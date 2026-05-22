Polacy są zawsze online. Badanie Bitrix24 pokazuje, jak smartfon zmienia kulturę pracy

Lokowanie produktu: Bitrix24

Smartfon stał się dziś czymś więcej niż narzędziem komunikacji. Według najnowszego badania przeprowadzonego przez Bitrix24 Polska to właśnie telefon coraz częściej odpowiada za rozmywanie granic między pracą a życiem prywatnym.

Raport „Polacy zawsze online: czy smartfon w pracy rozmywa granice między pracą a życiem prywatnym?” pokazuje, że praca po godzinach coraz rzadziej zaczyna się od realnego kryzysu. Znacznie częściej uruchamia ją zwykły odruch sprawdzenia powiadomień. Pełne badanie Bitrix24

To wpisuje się w szerszy trend cyfrowej dostępności.

Jak przypomina Bitrix24, według danych PBI telefony odpowiadały już za 76% całego czasu online w Polsce w IV kwartale 2025 roku. Smartfon stał się więc mobilnym miejscem pracy — zawsze aktywnym i zawsze pod ręką.

Z badania wynika, że 38% respondentów postrzega smartfon w pracy jako symbol elastyczności i wygody. Jednocześnie niemal tyle samo osób kojarzy go już z obowiązkiem (26%) lub koniecznością stałej dostępności (25%).

Najbardziej zaskakujący wniosek dotyczy jednak przyczyn pracy po godzinach. Aż 43% badanych przyznało, że wraca do służbowych wiadomości odruchowo. Powiadomienia wskazało 32% osób, solidarność z zespołem 14%, a niepokój związany z pominięciem ważnej informacji — 11%.

Zdaniem ekspertów Bitrix24 to sygnał, że kultura pracy po godzinach coraz częściej działa „automatycznie”, bez formalnych oczekiwań ze strony firmy.

Problem ma również wymiar biznesowy. Jak przypomina raport, według danych Pracuj.pl aż 37% pracowników spotkało się z sytuacją, w której brak poszanowania czasu prywatnego stał się impulsem do zmiany pracy.

Bitrix24 podkreśla, że rozwiązaniem nie są zakazy korzystania z telefonów, ale uporządkowanie komunikacji i procesów: jasne zasady pilności, przypisywanie odpowiedzialności oraz przenoszenie ustaleń z komunikatorów do systemów pracy.

22.05.2026 13:41
