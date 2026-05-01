Smartfon z klawiaturą w 2026 r.? Brzmi absurdalnie, działa zaskakująco dobrze

Smartfony z klawiaturą nie wymarły, ale też nie funkcjonują już w takiej formie jak przed dekadą. Dziś stanowią raczej niszowe przypomnienie o epoce, w której tworzenie wiadomości na telefonie kojarzyło się z fizycznym klikaniem, a nie bezdotykowym stukaniem w szkło.

Unihertz Titan 2 Elite jest tego najlepszym przykładem. Konstrukcja nie próbuje udawać masowego hitu, tylko komunikuje wprost, że powstała dla ludzi, którzy nadal chcą czuć klawisze pod palcami.

Złota era BlackBerry i kultowej serii Nokia E

Jeśli spojrzeć wstecz, historia telefonów z fizyczną klawiaturą stanowiła kiedyś absolutny mainstream.

BlackBerry KeyOne

BlackBerry zbudowało na tym fundamencie cały swój wizerunek, a Nokia w seriach E - zwłaszcza w kultowych modelach E71 i E72 - zrobiła z fizycznej klawiatury potężne narzędzie pracy dla osób żyjących mailami, kontaktami i kalendarzem. To były urządzenia stworzone do pisania szybko, pewnie i bez zbędnych rozpraszaczy.

Z czasem ten trend zaczął zanikać, ponieważ cały rynek skręcił w stronę ekranów dotykowych. Pisanie po szkle stało się standardem, a fizyczne klawisze zaczęto traktować jak relikt przeszłości.

2018 r. - i jeszcze mieliśmy BlackBerry

BlackBerry jeszcze przez jakiś czas próbowało utrzymać swoją tożsamość, ale nawet kanadyjski gigant nie był w stanie zatrzymać fali zmian. Rynek ostatecznie wybrał wygodę jednego wielkiego ekranu, a klasyczne rozwiązania zostały zepchnięte na margines.

Hołd dla fizyczności i proces nauki

Właśnie dlatego Titan 2 Elite funkcjonuje dziś bardziej jak hołd dla starej szkoły niż jej pełnoprawny następca. To telefon przypominający, że kiedyś wprowadzanie tekstu było bardziej mechaniczne, świadome i wymagające. Nie jest to sprzęt dla każdego, ale to czyni go wyjątkowo ciekawym - nie udaje uniwersalnego rozwiązania, ale podąża własną drogą.

Trzeba uczciwie przyznać, że z czasem zaczynam się do niego coraz bardziej przyzwyczajać. Na początku potrzebowałem kilkunastu dni, żeby nauczyć się pisać w miarę płynnie, ale obecnie idzie mi to wyraźnie lepiej. To nie jest telefon, z którym użytkownik oswaja się natychmiast. Należy przyswoić układ klawiszy, wyczuć rytm naciskania i zaakceptować fakt, że na starcie wszystko będzie przebiegać nieco wolniej.

W tym tkwi jednak jego największy urok. Kiedy przełamiesz pierwszy próg, pojawia się bardzo przyjemne poczucie kontroli nad tekstem. Pisanie nie jest tu odruchem wykonywanym bezmyślnie, tylko czymś namacalnym i rytmicznym.

W świecie, w którym większość inteligentnych telefonów sprowadza wprowadzanie znaków do stukania w identyczną taflę szkła, powrót do fizyczności ma w sobie coś naprawdę odświeżającego.

Dopracowana ergonomia miękkich klawiszy

Na ogromny plus działa konstrukcja samej klawiatury. Jeden z redakcyjnych kolegów z Grupy NaTemat słusznie zauważył, że klawisze są wyraźnie miększe od tych zastosowanych w poprzedniku.

Trudno się z tą opinią nie zgodzić. Titan 2 Elite dysponuje supermiękkimi przyciskami, które dają bardziej komfortowe i mniej toporne wrażenie przy każdym naciśnięciu. To z pozoru detal, ale to właśnie tego typu niuanse robią największą różnicę w urządzeniu tego typu.

Wcześniejsze telefony z fizyczną klawiaturą często kojarzyły się z twardym, mechanicznym klikiem, który jednych zachwycał, a innych szybko męczył. Tutaj postawiono na inne rozwiązanie. Miękkość przycisków sprawia, że korzystanie z urządzenia staje się znacznie przyjemniejsze.

Nisza, która wciąż ma sens

Widać wyraźnie, że projektanci w Unihertz nie chcieli wyłącznie odtworzyć dawnego pomysłu, ale również dopracować go pod kątem dzisiejszych oczekiwań. Titan 2 Elite nie jest ślepą kopią starych modeli BlackBerry ani próbą wskrzeszenia Nokii E71 w nowoczesnym opakowaniu. To współczesna interpretacja dawnej idei, która bierze najlepsze skojarzenia z przeszłości i skutecznie przekłada je na obecne standardy.

Czy to oznacza, że smartfony z klawiaturą wrócą do szerokiej popularności? Nie. Ta epoka minęła i nic nie wskazuje na to, by masowy rynek miał nagle zatęsknić za fizycznymi przyciskami. Nie oznacza to jednak, że ten pomysł umarł całkowicie - przeniósł się do konkretnej niszy, gdzie żyje własnym życiem i wciąż skupia wokół siebie wiernych fanów.

Titan 2 Elite pokazuje, że taka nisza nadal ma rację bytu. To sprzęt dla osób, które oczekują czegoś więcej niż kolejnego szklanego smartfona bez charakteru. Dla jednych będzie niezrozumiałym dziwactwem, dla innych wybawieniem, a dla pozostałych świetnym ukłonem w stronę czasów, kiedy elektronika użytkowa naprawdę miała osobowość.

Oliwier Nytko 01.05.2026 08:45

