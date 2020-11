Xiaomi rusza z promocją na Czarny Piątek. Mamy listę 14 przecenionych produktów

Black Friday 2020 zaplanowany został dopiero na 27 listopada 2020 r., ale Xiaomi z pierwszą czarnopiątkową promocją rusza już dziś. Mamy już listę przecenionych produktów oraz ich ceny.

Xiaomi zajmuje ciepłe miejsce w serduszkach polskich fanów nosaczy sundajskich. W ubiegłym roku zainteresowanie promocją Xiaomi doprowadziło do zamieszek w galeriach handlowych, które tylko nieznacznie ustępowały ostatniej warszawskiej Bitwie pod Empikiem. W tym roku z powodu telefonów do podobnych dantejskich scen na szczęście dochodzić nie będzie ze względu na trwającą pandemię koronawirusa.

Xiaomi organizuje promocję online na Black Friday 2020

Chińska firma uznała, że nie będzie się trzymać ogólnie przyjętego harmonogramu i nie będzie czekać na konkurencję. Z tego powodu pierwsze przeceny na Czarny Piątek 2020 pojawiają się nie za tydzień, a już teraz. Równo o północy w nocy z 19 na 20 listopada 2020 r. będzie można kupić taniej niż zwykle 14 produktów.

Na liście sprzętów objętych promocją znalazły się opaski fitnessowe, elektryczne hulajnogi, roboty sprzątające oraz… walizki, czajnik, szczoteczki do zębów i wiatrak. Oprócz tego widać na niej również przystawkę do telewizora, bezprzewodowe słuchawki oraz routery, za to zabrakło smartfonów. Pełna lista wraz z cenami po czarnopiątkowym rabacie wygląda następująco:

Mi Smart Band 5 za 139 zł;

Mi Smart Band 4C za 59 zł;

Mi Electric Scooter 1S za 1699 zł;

Mi True Wireless Earphones 2 Basic - 129 zł;

Mi True Wireless Earbuds Basic 2 - 79 zł;

Mi Robot Vacuum-Mop Pro - 1399 zł;

Mi Electric Toothbrush T500 - 119 zł;

Mi Box S TV 4K - 249 zł;

Mi Smart Standing Fan 1C - 149 zł;

Mi Metal Carry-on Luggage 20" - 599 zł;

Mi Luggage Classic 20” - 199 zł;

Mi Router 4A - 99 zł;

Mi Router 4C - 49 zł;

Mi Smart Kettle - 149 zł.

Producent zapowiada przy tym, że to dopiero przystawka przed daniem głównym, a tegoroczne akcje promocyjne na Czarny Piątek mają trwać przez bite dwa tygodnie, czyli aż do Mikołajek, 6 grudnia r. Miejmy nadzieję, że w międzyczasie pojawią się zniżki na smartfony, bo nie oszukujmy się — to właśnie zniżki na telefony fani lubią najbardziej.

Póki takowe zniżki się nie pojawią, musimy zadowolić się 14 produktami z powyższego zestawienia. Xiaomi podaje, że będzie można je kupić w sprzedaży internetowej pod trzema różnymi adresami: mi-home.pl, mi-store.pl i mimarkt.pl. Oprócz tego wybrane sprzęty mają być dostępne u partnerów handlowych, a w ich przypadku prowadzona będzie sprzedaż stacjonarna i online:

AB Foto;

Auchan;

Carrefour;

vobis.pl;

Decathlon;

Komputronik;

Neonet;

Media Expert;

Media Markt;

RTV Euro AGD;

X-Kom.