Xbox Series X i Series S zamówisz już w przyszłym tygodniu. Microsoft zapowiada przedsprzedaż

Microsoft wbił właśnie szpilę konkurencji. Firma podała dokładną datę i godzinę, kiedy zaczną być przyjmowane zamówienia przedsprzedażowe na konsole Xbox Series X oraz Xbox Series S.

Osoby prowadzące konta w serwisach społecznościowych obu wiodących producentów konsol do gier się do siebie ostatnio sporo uśmiechają, ale nie dajcie się temu zwieść. Microsoft i Sony prowadzą obecnie walkę na śmierć i życie. Stawką są nasze dusze oraz portfele, więc giganci na zmianę wyprowadzają ciosy.

Wczorajszy dzień należał do Sony, a konferencja zorganizowana przez japońską firmę pełna gier na PS5 i zakończona podaniem informacji o cenach oraz datach premiery była najlepszą z dotychczasowych prezentacji sprzętów nowej generacji. Amerykanie postanowili dzisiaj na to odpowiedzieć w swoim stylu.

Co prawda już wcześniej było wiadomo, że 22 września 2020 r. będzie można zamówić nowe sprzęty do grania od zielonych, ale dzisiaj Microsoft zdecydował się podać zarówno datę, jak i godzinę rozpoczęcia przedsprzedaży, by uniknąć jakichkolwiek niedomówień i tym samym wyróżnić się na tle swojego rywala.

Microsoft poinformował o dokładnym terminie z pięciodniowym wyprzedzeniem, a rozczarowane mogą być jedynie nocne marki. Osoby, które nie lubią wcześnie wstawać, będą musiały nastawić sobie budzik, bo zamówienia typu preorder na konsole Xbox Series X oraz Xbox Series S będą przyjmowane 22 września 2020 r. od godz. 9:00

Czasu na podjęcie decyzji mamy sporo i takie podejście firmy z Redmond nie dziwi. Sony spotkało się dziś z krytyką, gdyż wbrew składanym wcześniej obietnicom, zaskoczyło fanów. Zamówienia przedpremierowe na PS5 zaczęto przyjmować w nocy, a fani mogli czuć się w tym wszystkim zagubieni.

Osoby, które z tego powodu się spóźnią z zakupem, z pewnością będą wściekłe. Nie zdziwię się, jak niektórych odbiorców transparentne podejście producenta konsol Xbox Series X oraz Xbox Series S przekona do zmiany barw z niebieskich na zielone. Firma ma teraz pięć dni, by takie osoby do siebie przekonać.