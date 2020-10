W domu, to znaczy bezpiecznie. Jak PKO Bank Polski ułatwia życie swoim klientom

PKO Bank Polski w czasie pandemii uruchomił nowe możliwości, które pozwalają klientom załatwiać wiele czynności bankowych bez wychodzenia z domu. W dobie rosnącej liczby zakażonych COVID-19, to argument nie do przecenienia.

Chociaż bankowość elektroniczna w Polsce od lat rozwija się w ekspresowym tempie to jednak pandemia koronawirusa przyniosła całkiem nowe wyzwania. Trzeba było nie tylko szybko reagować, ale też z wyprzedzeniem identyfikować nowe potrzeby. A wszystko w ramach najwyższego bezpieczeństwa epidemicznego. Analizując działania instytucji finansowych w czasie pandemii, trzeba przyznać, że PKO Bank Polski wyszedł z tej próby obronną ręką.

Wideodoradca od PKO Banku Polskiego

Biorąc pod uwagę konieczność zostawania w domu PKO Bank Polski udostępnił m.in. usługę wideodoradcy klientom indywidualnym. Z takiej rozmowy online dowiemy się o najnowszych ofertach bankowych, ale również wypełnimy wniosek o pożyczkę gotówkową, kartę kredytową, ubezpieczenie komunikacyjne albo limit odnawialny w koncie. PKO Bank Polski zadbał, żeby wszystkie te czynności były możliwe do zrealizowania zdalnie.

Jak to zrobić? Po pierwsze trzeba pamiętać, że rozmowa wideo z doradcą może odbyć się w dni robocze w godzinach 9-17. Wystarczy wejść na stronę w serwisie internetowym banku i skorzystać z linku do krótkiego formularza rejestracyjnego, który należy wypełnić. E-mail linkiem do przeprowadzenia testu połączenia otrzymujemy na podany wcześniej adres poczty elektronicznej. Potem jedynie wystarczy sprawdzić, czy takie połączenie działa na danym urządzeniu (PC, laptop, tablet, smartfon).

Przed zaplanowaną wideokonferencją z doradcą, na wskazany numer telefonu przyjdzie SMS oraz wspomniany e-mail z linkiem i prośbą o dołączenie do spotkania Od maja z takiej możliwości mogą skorzystać też przedsiębiorcy.

Konto na selfie? Nie ma sprawy

W PKO Banku Polskim od lipca można również założyć konta na selfie. Paweł Placzke, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Indywidualnego, podkreśla że celem nowych funkcji w aplikacji mobilnej PKO Banku Polskiego jest umożliwienie klientom korzystania z banku o dowolnej porze z dowolnego miejsca.

Sukcesywnie dostarczamy klientom nowe narzędzia zdalnego bankowania stojące na najwyższym światowym poziomie technologicznym i użytkowym. Coraz więcej osób przekonuje się do nich i dzięki temu obserwujemy stale rosnącą liczbę klientów banku korzystających z tych innowacji – ocenia Paweł Placzke.

Żeby otworzyć w PKO Banku Polskim konto na selfie trzeba najpierw zainstalować aplikację mobilną IKO. Potem należy uzupełnić podstawowe dane we wniosku o otwarcie konta oraz dokonać weryfikacji w trzech krokach: wyrażając zgodę na wykorzystanie wizerunku, robiąc zdjęcie dowodu osobistego z obu stron oraz wykonując zdjęcie swojej twarzy. Po udanej weryfikacji (cały proces jest bezpieczny i trwa około kilkunastu minut) na wskazany we wniosku adres mailowy przychodzi umowa z bankiem.

Bez dotyku, czyli Asystent głosowy

Ponieważ PKO Bank Polski systematycznie tworzy nowe możliwości zdalnej obsługi rachunków, kart, kredytów, wystarczyło tylko wypatrywać, kiedy wśród proponowanych w czasie pandemii rozwiązań znajdzie się Asystent głosowy w aplikacji mobilnej. I tak się faktycznie stało. Zdaniem Zbigniewa Jagiełło, prezesa PKO Banku Polskiego, Asystent głosowy jest kolejnym istotnym krokiem w rozwoju cyfrowego banku przyszłości, a IKO staje się tym samym najważniejszym sposobem kontaktu z bankiem i podstawowym miejscem podejmowania decyzji przez klienta.

Smartfon jest urządzeniem, które zdominowało nasze życie i mobilna bankowość dynamicznie się rozwija. Myślimy o wygodzie i bezpieczeństwie klientów oraz ich oczekiwaniach związanych nowoczesnymi technologiami. Udoskonalamy aplikację IKO tak, by była maksymalnie prosta i intuicyjna w obsłudze - tłumaczy prezes PKO Banku Polskiego.

Głosowo w PKO Banku Polskim zlecimy przelew, sprawdzimy historię i stan konta. Możliwe są też płatności Blikiem. Przy uruchamianiu tej usługi bank wykorzystał zaawansowaną analitykę i algorytmy sztucznej inteligencji, aby zrozumieć wypowiedź klienta i odpowiedzieć na nią, a także w razie potrzeby zlecić dyspozycję. Do uczenia asystenta głosowego za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji użyto 90 tysięcy zwrotów.

Do tej pory żadna instytucja finansowa w Polsce nie zdecydowała się na uruchomienie asystenta głosowego z tak zaawansowanym zakresem realizowanych intencji użytkownika. System rozumie i wykonuje ponad 100 rodzajów zadań wypowiedzianych lub napisanych przez rozmówcę. Wybraliśmy na początek te, które są najczęściej zlecanymi dyspozycjami w IKO - zapewnia Kamil Konikiewicz, Dyrektor Biura Rozwoju Sztucznej Inteligencji.

PKO Bank Polski pomoże zapłacić za autostradę

Warto przy tej okazji przypomnieć sobie o innych możliwościach bankowości elektronicznej i mobilnej PKO Banku Polskiego Takim przykładem jest chociażby zakup biletu komunikacji miejskiej bezpośrednio w aplikacji IKO. Po takiej transakcji, przy okazji, kontroli wcale nie trzeba się na nowo logować do aplikacji. Zakupiony bilet jest widoczny i bez tego.

PKO Bank Polski opracował system do płatności za przejazdy autostradą za pośrednictwem swojej spółki zależnej PKO BP Finat. Polega to na wprowadzeniu do aplikacji numerów rejestracyjnych danych aut. Te są następnie rozpoznawalne przy okazji przejazdu przez autostradowe bramki, które automatycznie się otwierają. Należność pobierana jest z konta lub karty płatniczej.

PKO Bank Polski daje też możliwość zdalnego wypełnienia i wysłania urzędowych wniosków dzięki usłudze e-Urząd. W ten sposób możemy zadbać m.in. o wniosek na „Dobry start”, bon turystyczny, , czy wniosek do programu „Mój Prąd”. Bez wychodzenia z domu, z pozycji smartfona czy komputera, PKO Bank Polski pomoże nam również kupić karty podarunkowe z kodami doładowującymi konta na platformach z muzyką, filmami, serialami i grami: Allegro, Google Play, PlayStation, Xbox, Spotify, Netflix, CDA Premium, Nintendo, Microsoft, Empik.



Tekst powstał przy współpracy z PKO Bank Polski