Są nowe zrzuty z Cyberpunka 2077. Co zdradzają na temat gry CD Projekt RED?

CD Projekt RED po wczorajszej konferencji udostępnił siedem nowych zrzutów ekranu prezentujących grę Cyberpunk 2077 w akcji. W sieci pojawił się też nowy kawałek fikcyjnej kapeli Samruai.

Cyberpunk 2077 miał pierwotnie zadebiutować już w kwietniu, ale po dwukrotnym opóźnieniu na datę premiery wybrano 19 listopada 2020 r. Twórcy postanowili wykorzystać ten dodatkowy czas nie tylko na dopracowanie mechaniki i grafiki, ale również po to, by narobić wokół niej jeszcze więcej szumu za sprawą m.in. transmisji Night City Wire.

W ramach tej cyklicznej audycji firma dzieli się nowymi informacjami na temat swojej gry. Za pierwszym razem otrzymaliśmy nowy trailer, zapowiedź anime Cyberpunk: Edgerunners i opis mechaniki Braindance, a za drugim razem skupiono się na ścieżkach życia V (Nomad, Street Kid, Corpo), broniach i modyfikacjach oraz… zmianach klimatycznych.

Po emisji drugiego odcinka Night City Wire deweloperzy z CD Projekt RED udostępnili też zupełnie nowe zrzuty ekranu.

Łącznie do sieci trafiło siedem różnorodnych grafik. Postanowiliśmy sprawdzić, co dokładnie można wyczytać ze screenshotów udostępnionych przez CD Projekt RED na temat nadchodzącego Cyberpunka 2077 oraz głównego miejsca akcji tej gry, jakim jest opisywane przez nas już wcześniej futurystyczne megalopolis nazwane Night City.

Cyberpunk 2077, screenshot #1: Kto ma większego?

Na pierwszym zrzucie ekranu widzimy, jak V celuje z przerośniętego karabinu w bandytę trzymającego pistolet skierowany w stronę V. Zbir nie ma organicznych oczu, a na jego ramieniu poprowadzone zostały przewody, które najpewniej pompują w jego rękę jakieś chemikalia.

W prawym górnym rogu jest minimapa, na której zaznaczono innych wrogów. Jeśli dobrze się przyjrzeć, jednego widać w tle po lewej. Cała scena ma miejsce w jakiejś wąskiej alejce w dzielnicy handlowej w Night City. Możliwe, że to Chinatown, w tle widać charakterystyczne lampiony.

Cyberpunk 2077, screenshot #2: Kirk is biz

Druga z uchwyconych na statycznym zrzucie scen rozgrywa się w skąpanej w mroku knajpce. V rozmawia z gościem o imieniu Kirk, który jest „człowiekiem interesu”. Główny bohater chce go do czegoś przekonać i w tym celu może zaproponować, że zostanie jego dłużnikiem.

Po tym zrzucie ekranu można też domniemywać, że gra została uruchomiona na komputerze osobistym, gdyż w interfejsie dialogów przed podświetloną linią znalazła się literka F. Najpewniej to właśnie guzik z nią będzie odpowiadał za akceptację danej kwestii.

Cyberpunk 2077, screenshot #3: Płonie ognisko na pustyni

Night City otaczają pustkowia nazywane Badlands i to najpewniej na nich wykonano ten zrzut. Widzimy tutaj oświetloną blaskiem ognia grupę ludzi, którzy mogą być Nomadami. W tle widać namiot pełny elektronicznego ustrojstwa niewiadomego pochodzenia i anteny.

Cyberpunk 2077, screenshot #4: Korposzczur Shroedingera

Kolejny z kadrów prezentuje fragment, który miałem już okazję ogrywać samodzielnie podczas pokazu gry. Pochodzi ona z końca prologu ścieżki życia o nazwie Corpo. To moment, w którym agenci firmy Araska pozbawiają V dostępu do wszczepów i pieniędzy.

Cyberpunk 2077, screenshot #5: Nie pali się do bitki

Kolejna scena przenosi nas ponownie na przedmieścia. Tym razem na zrzucie ekranu zabrakło interfejsu, a widać jedynie dwóch oprychów planujących najwyraźniej wysłać V na tamten świat. Na ziemi leży trzeci przeciwnik, który już tam dotarł — a jego ubranie zajęło się ogniem.

Cyberpunk 2077, screenshot #6: Don Padre

Przedostatni z kadrów prezentuje jedną z postaci, z jakimi V będzie robił interesy. Padre, podobnie jak znany nam już nieco lepiej Dexter DeShaw, jest fixerem, który zleca Cyberpunkom kolejne misje. Spotkamy go zapewne na początku gry po wybraniu ścieżki Street Kida.

Cyberpunk 2077, screenshot #7: Araska 2071

Ostatnia z grafik prezentuje hol korporacji Araska, gdzie można posłuchać o jej historii. To do widocznych tutaj wind musi udać się V w ramach wybranej w kreatorze postaci ścieżki Corpo. Na górze czeka szef, który zleci felerną misję wysyłającą bohatera na sam dół drabiny społecznej.

Bonus: nowy kawałek kapeli Samurai

Jeden z bohaterów Cyberpunka 2077, czyli Johnny Silverhand (Keanu Reeves), był w przeszłości członkiem kapeli Samurai. W grze CD Projekt RED wcieli się w nią skandynawski zespół Refused. Zaraz po ostatnim Night City Wire, w trakcie którego opowiadano o przemianie prawdziwego bandu w fikcyjny, do sieci trafił nowy kawałek nagrany na potrzeby gry o tytule A Like Supreme. Wcześniej udostępniono numer The Ballad of Buck Raves.

