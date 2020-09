Larian Entertainment zdradza coraz więcej informacji na temat Baldur's Gate 3. Deweloperzy zdradzili właśnie, w jaki sposób w ich nowej produkcji zaimplementowany został tryb multiplayer.

Baldur’s Gate 3 trafi do pierwszych graczy w ramach programu Early Access już 30 września, a deweloperzy z Larian Studios od miesięcy otwarcie mówią, czego możemy spodziewać się po nadchodzącej produkcji. Jedną z funkcji, którą właśnie szeroko opisano, jest tryb wieloosobowy. Przypadnie on do gustu przede wszystkim streamerom oraz ich widzom.

Baldur’s Gate 3 Multiplayer — jak to działa?

Już od dawna wiemy, że Larian Studios po zdobyciu praw do marki Baldur’s Gate szykuje nam rasowego cRPG-a, który skupi się na kampanii dla jednego gracza. Informacja o tym, że przy grze z tego gatunku będzie można bawić się w kilka osób, okazała się nie małym zaskoczeniem, ale implementacja ma sporo sensu i przypomina nieco gry przygodowe Telltale oraz Borderlands 3.

Multiplayer w Baldur’s Gate 3 to przy tym dodatek przede wszystkim dla streamerów oraz widzów śledzących ich rozgrywkę. Dzięki integracji z serwisami Twitch oraz YouTube fani będą mogli podczas transmisji samodzielnie przeglądać ekwipunek grającej osoby, a także zajrzeć do ich księgi zaklęć lub karty postaci. Do tego dojdzie opcja podpowiadania, co zrobić dalej.

To widzowie będą wskazywali, jakie wybory powinien podjąć gracz strumieniujący rozgrywkę w Baldur’s Gate 3 na YouTubie oraz Twitchu.

Ten ostatni moduł wchodzący w skład trybu multiplayer będzie przy tym całkowicie opcjonalny, ale jestem przekonany, że wielu streamerów z niego skorzysta, by podnieść zaangażowanie swoich widzów. Taki kolektywny wpływ na decyzje fabularne pozwoli im mieć bezpośrednio wpływ na wydarzenia przedstawione na ekranie, co może ich zachęcić do dalszego oglądania.

Fanów, którzy będą z chęcią oglądali rozgrywkę w Baldur’s Gate 3, będzie z pewnością zaś bardzo wielu, gdyż ta seria ma wielu oddanych fanów, a nowa gra Larian Studios debiutuje w pierwszej kolejności wyłącznie na pecetach oraz na platformie Google Stadia. Posiadacze konsol muszą albo uzbroić się w cierpliwość, albo… zwrócić się właśnie w stronę YouTube’a i Twitcha.

W przypadku YouTube’a i Baldur’s Gate 3 w wersji na Google Stadia wpływ widzów na rozgrywkę większy.

Wersja na Twitcha pozwoli głosować na dane linie dialogowe, a streamerzy będą mogli wyniki głosowania fanów zignorować (jeśli się odważą). W ramach funkcji Crowd Choice widzowie oglądający rozgrywkę transmitowaną na YouTubie po uruchomieniu Baldur’s Gate 3 na platformie Stadia będą mogli samodzielnie wybierać fabularne ścieżki, którymi ich idol powinien podążyć.

Oprócz tego będzie można mieć wpływ na filmowe dialogi jak w Divinity: Original Sin. Podczas gdy gracz będzie rozmawiał z NPC-ami, inni mogą przejąć kontrolę nad członkami drużyny. Opcji na wzbogacenie konwersacji jej jest mnóstwo — od zwiedzania okolicy, przez podpowiadanie, jaką ścieżkę dialogową wybrać, na próbie okradzenia lub nawet podpalenia bohatera kończąc.

Co przy tym istotne, integracja z serwisami YouTube oraz Twitch będzie obecna w Baldur’s Gate 3 od dnia premiery. Larian Studios z pewnością liczy na to, że ich gra, która debiutuje blisko dwie dekady po premierze ostatniej pełnoprawnej produkcji z tego cyklu, stanie się hitem. Jeśli tylko tryb multiplayer miałaby mniejszy priorytet, zabiłoby to w zarodku wiralowy potencjał.