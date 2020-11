Xbox Series X wcale nie wybiera papieża. Wyjaśniamy, o co chodzi z białym dymem

18 interakcji

Wczoraj sieć obiegły zdjęcia i filmy pokazujące biały dym dobywający się z konsoli Xbox Series X. Microsoft uspokaja graczy i wyjaśnia, jak tego uniknąć.

Wieloletni fani konsol Microsoftu z rodziny Microsoftu mają powody, by obawiać się problemów wieku dziecięcego i nieufnie podchodzić kolejnych sprzętów. Dwie generacje temu pierwsze partie produkcyjne Xboksa 360 prześladował tzw. czerwony okrąg śmierci — pojawienie się go zwiastowało nieodwracalne uszkodzenie konsoli i konieczność odesłania jej do serwisu.

Czy świeżutki jeszcze Xbox Series X cierpi na podobne problemy? Nic na to nie wskazuje, ale nie powinno dziwić, że informacja o tym, iż nowa konsola potrafi się zapalić zaraz po wyjęciu z pudełka i podłączeniu do prądu, trafiła na podatny grunt. Sieć obiegły wczoraj filmy i zdjęcia pokazujące konsole, z których wydobywał się biały „dym”, a Microsoft obiecał zbadać sprawę.

Czy konsola Xbox Series X faktycznie stanęła w ogniu?

Na materiałach ognia nie na, aczkolwiek komentujący zastanawiali się, czy faktycznie nie mogło dojść do zwarcia, jeśli np. wychłodzona konsola po kilku dniach spędzonych w wilgotnym magazynie została podłączona do sieci energetycznej zaraz po wyjęciu z pudełka. Sytuacja stała się też pożywką dla wszelkiej maści żartownisiów („to funkcja odświeżacza powietrza!”).

Wszystko wskazuje jednak na to, że wieści o tym, że Xbox Series X ma wadę fabryczną, przez co po uruchomieniu zwiastuje wybór nowego papieża, okazały się przesadzone. Ten „dym”, który widać na nagraniach, to wcale nie musi być efekt zwarcia, bo tak samo wygląda… aerozol z e-papierosa. Wystarczy dmuchnąć nim w otwory wentylacyjne, aby wywołać podobny efekt.

Do sprawy dymiących Xboksów Series X odniósł się Microsoft.

We wpisie na oficjalnych profilach marki Xbox pojawiły się prośby, by nie dmuchać chmurką z e-papierosa w stronę konsoli Xbox Series X. Microsoft utrzymuje komunikat w żartobliwym tonie, ale jestem przekonany, że firmie wcale nie jest do śmiechu — oprócz prób wyjaśnienia tego „problemu”, dowcipów i wyrazów wsparcia pojawiły się też głosy o rezygnacji z zakupu sprzętu.

Sam od początku podchodziłem do sprawy sceptycznie, ale to dlatego, że z e-papierosów zdarzyło mi się drzewiej korzystać i odkryłem w pewnym momencie, że można aerozolem dmuchnąć komuś we włosy i powiedzieć, iż tej osobie czacha dymi. Przyznaję jednak, że na to, by podobnie potraktować nową konsolę Microsoftu, sam nie wpadłem i chapeau bas dla dowcipnisia, który na to wpadł!