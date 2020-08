Minecraft i dinozaury. Dla dzieciaków lepszego połączenia prawdopodobnie nie ma. Najnowsze DLC do Minecrafta wprowadza zupełnie nowe stworzenia – głównie z epoki jury, choć nie brakuje i kredy.

W Minecrafcie ostatnimi czasy najwięcej to działo się za kulisami. Były to oczywiście Bardzo Ważne Rzeczy, takie jak migracja backendu gry z AWS do Azure’a czy przystosowanie edukacyjnej wersji gry do systemu Chrome OS. Gracze przyzwyczajeni do stałego napływu nowych treści mogli poczuć się nieco zaniedbani.

Na szczęście Mojang Studios mogą się już skupić w pełni na DLC z nowymi treściami. Najnowsze to kreatywne połączenie Minecrafta z… franczyzą Jurrasic World. Fanów czeka sporo atrakcji, bowiem dodatek to coś więcej niż tylko nowe żyjątka.

Jurassic World DLC do gry Minecraft – co nowego?

Przed posiadaczami dodatku postawione zostanie zadanie zarządzania luksusowym ośrodkiem wypoczynkowym – dokładnie takim, jak w filmach Jurassic World. Będziemy uczyli się craftowania nowych dinozaurów i ich szkolenia, a także tworzyli inne udogodnienia dla gości. Pojawią się też misje, w których będziemy poszukiwać nowych DNA dinozaurów. Pojawią się też pojazdy.

W ramach dodatku zawartych jest w sumie 60 dinozaurów, w tym tyranozaur i welociraptor – każdy z wieloma skórkami do wyboru. Dodatek będzie kosztował 1340 żetonów Minecraft.



