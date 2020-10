No to usiądźcie. Sklep PS Store w przeglądarce został zaktualizowany, znamy polskie ceny gier PS5

Przeglądarkowa wersja sklepu PS Store doczekała się aktualizacji. Ciemny motyw został zamieniony na jasny, a w bazie cyfrowych produkcji pojawiły się tytuły na PlayStation 5. Ich cena potrafi zwalić z nóg.

O tym, że gry na PlayStation 5 mogą być droższe, wiemy już od jakiegoś czasu. Wyższa cena gier wideo - chociaż nieprzyjemna dla każdego konsumenta - ma swoje ekonomiczne uzasadnienie. Podwyższenie stawek za wysokobudżetowe produkcje AAA było spodziewane i jest tylko kwestią czasu, aż inni wydawcy pójdą drogą obraną przez Sony. Alternatywą pozostaje jeszcze więcej mikro-transakcji czy karnetów sezonowych.

W nowym PS Store możemy już podejrzeć polskie ceny gier na PlayStation 5.

Sony wdraża właśnie nową wersję przeglądarkowego PS Store. Mnie wciąż wyświetla się stara szata graficzna sklepu, ale koledzy z redakcji widzą już nową, białą platformę cyfrowej dystrybucji. Wraz z nową oprawą sklepu pojawiły się w nim również gry na PlayStation 5 z polskimi cenami. Te w wielu przypadkach są odczuwalnie droższe od cen gier na PlayStation 4. Oto potwierdzone stawki dla polskich graczy, bezpośrednio z nowego PS Store (za PPE.pl):

Assassin's Creed Valhalla: 289,00 zl

Assassin's Creed Valhalla Gold: 415,00 zl

Assassin's Creed Valhalla Ultimate: 450,00 zl

CoD: Black Ops Cold War Edycja Definitywna: 419,00 zl

CoD: Black Ops Cold War Zestaw Multigen: 329,00 zl

Demon's Souls Cyfrowa Edycja Deluxe: 429,00 zl

Demon’s Souls: 339,00 zl

Destruction AllStars: 339,00 zl

Destruction AllStars Cyfrowa Edycja Deluxe: 389,00 zl

Far Cry 6 Ultimate Edition: 450,00 zl

Far Cry 6 Gold Edition: 415,00 zl

Far Cry 6 Standard Edition: 289,00 zl

Godfall Ascended Edition: 459,00 zl

Godfall Digital Deluxe: 419,00 zl

Godfall Standard Edition: 329,00 zl

HITMAN 3 - Deluxe Edition: 341,10 zl

HITMAN 3 - Standard Edition: 289,00 zl

Marvel's Spider-Man: Miles Morales: 249,00 zl

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Edycja Ultimate: 339,00 zl

NBA 2K21 Next Generation: 309,00 zl

NBA 2K21 Next Generation Mamba Forever Edition: 439,00 zl

Sackboy: Wielka Przygoda: 299,00 zl

Sackboy: Wielka Przygoda Edycja Cyfrowa Deluxe: 389,00 zl

Watch Dogs Legion: 289,00 zl

Watch Dogs: Legion - Gold Edition: 415,00 zl

Watch Dogs: Legion - Ultimate Edition: 450,00 zl

Z powyższej listy wyłącznie Ubisoft oraz IO Interactive oferują te same (wciąż wysokie) ceny gier na PS5 i PS4. Jednak już Activision (Call of Duty), 2K (NBA 2K21) i Gearbox (Godfall) wykorzystali nadarzającą się okazję, podnosząc cenę z 289 złotych. To wyłącznie pierwsza fala ofert na PlayStation 5, ale z jej analizy wynika, że więcej wydawców decyduje się podnosić cenę niż utrzymywać ją na dotychczasowym poziomie.

Na osobną wzmiankę zasługuje samo Sony. Szkoda, że producent PS5 podwyższa nie tylko ceny wysokobudżetowych produkcji pokroju Demon’s Souls, ale również tych tytułów, które trudno wpisać w kategorię AAA. Nie jest łatwo bronić stawki wynoszącej aż 339 zł przy takim tytule jak Destruction AllStars. Oczywiście w samą grę jeszcze nie grałem, może być niezwykle przyjemna, ale bądźmy szczerzy: nie wygląda ona na wysokobudżetowego mesjasza nowej generacji.

Taniej już było. Chiny mogą jednak zmienić wszystko.

Nie ma co liczyć na obniżkę cen gier produkowanych przez szeroko rozumiany Zachód. Konsolowe granie stanie się odczuwalnie droższe, co poczujemy już od samego początku nowej generacji sprzętu. Istnieje jednak drugi nurt, druga tendencja, która może w kapitalny sposób kontrastować z zachodnim rynkiem gier wideo. Mowa o zbliżającej się chińskiej nawałnicy.

Już miesiące temu pisałem, że Chiny szykują się do pobicia globalnego rynku gier. Nie tylko mobilnego, ale również tego komputerów oraz konsol. Doskonałym tego przykładem jest Genshin Impact, w którego zagrywa się przynajmniej część czytelników Spider’s Web. Darmowa produkcja z otwartym światem i rozbudowaną mechaniką rozgrywki czerpie garściami z The Legend of Zelda: Breath of the Wild, jednocześnie zarabiając miliony na zupełnie opcjonalnych mikro-transakcjach.

Takich projektów będzie więcej. Zostaniemy nimi wręcz przykryci. Genshin Impact to tylko pierwszy zwiastun nadchodzącej chińskiej nawałnicy. Tak jak kiedyś smartfony, tak teraz gry wideo staną się polem chińskiej dominacji, a Zachód nie będzie mógł na to skutecznie odpowiedzieć. W ten sposób obok gier za 339 zł pojawią się produkcje dobre, darmowe, a jednocześnie przemycające chińskie wartości, historię, mity czy kulturę.

Konsole do gier staną się jedną z aren ideologicznej wojny, co będzie niesamowitym momentem w branży.