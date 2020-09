Jeszcze na niej nie pogramy, ale już możemy ją zobaczyć. Konsolę Xbox Series X obejrzymy w sklepach Media Markt

4 interakcji

Na premierę konsoli Xbox Series X musimy jeszcze poczekać, ale już teraz można ją zobaczyć na żywo. Microsoft zdecydował się bowiem wystawić swoje sztandarowe sprzęty w sklepach Media Markt.

Konsola Xbox Series X to najmocniejszy sprzęt z nadchodzącej generacji. Oprócz niej już niebawem do sklepów trafi minimalnie słabsze PlayStation 5 w wersji z napędem Blu-Ray lub bez, a także Xbox Series S, czyli najtańsza z nadchodzących konsol, która jest skierowana do graczy przykładających mniejszą wagę do grafiki.

Osoby, które chcą zobaczyć konsolę Xbox Series X, mogą to zrobić w sklepach Media Markt.

Konsole zostały wystawione w wielu salonach na terenie Polski, a dokładniej mówiąc na tak zwanych endcupach, czyli ekspozytorach znajdujących się na szczycie alejki w sekcji growej.

Na konsolę można popatrzeć, ale niestety nie można jej uruchomić ani dotknąć. Na to musimy poczekać do 10 listopada, gdy Xbox Series X trafi do pierwszych nabywców, którzy zdecydowali się na zamówienie go jeszcze przed premierą.



