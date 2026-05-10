Huk i ogień w imię nauki. Zrobili laboratorium eksplozji

Laboratorium DRTF w Teksasie produkuje kontrolowane eksplozje, żeby zrozumieć katastrofy przemysłowe, napędy hipersoniczne i śmierć gwiazd. Właśnie zostało otwarte.

Marcin Kusz
W Teksasie otwarto laboratorium, w którym wybuchy są codziennością
Na kampusie Texas A&M RELLIS w Teksasie stoi budowla, która nie przypomina żadnego innego laboratorium naukowego na świecie. To stalowa rura o długości niemal 150 m i średnicy ponad 2 m, zakotwiczona w betonowym bloku, połączona z 90-metrowym tłumikiem zakopanym w ziemi. Co kilka dni wewnątrz tej rury naukowcy wywołują kontrolowane eksplozje, których fale uderzeniowe pędzą z prędkością pięciokrotnie wyższą od prędkości dźwięku.

Detonation Research Test Facility jest największym akademickim laboratorium kontrolowanych eksplozji na świecie. Jego cel to zrozumieć, jak płomień zamienia się w detonację i co z tej wiedzy wynika dla bezpieczeństwa przemysłowego, napędów hipersonicznych, nowych materiałów i samej struktury Wszechświata.

Płomień zamienia się w falę uderzeniową

DRTF to konstrukcja, której długość porównywalna jest z dwoma boiskami futbolu amerykańskiego ustawionymi jedno za drugim. Główna rura detonacyjna (150 m długości, ponad 2 m średnicy, ze ścianami z grubej stali) jest wypełniana kontrolowaną mieszanką metanu i powietrza. Wewnątrz, na całej długości, rozmieszczone są metalowe przegrody – tor przeszkód, który generuje turbulencje i przyspiesza przejście płomienia w detonację.

Na jednym końcu rury znajduje się punkt zapłonu. Na drugim tłumik: 90-metrowa komora z otworami wentylacyjnymi, przykryta warstwą ziemi, zaprojektowana tak, żeby pochłonąć energię eksplozji i zredukować poziom hałasu z 220 decybeli do około 120 decybeli, czyli poziomu głośnego koncertu rockowego. Bez tłumika każdy test byłby słyszalny na kilometry.

Między zapłonem a tłumikiem w niecałe 5 sekund metan zmienia się z płonącego gazu w naddźwiękową falę detonacyjną lecącą z prędkością Mach 5. Setki czujników optycznych i ciśnieniowych, rozmieszczonych wzdłuż rury, rejestrują każdą mikrosekundę tego procesu. Diagnostyka laserowa ujawnia wewnętrzną strukturę i dynamikę przepływów reaktywnych, czyli tego, co dzieje się z materią, gdy energia uwalnia się tak szybko, że generuje falę uderzeniową.

Od kopalni węgla do narodzin gwiazd

Historia DRTF zaczyna się nie w laboratoriach kosmicznych, lecz w górnictwie. Impuls do budowy obiektu przyszedł od społeczności górniczej i urzędników rządowych, którzy chcieli wiedzieć, czy gaz ziemny może eksplodować i zdetonować w warunkach podziemnych. Odpowiedź na to pytanie nie wymaga eksperymentów w skali, jakiej żadne istniejące laboratorium nie mogło zapewnić.

Projekt zatwierdzono w 2021 r., finansując go z Texas Governor's University Research Initiative i Chancellor's Research Initiative Texas A&M University System. Budowa zakończyła się w 2025 r., a oficjalne otwarcie nastąpiło właśnie teraz.

Napędy hipersoniczne – od teorii do rzeczywistych danych eksperymentalnych

Jednym z najbardziej obiecujących zastosowań fizyki detonacji są napędy hipersoniczne. Silniki detonacyjne – zarówno pulsacyjne (PDE), jak i rotacyjne (RDRE), wykorzystują kontrolowane detonacje zamiast tradycyjnego spalania do generowania ciągu. Detonacja jest termodynamicznie bardziej efektywna niż deflagracja (klasyczne spalanie), co oznacza więcej energii z mniejszej ilości paliwa.

DRTF produkuje detonacje o prędkości Mach 5 w niecałe 5 sekund dokładnie w zakresie, który interesuje projektantów napędów hipersonicznych. Laboratorium pozwala badać, jak fale detonacyjne zachowują się w zamkniętych przestrzeniach, jak oddziałują z przeszkodami, jak zmieniają się w zależności od składu paliwa i warunków ciśnienia. To dane, których dotąd nie dało się uzyskać eksperymentalnie – istniejące laboratoria były po prostu za małe, żeby detonacja zdążyła się w pełni rozwinąć.

Ta sama fizyka w różnych skalach

Jedną z najbardziej fascynujących cech detonacji jest to, że ta sama fizyka działa na skalach od nanometrów do lat świetlnych.

Na najmniejszej skali: w trakcie detonacji atomy węgla są kompresowane pod ekstremalnym ciśnieniem i temperaturą, krystalizując w struktury diamentowe. Powstają nanodiamenty, czyli kryształy 10 tys. razy cieńsze od ludzkiego włosa, które mają niezwykłe właściwości mechaniczne, optyczne i kwantowe. Są rozważane jako materiały do komputerów kwantowych, celowanej terapii nowotworowej i pokryć odpornych na ścieranie w przemyśle lotniczym. DRTF pozwala badać, jak dokładnie te kryształy się formują, co może otworzyć drogę do ich kontrolowanej produkcji.

Na największej skali: supernowe to detonacje kosmiczne, w których te same procesy fizyczne – propagacja fal uderzeniowych, przejście deflagracji w detonację, interakcje materii z falą – zachodzą na dystansach milionów kilometrów. Procesy, które propagują się w stalowej rurze DRTF, rządzą też wielkimi wydarzeniami kosmicznymi. Skale są diametralnie różne, ale fizyka jest głęboko powiązana.

Marcin Kusz
10.05.2026 08:15
