedź – konkretną stronę internetową.

Upraszczając, można powiedzieć, że historia Internetu to także historia HTTP. Protokół stworzył w 1989 roku Tim Berners-Lee, który jest nazywany „ojcem stron WWW”. Standard działania Hypertext Transfer Protocol zmieniał się na przestrzeni lat.

W 2015 roku miała miejsce premiera HTTP/2, który miał na celu minimalizowanie opóźnień w komunikacji na linii przeglądarka-serwer. Ta wersja HTTP wciąż jednak używa protokołu transportowego TCP (Transmission Control Protocol). Dlaczego to takie istotne?

Gdy użytkownik chce wejść na stronę internetową, jego przeglądarka wysyła pakiety TCP do serwera, na którym znajduje się witryna. Stanowi to jednocześnie prośbę o odesłanie odpowiednich pakietów TCP, które przeglądarka połączy ze sobą i dzięki temu finalnie wyświetli użytkownikowi stronę internetową.

Problem w tym, że w przypadku zagubienia jednego z takich pakietów, protokół TCP może zablokować część danych i czekać na naprawę błędu, czyli odnalezienia jednego pakietu. Efekt? Dłużej wczytująca się strona internetowa. A jak wiadomo, czas to pieniądz. Wszyscy chcą, by strony WWW działały szybciej.

W HTTP/3 wyeliminowano ten problem. Te pionierskie rozwiązanie nie korzysta z protokołu transportowego TCP. Zamiast tego wykorzystuje UDP (User Datagram Protocol), który jest częścią protokołu QUIC. To właśnie klucz do turbodoładowania stron WWW. Nowe rozwiązanie powoduje, że blokada któregoś z pakietów przesyłanych na linii przeglądarka-serwer nie wpływa na pozostałe.

Podsumowując: strony wykorzystujące HTTP/3 i QUIC działają o wiele szybciej. Rozwiązanie stosują już znane wszystkim serwisy, takie jak YouTube, Facebook czy Netflix, a jak wiadomo – to oni wyznaczają trendy.

HTTP/3 (QUIC) za darmo dla klientów home.pl

Czy pionierskie rozwiązania mogą być darmowe i powszechnie dostępne? home.pl udowadnia, że tak. Dobrze znany dostawca usług internetowych udostępnił już HTTP/3 (QUIC) bezpłatnie dla wszystkich swoich klientów jako jeden z pierwszych na świecie.

HTTP/3 z protokołem QUIC na pewno będzie ulepszany, ale już teraz stanowi ogromny skok technologiczny. Chcemy, aby wszyscy klienci korzystający z hostingu w home.pl mogli używać innowacyjnych rozwiązań – komentuje Piotr Pantkowski, Kierownik Produktu w home.pl.

Jak prawidłowo uruchomić HTTP/3 (QUIC) na hostingu w home.pl?

Warto wspomnieć, że aby protokół HTTP/3 (QUIC) zadziałał poprawnie, a w efekcie przyśpieszył daną stronę internetową, nie wystarczy jego włączenie. Na szczęście warunek wejścia do ekstraklasy szybkich stron internetowych nie jest trudny do spełnienia. Oto on: domena strony internetowej, dla której chcesz włączyć HTTP/3 (QUIC), musi być chroniona certyfikatem SSL.

Jeśli jeszcze nie masz SSL-a, pora nadrobić zaległości. Certyfikat sprawia, że połączenie ze stroną WWW jest bezpieczne dla wchodzących na nią użytkowników. Jego symbolem jest kłódka widoczna przy adresie WWW w przeglądarce.

Certyfikat SSL chroni dane wpisywane w formularzach transakcyjnych oraz kontaktowych. Zabezpiecza takie informacje jak hasła, loginy oraz dane osobowe. Przeglądarki oznaczają strony z SSL-em dopiskiem „Zabezpieczone połączenie”, a nieposiadające go komunikatem „Niezabezpieczone połączenie”. Certyfikat SSL zdecydowanie można określić mianem czegoś, co powinna mieć obecnie każda strona WWW.

Gdy zyskasz już pewność, że dana domena jest chroniona certyfikatem SSL i została dla niej włączona obsługa HTTP/3 (QUIC) w ramach hostingu w home.pl, zwróć uwagę na jeszcze jedną rzecz. Aktualna przeglądarka – to od niej będzie zależało, czy poczujesz przyśpieszenie.

Obsługę HTTP/3 można już włączyć w desktopowych wersjach Microsoft Edge, Mozilla Firefox i Google Chrome oraz w mobilnych przeglądarkach Firefox i Safari. Apple poszło o krok dalej – w Safari 14 na wersji macOS Big Sur HTTP/3 jest obsługiwany domyślnie. Należy się jednak spodziewać, że wraz z upływem czasu wszystkie przeglądarki dostosują się do standardu HTTP/3, aby jak największa liczba użytkowników sieci mogła korzystać z Internetu szybciej.

Przyspiesz stronę i licz zyski

Warunki, które trzeba spełnić, aby uruchomić HTTP/3 (QUIC) w ramach hostingu w home.pl, są łatwe do spełnienia. Warto nadać przyspieszenie swojej stronie WWW, ponieważ jej prędkość ładowania jest bezpośrednio powiązana z tym, czy chętnie korzystają z niej użytkownicy.

Istnieje wiele badań, które udowadniają, że szybsze strony wielokrotnie bardziej skłaniają klientów do robienia na nich zakupów. Po prostu wszyscy lubimy, gdy strona, którą odwiedzamy, działa szybko i sprawnie. Gdy dodać do tego, że Google promuje szybko ładujące się strony lepszymi pozycjami w wyszukiwarce, argumenty za włączeniem HTTP/3 (QUIC) mamy już skompletowane.