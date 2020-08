Podrobili stronę Allegro i sprzedają iPhone’y za 100 zł

CERT Polska ostrzega przed ofertami na stronach udających serwis Allegro. Oszuści podszywają się pod znaną markę, aby zyskać zaufanie ofiary i wyczyścić jej konto bankowe.

Na facebookowych grupach pojawiają się oferty w stylu: „sprzedam iPhone’a 7 za symboliczne 100 zł, bo nie jest mi potrzebny, a wyrzucać do kosza jednak szkoda”. Autor takiej wiadomości podaje do siebie numer kontaktowych, a zainteresowanych zakupem kieruje do swojej oferty na Allegro Lokalnie. Problem w tym, że to nie jest prawdziwa strona Allegro Lokalnie, a jedynie jej klon.

Gdy zdecydujemy się na zakup, to zostaniemy przekierowani na stronę banku. Problem w tym… że to nie będzie prawdziwa strona banku.

Jeśli kupisz iPhone'a za 100 zł, to wyczyszczą ci konto

Podając dane logowania na takiej fałszywej witrynie bankowej przekazujemy oszustom swoje dane logowania do naszego banku online. Oszuści korzystając z socjotechniki, czyli techniki manipulacji, atakujący mogą przejąć kontrolę nad kontem bankowym ofiary i je wyczyścić.

Po kliknięciu przycisku „Kup teraz” ofiara jest przekierowywana do kontrolowanego przez przestępców panelu bankowości elektronicznej, gdzie pozyskiwane są dane potrzebne do odzyskania dostępu do konta bankowego (PESEL, nazwisko panieńskie matki). Obecnie celem są konta w bankach Millennium, mBank, Pekao, PKO oraz ING - informuje CERT Polska.

Bądźcie czujni, sprawdzajcie adresy stron, na których coś kupujecie, nie wierzcie w niewiarygodne okazje online i zgłaszajcie podejrzane posty na Facebooku do moderacji. Warto też informować firmy, których strony zostały podrobione, o tym fakcie. Allegro już wie.