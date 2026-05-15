Potężne turbulencje deformują obrazy gwiazd. Winna jest nasza galaktyka

Ładowanie...

Przestrzeń między gwiazdami nie jest pustką. To ośrodek międzygwiezdny, czyli rozrzedzona mieszanina gazu i pyłu, w której część materii jest zjonizowana, czyli rozbita na jony i swobodne elektrony. W radiu ta plazma działa jak ośrodek optyczny pełen nieregularności. Fale radiowe przechodzące przez takie kłębki elektronów są odchylane i rozpraszane podobnie jak obraz za falującym gorącym powietrzem nad asfaltem.

Astronomowie od dawna zdawali sobie sprawę z istnienia tego zjawiska, obserwując w danych radiowych charakterystyczne migotanie i rozmywanie się źródeł. Problem polegał jednak na tym, że opierano się wyłącznie na dowodach pośrednich. Obecności turbulencji jedynie się domyślano, a jej rzeczywista struktura przestrzenna pozostawała dla badaczy niemal całkowicie nieuchwytna. Najnowsze wyniki przynoszą jednak wyraźny przełom. Ukazują one uporządkowany, regularnie powtarzający się wzór zniekształceń, którego w żaden sposób nie da się już zrzucić na karb zwykłego rozmycia obrazu.

REKLAMA

Kwazar świeci, Droga Mleczna miesza. To idealny eksperyment

Do pomiaru wybrano kwazar TXS 2005+403, jasne źródło radiowe zasilane przez supermasywną czarną dziurę, oddalone o ok. 10 mld lat świetlnych. Najważniejsze nie jest to, co dzieje się w samym kwazarze, tylko to, przez co musi przejść jego sygnał, zanim dotrze do Ziemi. Na tej linii widzenia znajduje się rejon Łabędzia (Cygnus) – jeden z bardziej rozpraszających obszarów naszej Galaktyki, gdzie plazma jest szczególnie turbulentna.

Autorzy badania stawiają sprawę jasno: znaczna część tego, co rejestrują teleskopy, nie jest obrazem samego kwazara, lecz efektem rozpraszania sygnału w Drodze Mlecznej. Kwazar pełni tu jedynie rolę dalekiej latarni, podczas gdy nasza galaktyka działa jak gigantyczna, przeszkadzająca w obserwacjach, ale jednocześnie możliwa do zmierzenia soczewka.

REKLAMA

Prawdziwy przełom przyniosły dane z Very Long Baseline Array, czyli sieci 10 radioteleskop w rozrzuconych po USA, które pracują jak jeden instrument o rozdzielczości odpowiadającej teleskopowi wielkości kontynentu. Im dalej od siebie są anteny, tym bardziej drobne szczegóły można rozdzielić, o ile oczywiście sygnał w ogóle przetrwa.

Naukowcy przeanalizowali prawie dekadę archiwalnych obserwacji VLBA na częstotliwościach 1-5 GHz (lata 2010–2019). Oczekiwali, że rozpraszanie zamieni obraz w gładką plamę, która na najdłuższych bazach po prostu zniknie. Stało się jednak odwrotnie: nawet najbardziej odległe pary anten nadal łapały słaby, ale wyraźny sygnał w postaci uporządkowanej podstruktury. To właśnie jest bezpośredni ślad turbulencji – takiej, która nie tylko rozmywa, ale tworzy ziarnistość i nieregularne wzory w sygnale.

REKLAMA

W języku radioastronomii chodzi o tzw. refrakcyjną podstrukturę rozpraszania: efekt dużych, turbulentnych soczewek w plazmie, które potrafią utrzymać spójne cechy w danych przez długi czas. Autorzy podkreślają, że właściwości rozpraszania na tej linii widzenia okazały się w wieloletnim materiale zaskakująco trwałe.

Galaktyczny wir o gigantycznej skali. To on deformuje sygnał

Najbardziej na naszą wyobraźnię działa fakt, że mówimy tu o zjawiskach w skali porównywalnej z rozmiarami całego Układu Słonecznego. Nie jest to jedynie niewielki szum na poziomie pojedynczego obłoku gazu. Mamy tu do czynienia z potężnymi strukturami, które w stabilny sposób wpływają na propagację fal radiowych, będąc jednocześnie bezpośrednim efektem rzeczywistego, dynamicznego mieszania się plazmy.

Ten ukryty chaos ma dla astrofizyki podwójne znaczenie. Z jednej strony dostarcza istotnych informacji o przepływie energii w ośrodku międzygwiezdnym i pozwala zrozumieć, jak zachowuje się gaz, zanim grawitacyjnie zapadnie się, dając początek nowym gwiazdom. Z drugiej strony stanowi niezwykle uciążliwą przeszkodę w praktyce badawczej, bo to właśnie te galaktyczne turbulencje potrafią skutecznie degradować ostrość obrazów radiowych, niezależnie od tego, jak nowoczesnymi i perfekcyjnymi teleskopami dysponujemy.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Zespół nie kończy jednak swojej pracy jedynie na analizie archiwów. Już teraz trwają dodatkowe obserwacje VLBA, które mają pomóc zmierzyć właściwości samego ekranu turbulencji i śledzić, jak zmienia się on wraz z ruchem gazu względem Ziemi. Jeśli ten etap się powiedzie, to astronomowie dostaną narzędzie do przewidywania i korekty rozpraszania na innych liniach widzenia.

REKLAMA

Marcin Kusz 15.05.2026 06:21

Ładowanie...

REKLAMA