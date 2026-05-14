Lidl wojuje z Biedronką. Teraz okładają się butelkami 

Ładowanie...

Biedronka i Lidl to naturalni handlowi rywale, ale w ostatnich latach spór naprawdę się zaostrzył. Momentami było to coś więcej niż tylko leciutkie wbijanie szpilek i drobne złośliwości. Wygląda na to, że właśnie obserwujemy początek nowego wyścigu.

Biedronka regularnie wspomina, że ma największą sieć recyklomatów w Polsce - sieć posiada ponad 3,6 tys. maszyn. Przed majówką handlowa firma ujawniła, że klienci zwrócili już ponad 280 milionów opakowań.

REKLAMA

Teraz swoje wyniki zdradza Lidl. Jak poinformowała sieć, liczba zwróconych butelek i puszek wynosi już 310 mln. Coś mi mówi, że właśnie dlatego bardzo szybko doczekamy się aktualizacji rezultatu Biedronki.

- Sklepy Lidl Polska były w pełni przygotowane na start systemu kaucyjnego w Polsce, a klienci już kilka miesięcy wcześniej mogli zapoznać się z procesem zwrotu opakowań. Po pierwszych siedmiu miesiącach widzimy, że system nie tylko działa sprawnie, ale stał się stałym elementem wizyty w naszych sklepach - komentuje Aleksandra Robaszkiewicz, Dyrektorka ds. Relacji Korporacyjnych w Lidl Polska.

Klienci sieci od momentu uruchomienia butelkomatów oddali łącznie ponad 610 milionów opakowań - tych z logo kaucji, jak i bez. Warto tu dodać, że maszyny działały w niektórych sklepach na długo przed startem systemu kaucyjnego, a do dziś Lidl przyjmuje też niekaucyjne opakowania. Tyle że płaci za nie 10 gr, a nie 50 gr.

Wydawać by się mogło, że nie ma sensu nadawać aż tak wielkiego znaczenia tym liczbom. W końcu oddaje się butelki i puszki tam, gdzie jest najwygodniej i najbliżej. Sieci robią jednak sporo, żeby wybrać właśnie ich punkty, a nie konkurencji.

REKLAMA

Lidl płaci za opakowania bez logo kaucji. Biedronka przed majówką wystartowała z promocją, w trakcie której sklep brał kaucję na siebie.

Sieci mają powód, aby chwalić się liczbą zwróconych opakowań i udowadniać, że wynik jest lepszy niż u rywala. Może to w końcu świadczyć o tym, że zwrot jest szybszy, wygodniejszy i bezproblemowy. Jasne, o zakupach decydują głównie ceny produktów, ale jeżeli ktoś zwraca opakowania regularnie, to chce upiec kilka pieczeni na jednym ogniu i połączyć korzystniejsze dla siebie oferty oraz usługi.

REKLAMA

Kaucja będzie atrakcją?

Jak poinformował PAP, w Holandii 11 maja ruszyła akcja, w ramach której osoby korzystające z systemu kaucyjnego mogą odzyskać wpłacone pieniądze za opakowania, a także wygrać znaczące nagrody pieniężne w specjalnej loterii. 15 odzyskanych eurocentów to jeden los w loterii.

REKLAMA

Czy podobnych akcji doczekamy się u nas? Wcale by mnie to nie zdziwiło. Tym bardziej że podobną promocję zorganizował już w Polsce Carrefour. Klienci za oddawane opakowania mogli odbierać torby wielokrotnego użytku czy zgarnąć torbę z przegródkami na butelki.

Taki magnez przyciągający klientów do siebie - a odpychający ich od rywali - może być opłacalny, bo liczby pokazują, że Polacy oddają masowo butelki i puszki. Już przebiliśmy miliard oddanych opakowań, jak wynika z danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Liczby ujawnione przez Lidla i Biedronkę pokazują, że ponad połowa to zasługa właśnie tych dwóch sklepów. Jest o kogo walczyć.

Co to oznacza dla klientów? Dodatkowe promocje i opcje. Biedronka niby już pozwala zbierać kaucję w aplikacji, ale nie miałem okazji jeszcze tego przetestować. Być może sieci chcąc przyciągnąć do siebie klientów postawią więcej automatów. Mogą to być maszyny, w których za jednym zamachem można oddać kilka worków albo otrzymać kaucję bezpośrednio na konto, chwaląc się w ten sposób nowoczesnym podejściem.

Rywalizujące ze sobą sieci mają powód, aby pokazać, że to u nich wygodniej oddawać opakowania. A jak przyciągnie się osoby z puszkami i butelkami, to jest szansa, że właśnie w tym sklepie zrobią zakupy. Stawka jest więc wysoka.

REKLAMA

Zdjęcie wygenerowane przy pomocy SI.

REKLAMA

Adam Bednarek 14.05.2026 06:00

Ładowanie...

REKLAMA