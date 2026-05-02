Czarny ekran po rozładowaniu. Użytkownicy masowo zgłaszają awarie

Od dłuższego czasu na rynku technologicznym panował względny spokój w kwestii wpadek sprzętowych. Apple przyzwyczaił klientów, że jego urządzenia działają przewidywalnie, a głośne afery odeszły w zapomnienie.

Minęły czasy wyginających się w kieszeniach telefonów czy problemów z gubieniem zasięgu przy nieodpowiednim chwycie obudowy. Ostatnie lata upłynęły pod znakiem stabilności i braku krytycznych wad konstrukcyjnych.

Zdarzały się pewne potknięcia, takie jak odbarwienia ramki w modelach iPhone 17 Pro, jednak traktowano to jako defekt wizualny, a nie usterkę paraliżującą pracę sprzętu. Poza takimi incydentami, ekosystem tego producenta uchodził za bezproblemowy. Ten uporządkowany obraz zaczyna jednak pękać.

Rozładowane baterie blokują rozruch systemu

Źródłem nowych obaw są dyskusje użytkowników na forach internetowych oraz m.in. artykuł 9to5mac. Wyłania się obraz irytującego zjawiska, które dotyczy zachowania urządzeń po całkowitym rozładowaniu baterii. Sprzęt, który wyłączy się z braku energii, po podłączeniu do ładowarki pozostaje martwy przez nienaturalnie długi czas, nie reagując na ekranie ładowania.

Skala sytuacji jest szeroka, ponieważ objaw występuje na różnych platformach. W dyskusji padają nazwy konkretnych urządzeń:

najnowsze smartfony iPhone 17 Pro,

zegarki Apple Watch Ultra 2.

W jednym z przypadków gogle wyłączyły się nawet po podpięciu zasilania w ostatnich sekundach przed zaplanowanym odcięciem energii. Najbardziej uderza jednak czas oczekiwania na powrót elektroniki do pracy.

Właściciel najnowszego iPhone'a 17 Pro wspomina, że dwukrotnie musiał czekać blisko godzinę, zanim telefon w ogóle zareagował na zasilacz. Użytkownik zegarka Ultra 2 podaje ramy czasowe od 30 do 45 minut.

W wątku pojawił się głos byłego pracownika serwisu. Zauważa on, że testowanie opornych urządzeń ładowarką bezprzewodową MagSafe to standardowa procedura, gdy port nie reaguje na zasilanie.

Inni komentujący spekulują, że winne jest oprogramowanie zarządzające baterią. Według tej teorii system celowo blokuje rozruch, dopóki ogniwo nie osiągnie odpowiednio wysokiego napięcia minimalnego. Ma to zapobiegać ponownemu wyłączeniu się systemu w trakcie ładowania.

Sprawdzone metody na przywrócenie zasilania

Z lektury doświadczeń innych konsumentów wyłania się kilka metod radzenia sobie z tą sytuacją. Podstawowym rozwiązaniem jest czas. Jeśli urządzenie rozładuje się do zera, należy podłączyć je do prądu i zostawić w spokoju na kilkadziesiąt minut, ignorując czarny ekran.

Użytkownicy wymieniają również alternatywne i szybsze sposoby:

wykorzystanie mocniejszej ładowarki - podpięcie zasilacza od MacBooka Pro na 10 do 20 minut potrafi szybciej przywrócić sprzęt do życia niż użycie podstawowej kostki ładującej,

twardy reset - gdy samo podłączenie do prądu nie daje efektu, komentujący doradzają wykonanie fizycznej sekwencji klawiszy w trakcie ładowania.

W przypadku iPhone'a wymuszenie restartu polega na szybkim wciśnięciu przycisku zwiększania głośności, następnie zmniejszania głośności, a na koniec przytrzymaniu przycisku zasilania przez około 10 sekund. Według relacji niektórych, takie działanie potrafi rozwiązać problem na stałe.

Oliwier Nytko 02.05.2026 07:30

