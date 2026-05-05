Androida czeka zmiana do samego jądra. Google zdradził, co nadciąga

Ładowanie...

The Android Show: I/O Edition to cykliczny format przygotowywany przez inżynierów Google'a, który stanowi rozszerzenie głównej konferencji dla deweloperów. Wydarzenie skupia się na nowościach w mobilnym systemie operacyjnym, świadomie pomijając szerokie zapowiedzi dotyczące chmury czy ogólnych usług sieciowych. Przeważnie.

To miejsce, w którym twórcy oraz użytkownicy mogą z bliska przyjrzeć się modyfikacjom architektury, nowym API i kierunkom rozwoju środowiska graficznego.

REKLAMA

The Android Show 2026 I/O Edition

Widzowie otrzymają informacje o tym, jak nadchodzące funkcje wpłyną na codzienne korzystanie ze smartfonów, tabletów czy zegarków, a także jak sprawnie zaimplementować te nowości we własnych aplikacjach.

Tegoroczna edycja odbędzie się 12 maja o godzinie 19:00 w formie wirtualnego wydarzenia. Transmisję będzie można śledzić w sieci pod adresem android.com/io-2026.

Jak Google zapowiada, nadchodzące zmiany będą stanowić jeden z największych kroków naprzód w dotychczasowej historii systemu.

Fundamenty oparte na sztucznej inteligencji

Zastosowanie tak zdecydowanych słów przez deweloperów nie jest przypadkowe. Głównym powodem wydaje się - strzelam, podpierając się przeciekami i kursem Androida - głęboka przebudowa fundamentów systemu pod kątem zintegrowania go ze sztuczną inteligencją. Dotychczasowe wdrażanie modeli językowych miało charakter powierzchowny - były to głównie rozwiązania działające jako nakładki na istniejące już interfejsy.

Wersja systemu z 2026 r. prawdopodobnie zintegruje AI na poziomie jądra i niskopoziomowego zarządzania procesami. Android może zacząć działać jako niezależny agent, komunikujący się z aplikacjami w tle. Taka architektura zdejmie z użytkownika konieczność ręcznego nawigowania między wieloma programami w celu wykonania złożonych zadań.

Walka o ekosystem i strukturalne zmiany

Kolejnym realnym scenariuszem pozostaje stanowcza odpowiedź na działania konkurencji. Konsekwentna budowa i zamykanie własnego ekosystemu przez Apple'a wymusza na Google bardziej zdecydowane kroki integracyjne.

Można spodziewać się zaprezentowania ujednoliconego podejścia do kilku kluczowych segmentów:

urządzeń ze składanymi ekranami,

środowisk rozszerzonej rzeczywistości (czyli to całe XR),

pełnoprawnego trybu desktopowego, zacierającego granicę między smartfonem a komputerem osobistym, co już testowałem.

Dawne problemy z fragmentacją systemu mogą zostać ostatecznie zminimalizowane przez nowe, rygorystyczne wymogi certyfikacyjne dla zewnętrznych producentów sprzętu.

REKLAMA

Po latach utrzymywania starszych komponentów w celu zachowania kompatybilności wstecznej, niewykluczone, że Google zaprezentuje całkowicie nowe środowisko uruchomieniowe lub zmieni status dystrybucji aktualizacji.

Deklaracje o historycznym znaczeniu rzadko sprowadzają się wyłącznie do odświeżonego wyglądu ikon czy paska powiadomień. Zazwyczaj zwiastują one poważne zmiany strukturalne, które definiują rozwój platformy na kolejną dekadę. Chyba że nie, wtedy przynajmniej nie będziemy musieli się przyzwyczajać do innych rzeczy.

REKLAMA

Oliwier Nytko 05.05.2026 19:09

Ładowanie...