REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Oddajesz butelkę, kasa leci na konto. Rząd mówi o szansach na taki system

Nie drukują kodów, które potem skanuje się przy kasie albo wymienia na gotówkę, tylko przelewają pieniądze bezpośrednio na konto – wielu Polaków marzy o takim automacie i niewykluczone, że ich modły się spełnią.

Adam Bednarek
kaucja
REKLAMA

Aktualnie obowiązujące zasady nie są dla mnie wielkim utrapieniem. Przed zakupami zwracam opakowania, maszyna drukuje kod, zgarniam kwitek, który później skanuję przy kasie i w ten sposób odzyskuję kaucję. Rozumiem jednak, że zdarzają się wyjątkowe sytuacje. Na spacerze kupujemy małą puszkę lub butelkę, a opakowanie zostaje w ręku. Może gdyby kosze wyposażone były w specjalne półki to łatwiej byłoby pogodzić się ze stratą 50 gr. Byłaby w końcu szansa na to, że ktoś kaucję przejmie i skorzysta.

REKLAMA

Można wprawdzie wejść do sklepu objętego systemem kaucyjnym, skorzystać z automatu, wziąć kod i odebrać pieniądze przy kasie od pracownika, ale to jednak trochę zajmuje. A przecież szybsze rozwiązanie nasuwa się samo.

W opinii wielu idealny byłby automat, który od razu przelewa pieniądze na konto

Powyższe bolączki zostałyby wyeliminowane, a przy okazji nie czulibyśmy się zobowiązani do zakupów w sklepie. Moim zdaniem tak jest wygodnie - przykłady innych państw, gdzie system kaucyjny wprowadzono wcześniej, pokazują, że to popularna metoda zwrotu - ale niektórzy mogą uznać, że stali się zakładnikami kaucji. "Kupon już wydrukowany, to skorzystaj, nie idź do naszych rywali" – mówią poniekąd sieci.

- Sama wolałabym, żeby pieniądze od razu trafiały na kartę bankową – przyznaje w rozmowie z Polskie Radio 24 wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska.

Przedstawicielka resortu zauważa, że tego typu maszyny już się pojawiają. Zaznacza jednak, że "to w dużej mierze kwestia komercyjnych umów między operatorami a sklepami".

Na automat zwracający kaucję bezpośrednio na konto zdecydowała się Ikea

Rozwiązanie jest rzeczywiście wygodne i szybkie. Szwedzkiej sieci łatwiej było wykonać ten krok, bo tych kilka odzyskanych złotych z kaucji raczej i tak nie będzie motywacją, żeby zrobić zakupy w sklepie. "O, mamy do odbioru 12 zł, to jednak weźmiemy tę szafę" raczej nie zadziała. Z drugiej strony brak automatu sprawiłby, że być może niektórzy zrezygnowaliby z zakupów napojów, więc sprytna maszyna sprawia, że wilk jest syty, a owca cała.

Z kolei firma Czysta Polska Recyklomaty zapowiedziała rozwój sieci urządzeń zintegrowanych z terminalem płatniczym od Fiserv Polska, co umożliwi zwrot kaucji bezpośrednio na kartę płatniczą. Jeszcze w tym roku w całej Polsce stanie 400 takich maszyn, "zlokalizowanych w placówkach pozahandlowych oraz przestrzeniach publicznych". Docelowo do końca 2028 r. w kraju znaleźć ma się 1200 urządzeń.

To niby niedużo – tysiąc maszyn w samym marcu postawiła Biedronka – ale zawsze będzie to jakiś wybór. A przy okazji rośnie presja na inne sieci i producentów, aby podobne butelkomaty się pojawiały.

I mam wrażenie, że doczekamy się ich raczej prędzej niż później. Dobrym przykładem mogą być kolosy, które pochłaniają worki z butelkami i puszkami. Nie trzeba wrzucać opakowań pojedynczo, maszyna bierze wszystko jak leci. Najpierw było narzekanie "a czemu u nas takich nie ma", potem pojawił się pierwszy sprzęt, a teraz w kolejce ustawiają się kolejni chętni, jak wynika z deklaracji jednego z producentów.

"Wszyscy uczymy się systemu kaucyjnego" to nieco wyświechtane hasło, którym łatwo wytłumaczyć wszelkie wpadki i niedociągnięcia. Sęk w tym, że mimo wszystko jest w nim sporo racji. Jasne, sklepy powinny wcześniej przewidzieć, że klienci będą oddawać więcej opakowań – w końcu wiedzą, ile plastiku sprzedają, prawda? – i że jedna maszyna może nie wystarczyć. Uczą się na błędach, stąd pomysły, by dokładać większe automaty, które mogą zjeść więcej i od razu, bez pojedynczego karmienia.

Dlatego nie wykluczam, że podobnie będzie z oddawaniem kaucji prosto na konto. Owszem, kod jest zachętą, aby zrobić zakupy, ale wystarczy, że konkurent pozwoli przyłożyć kartę do automatu i sieć nie będzie miała wyboru.

Na żywym organizmie poznajemy, co się sprawdza, czego chcą ludzie, a co im nie odpowiada.

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover

Zdjęcie główne wygenerowane przy pomocy AI

REKLAMA
23.04.2026 09:23
Tagi: Płatności bezgotówkoweSystem kaucyjny
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA