Chociaż oficjalna premiera gry Cyberpunk 2077 na miejsce na platformach PlayStation 4, Xbox One, PC oraz Stadia, bardzo możliwe, że posiadacze konsol nowej generacji wiele zyskają, uruchamiając polską produkcję w trybie wstecznej kompatybilności.

PC, Stadia, PS4 i XONE - to platformy, na których 10 grudnia 2020 r. debiutuje Cyberpunk 2077. CDP RED potwierdziło, że wersja dla konsol nowej generacji pojawi się później, w pełni wykorzystując dodatkową moc platform Sony oraz Microsoftu. Wiele wskazuje jednak na to, że posiadacze PS5 oraz XSX już na premierę będą mogli odczuć jakościową różnicę.

Przecieki wskazują, że już w dniu premiery Cyberpunk 2077 może działać w 60 klatkach na PS5 oraz XSX.

Sugerują tak te osoby, które Cyberpunka 2077 już mają i które w niego grają. Część sklepów nie zastosowała się do umowy z wydawcą lub dystrybutorem, wysyłając paczki z grami do klientów znacznie, znacznie wcześniej. Co za tym idzie, w sieci zaroiło się od fragmentów z rozgrywką oraz zrzutów ekranu brutalnie odsłaniających skrywane przez lata sekrety futurystycznego Night City.

Część osób grających już w Cyberpunka na konsolach nowej generacji wskazuje na odczuwalne przyspieszenie gry. Wszystko za sprawą alternatywnego ustawienia graficznego „performance“, które przedkłada płynność rozgrywki nad rozdzielczość gry oraz zaawansowane efekty wizualne. Performance Mode nie zakłada limitu klatek na sekundę, bądź ma ten limit ustawiony na parametrze 60 fps. Co za tym idzie, podzespoły PS5 i XSX mogą wykorzystać dodatkową moc na zaoferowanie wyższej płynności rozgrywki. Nawet w trybie wstecznej kompatybilności.

źródło: r/GamingLeaksAndRumours

Redakcje zajmujące się profesjonalnym pomiarem płynności oraz analizami technicznymi wciąż nie dostały własnych kopii recenzenckich bądź są związane umowami na czasowe embargo informacyjne. Przez to możemy polegać wyłącznie na subiektywnych doświadczeniach osób, które mogą już grać w Cyberpunka 2077 na nowych konsolach. Część z nich podkreśla, że gra działa w granicach zbliżonych do 60 klatek na sekundę, od czasu do czasu łapiąc odczuwalne spowolnienia.

Musimy brać pod uwagę, że mowa o grze Cyberpunk 2077 w wersji przedpremierowej.

Aktualizacja przygotowana na debiut gry będzie możliwa do pobrania dopiero za kilka dni. Co za tym idzie, wszystkie osoby grające w CB77 już teraz, mają do czynienia z roboczą, przedpremierową wersją programu. Według niektórych źródeł łatka zawartości ma mieć ponad 43 GB (!), natomiast zaraz po niej pojawi się kolejna aktualizacja przygotowana już na sam dzień premiery. Co za tym idzie, Cyberpunk 2077 w rękach osób mogących grać przedpremierowo zasadniczo różni się od finalnej wersji programu.

Oznacza to, że wszelkie błędy, problemy i niedociągnięcia raportowane przez pierwszych graczy mogą się nigdy nie znaleźć w grze dostępnej na premierę. To samo tyczy się innych kwestii, takich jak płynność, wygląd czy optymalizacja. Dlatego chociaż 60 klatek na sekundę w grze dla PlayStation 4 uruchomionej na PlayStation 5 brzmi świetnie, nie skaczę jeszcze pod sufit z radości. Warto zachować odrobinę sceptycyzmu.