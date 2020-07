Watch Dogs 2 za darmo. Tak Ubisoft wynagradza graczom problemy techniczne

Dzięki problemom technicznym podczas konferencji Ubisoft Forward Watch Dogs 2 nadal można pobrać za darmo. Bez żadnych dodatkowych warunków.

Sprytni ludzie z Ubisoftu wymyślili, że udostępniając za darmo drugą część Watch Dogs dla wszystkich widzów Ubisoft Forward, czyli konferencji zapowiadającej najnowsze gry firmy, zwiększą sobie statystyki dotyczące oglądalności.

Oczywiście, jak to bardzo często bywa w takich przypadkach, zainteresowanie darmowym tytułem było wśród graczy tak duże, że spowodowało problemy techniczne w serwisie Uplay. Mówiąc krótko: zalogowanie się do Uplay podczas nocnego pokazu nowych gier Ubisoftu graniczyło z cudem, przez co prawie nikt nie pobrał drugiej części Watch Dogs.

Watch Dogs 2 za darmo.

Ubisoft, żeby uchronić się przed falą niezadowolenia graczy, którzy liczyli na mały upominek, postanowił przedłużyć promocję. I nieco zmienić jej zasady. Teraz jedyne, co trzeba zrobić, żeby pobrać sobie darmową gierkę, to wejść na tę stronę, zalogować się swoimi danymi zarejestrowanymi w serwisie Uplay i gotowe, można grać.

Jeśli interesują was nieco nowsze produkcje, zaprezentowane podczas Ubisoft Forward, to zapraszam pod ten adres, gdzie znajdziecie zwiastuny zapowiadanych produkcji.