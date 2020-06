Można już testować podręczną wyszukiwarkę Edge'a

Wczesna wersja testowa przeglądarki Edge wprowadza podręczną wyszukiwarkę, wysuwaną z bocznej krawędzi okna przeglądarki. W trymiga, bez opuszczania aktywnej karty, możemy dowiedzieć się więcej na zadany temat.

Do kanału Canary – czyli tego, w którym dostępne są wczesne wersje testowe - trafiła nowa wersja przeglądarki Edge, oznaczona numerem wersji 85.0.555.0. Wprowadza ona zapowiadaną wcześniej podręczną wyszukiwarkę, dzięki której nie musimy otwierać nowej karty, by rozszerzyć swoją wiedzę na dany temat.

Podręczna wyszukiwarka w Edge 85. Jak to działa?

Jeżeli chcemy sprawdzić znaczenie jakiegoś słowa lub frazy i skorzystać z podręcznej wyszukiwarki Edge’a, musimy je najpierw zaznaczyć. Następnie klikamy na zaznaczeniu prawy klawisz myszy lub przytrzymujemy na nim dłużej palec i wybieramy z podręcznego menu opcję Wyszukaj w usłudze Bing na pasku bocznym. Jest ona również dostępna jako skrót klawiaturowy [CTRL]+[SHIFT]+[E].

W odpowiedzi z boku przeglądarki wysunie się panel z wynikami wyszukiwania zorientowanymi na zaznaczone słowo lub frazę. Możemy w ramach tego panelu klikać w wynikach wyszukiwania lub otwierać je w nowej karcie przeglądarki, jeżeli taki mamy kaprys.

W teorii to świetny pomysł i miłe udogodnienie: nie trzeba skakać pomiędzy kartami, by móc coś szybko sprawdzić. Praktyka jednak wykazuje pewien istotny szkopuł: omawiana funkcja korzysta wyłącznie z wyszukiwarki Bing i na razie nie pozwala na zmianę usługi na inną. Niestety, na polskim rynku Bing sprawuje się bardzo źle, nie dorastając do pięt Wyszukiwarce Google. Szkoda, bo to oznacza, że z tej nowości korzystać nie będę – podobnie jak większość z was. Przynajmniej do momentu, kiedy będzie można zmienić wyszukiwarkę.

Edge 85 powinien trafić do kanału produkcyjnego – a więc użytkowników końcowych – w przeciągu najbliższych tygodni.