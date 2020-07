Jeśli planujesz kupno sprzętu elektronicznego, koniecznie sprawdź ofertę MediaMarkt. Sieć sklepów ma nie tylko dobre ceny, ale do tego zwraca teraz po 50 zł na kartę podarunkową za każde wydane 500 zł.

MediaMarkt ma ambicję być sklepem pierwszego wyboru dla wszystkich osób, które planują zakup elektroniki. Firma doskonale zdaje sobie przy tym sprawę, że dla większości takich konsumentów istotne są dobre ceny, dlatego poza konkurencyjną bieżącą ofertą, cyklicznie pojawiają się kolejne promocje na różne kategorie produktów.

Niska cena to jednak nie wszystko, a MediaMarkt ma wiele innych pomysłów na to, jak przyciągnąć do siebie klientów. Oprócz dostawy jeszcze tego samego dnia, która jest zbawieniem dla takich niecierpliwców jak ja, sklep uruchomił akcję nagradzania klientów za zakupy kartą podarunkową, doładowaną kwotą nawet 10 proc. wartości transakcji.

50 za 500 w MediaMarkt — o co chodzi w akcji?

Zarówno w sprzedaży stacjonarnej, jak i w sklepie online MediaMarkt, można teraz nabyć produkty oznaczone 50 za 500. Oznacza to, że za każde wydane 500 zł można otrzymać zwrot 50 zł na kartę podarunkową (fizyczną w placówce lub wirtualną na stronie internetowej) do wydania przy kolejnych zakupach.

5Korzystając z tej promocji możemy zaoszczędzić aż do 10 proc. kwoty zakupu. Akcja dotyczy tysiący produktów ze wszystkich kategorii. Te bonusowe 50 zł za każde wydane 500 zł można otrzymać nawet wtedy, gdy kupuje się przecenione produkty objęte akcją. Na stronie mediamarkt.pl w opisie każdego z nich od razu widać, ile pieniędzy wróci do klienta.

Aby wziąć udział w promocji 50 za 500 w MediaMarkt, trzeba się jednak nieco pospieszyć. Akcja potrwa do połowy przyszłego tygodnia do 5 sierpnia 2020 r.

Co warto kupić w promocji 50 za 500 w MediaMarkt?

Przyjrzałem się ofercie MediaMarkt z kategorii RTV i AGD w poszukiwaniu ciekawych produktów objętych promocją 50 za 500 i wybrałem kilka najciekawszych propozycji sprzętów, których zakup warto rozważyć. Na mojej liście znalazły się smartfony, robot sprzątający, piekarnik, płyta indukcyjna oraz ekspresy do kawy.

Robot sprzątający: iRobot Roomba i7 za 2599 zł (zwrot 250 zł na kartę podarunkową)

Samojezdny robot sprzątający jest drugim najlepszym przyjacielem człowieka po czworonogu. Od kiedy z nami zamieszkali Logan i Arnold, nasza Roomba co drugi dzień zbiera kłaki z podłogi, dzięki czemu po klasyczny odkurzacz sięgamy rzadziej, niż przed tym, jak pojawiły się u nas te dwa futrzaste chłopaki.

Telefon: iPhone XR 64 GB product(RED) 64 GB za 2989 zł (zwrot 250 zł na kartę podarunkową)

W ofercie sklepu MediaMarkt można znaleźć atrakcyjnie wyceniony telefon marki Apple i to w wyjątkowej wersji kolorystycznej, a mianowicie product(RED). Za zaoszczędzone przy zakupie telefonu pieniądze w kwocie 250 zł w ramach akcji 50 za 500 można dokupić naprawdę porządne etui do iPhone’a XR. Albo dwa.

Ekspres ciśnieniowy: De Longhi ECAM370.95.S za 3199 zł zamiast 3399 zł (zwrot 300 zł na kartę podarunkową)

Wiele osób nadal pracuje z domu z powodu trwającej pandemii, a tym samym nie ma dostępu do firmowego ekspresu do kawy i nie mija co rano w drodze do pracy ulubionej kawiarni. Dobrym pomysłem jest zakup urządzenia do przyrządzania kawy na własność.

W ofercie MediaMarkt znalazł się ekspres De Longhi ECAM370.95.S. Nie dość, że urządzenie zostało przecenione o 200 zł, to w dodatku przy jego zakupie na kartę podarunkową wraca aż 300 zł. Oznacza to, że łącznie można zaoszczędzić na tym zakupie 500 zł (a mieć 500 zł i nie mieć 500 zł to przecież okrągły tysiąc).

Ekspres ciśnieniowy: De Longhi ECAM45.760.W za 2829 zł (zwrot 250 zł na kartę podarunkową)

Innym modelem ekspresu ciśnieniowego, który warto kupić, jest De Longhi ECAM45.760.W. Jest on nieco tańszy od modelu De Longhi ECAM370.95.S, a i tak parzy świetną kawę i potrafi zapamiętać parametry parzenia. Dostępne predefiniowane programy to espresso, coffee, long, cappuccino, latte machino, caffelatte, mleko spienione na gorąco, espresso, macchiato i flat white.

Smartfon: Huawei P30 Lite za 1099 zł (zwrot 100 zł na kartę podarunkową)

Kupując telefon Huawei P30 Lite, czyli bardzo udany model telefonu z serii, która ma dostęp do usług Google’a, można zaoszczędzić w formie karty podarunkowej 100 zł. Za zaoszczędzone pieniądze można kupić etui pasujące do tego modelu lub inne akcesorium jak np. dodatkową pamięć.

Sprzęty do kuchni: piekarnik i płyta indukcyjna Amica za odpowiednio 1399 zł i 1359 zł (zwrot 2x 100 zł na kartę podarunkową)

Oprócz elektroniki użytkowej w ofercie MediaMarkt można znaleźć również te „duże” sprzęty AGD. Sklep proponuje zestaw składający się z piekarnika Amica (ED37614B X-TYPE OPENUP) oraz płyty indukcyjnej tej samej marki (PIM6541NSU). Przy zakupie obu tych urządzeń naraz na kartę podarunkową wraca 2x 100 zł. Sprzęty można oczywiście nabyć też oddzielnie.

MediaMarkt nie ogranicza się do jednej promocji

Firma zachęca do zakupów w poniedziałki, bo w ramach Happy Hours po godz. 16:00 zarówno w salonach sprzedaży stacjonarnej, jak i w sklepie internetowym wystawiane są produkty objęte specjalną ofertą promocyjną.

Oprócz tego do MediaMarkt warto wybrać się w środę, gdyż od ósmej do ósmej można kupić tzw. produkty dnia, czyli wybrane produkty z różnych kategorii produktowych. Te oferty zwykle są niezwykle atrakcyjne.

Warto też dołączyć do Klubu MediaMarkt.

To program lojalnościowy, który nagradza klientów sieci za kolejne zakupy. Wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej lub w jednej z placówek. Dzięki temu można dostać od sieci rabatowy kupon powitalny oraz nagrody niespodzianki za kolejne zakupy.

MediaMarkt przypomina przy tym, że pojawiają się akcje promocyjne, które są skierowane specjalnie do klubowiczów. Oprócz tego transakcje z użyciem karty Klubu są rejestrowana na koncie kupującego. Nie trzeba zachowywać na przyszłość paragonów, co ułatwia proces zwrotu lub ewentualnej reklamacji.



Tekst powstał we współpracy z MediaMarkt.

