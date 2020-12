Wygląda na to, że Android Auto w końcu faktycznie dojedzie do Polski. Google opublikował informację, która daje nadzieję na rychłą premierę.

Technicznie rzecz biorąc Android Auto można zainstalować w Polsce od prawie zawsze. Odkąd tylko usługa wystartowała, możliwe było wgranie pliki .apk na telefon ręcznie i korzystanie z trybu samochodowego czy to w połączeniu z systemem infotainment naszego auta, czy to bezpośrednio na smartfonie.

Oficjalnie jednak usługa ta nie była wspierana w Polsce i nie dało się jej zainstalować prosto ze Sklepu Play.







Coś zaczęło się zmieniać na początku tego roku. W lutym na moim smartfonie ni z tego ni z owego zagościła ikona Android Auto. Zapytałem wtedy przedstawicieli Google’a, czy to oznacza, iż Android Auto niebawem pojawi się w Polsce. W odpowiedzi usłyszałem tylko lakoniczne „być może”.

Tym niemniej od lutego używam Android Auto na swoim smartfonie z Androidem oraz na wszystkich testowych egzemplarzach, jakie przewinęły mi się przez ręce w 2020 r. Usługa działa bezbłędnie. I wszystko wskazuje na to, że po prostu trafiłem do pierwszej fali użytkowników, którzy otrzymali przedpremierowo Android Auto nad Wisłą, a już niebawem każdy będzie mógł skorzystać z usługi.

Android Auto w Polsce - Google nie mówi tego wprost.

W najnowszym wpisie na blogu Google’a nie pada wprost nazwa naszego kraju ani konkretna data. Pojawia się za to informacja, iż „w najbliższych miesiącach Android Auto trafi na nowe rynki”, a pod informacją mapka, na której wyraźnie widać zaznaczoną na zielono Polskę.

Może to oznaczać tylko jedno: Android Auto rzeczywiście pojawi się nad Wisłą oficjalnie. Tyle że jeszcze nie wiemy, kiedy może to nastąpić.

Co zmieni Android Auto?

Słowem: wszystko! Po kilku miesiącach użytkowania Android Auto, zarówno w wersji na smartfona jak i na desce rozdzielczej mojego samochodu, nie wyobrażam już sobie innej jazdy samochodem.

Fot: Adam Majcherek

Niemal wszyscy czołowi producenci samochodów oferują modele ze wsparciem dla Android Auto i Apple CarPlay od co najmniej czterech lat, więc zmianę odczują posiadacze nie tylko zupełnie nowych, ale też używanych aut. A zmiana jest kolosalna, bo nawet w porównaniu z najlepszym systemem infotainment w aucie, Android Auto jest po prostu lepszy.

Android Auto pozwala na wygodny dostęp do najpotrzebniejszych aplikacji w czasie jazdy, w sposób dostosowany do ekranów dotykowych na deskach rozdzielczych. Zamiast wbudowanej nawigacji (albo jej braku) mamy najlepsze na rynku Mapy. Zamiast pustego i smutnego interfejsu transmisji audio przez Bluetooth - dostęp do ulubionej usługi muzycznej.

Fot: Adam Majcherek

Co więcej, po ubiegłorocznej aktualizacji dzięki sprytnym widgetom możemy jednocześnie widzieć na ekranie nawigację, podgląd odtwarzanej muzyki, a nawet dymki powiadomień czy komunikator.

Android Auto zmienia podróżowanie samochodem na lepsze.

Od jego premiery minęło pięć lat i mieliśmy wszelkie prawo czuć się przez ten czas wykluczeni, odcięci od jednej z najlepszych usług motoryzacyjnych dostępnych na rynku. Teraz na szczęście wszystko wskazuje na to, że czas oczekiwania dobiegł końca i każdy będzie mógł z Android Auto skorzystać. Cóż, lepiej późno niż wcale.