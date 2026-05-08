Hantawirus: co naprawdę wiemy o wirusie ze statku, który zabił 3 osoby

Trzy ofiary śmiertelne, luksusowy statek wycieczkowy i patogen, który w obiegowej świadomości kojarzy się raczej z opuszczonymi stodołami i lasami, a nie z morskimi rejsami. Ognisko choroby na pokładzie wycieczkowca błyskawicznie rozgrzało internet do czerwoności, stając się idealną pożywką dla dezinformacji i teorii spiskowych. Czas oddzielić fakty od fiksacji, odrzucić panikę i sprawdzić, co nauka i medycyna faktycznie wiedzą o hantawirusach.

Czym nie jest hantawirus? Obalamy podstawowe mity

Przede wszystkim hantawirus nie jest patogenem nowym. Należy do rodziny Hantaviridae (rząd Bunyavirales) i jest znany nauce od dziesięcioleci. Pierwsze udokumentowane ogniska (i to na masową skalę) miały miejsce już podczas wojny w Korei na początku lat 50. XX w.

Nie jest to również wirus laboratoryjny ani nowa mutacja z oceanu. Naturalnym rezerwuarem hantawirusów są wyłącznie gryzonie – myszy, szczury, nornice i lemingi. Zwierzęta te nie chorują, są jedynie bezobjawowymi nosicielami, wydalającymi cząsteczki wirusa wraz z moczem, śliną i odchodami. Zakażenie u człowieka następuje niemal wyłącznie na skutek wdychania zakaźnego aerozolu, czyli pyłu powstałego z wyschniętych ekskrementów gryzoni (np. podczas sprzątania zapylonych, zamkniętych pomieszczeń).

Hantawirusy nie przenoszą się z człowieka na człowieka. Nie można zakazić się poprzez rozmowę z chorym, przebywanie w jednym pomieszczeniu czy mijanie się na korytarzu. Wyjątkiem jest występujący w Ameryce Południowej szczep wirusa Andes, przy którym udokumentowano ograniczoną transmisję między ludźmi, jednak wymagała ona bezpośredniego, bardzo bliskiego i długotrwałego kontaktu fizycznego. Nie ma tu mowy o transmisji kropelkowej rodem z wirusa SARS-CoV-2.

Skąd wirus wziął się na statku?

To pytanie napędza większość teorii spiskowych. Jak to możliwe, że wirus odzwierzęcy zabił osoby na środku oceanu? Kluczem do tej zagadki jest medyczny fakt, o którym zapominają siewcy paniki, a mianowicie okres inkubacji.

Czas od momentu zakażenia do wystąpienia pierwszych objawów hantawirusa wynosi od 1 do nawet 8 tygodni. To oznacza, że ofiary na 99 proc. nie zaraziły się wirusem na samym statku. Najbardziej prawdopodobnym i najchętniej przyjmowanym przez wirusologów scenariuszem jest infekcja na lądzie jeszcze przed rozpoczęciem rejsu lub podczas wycieczki na brzeg w jednym z portów. Pasażerowie mogli wejść do zanieczyszczonej stodoły, jaskini, czy schroniska w lesie, wdychając zakażony pył. Choroba rozwijała się w ich ciałach bezobjawowo, a gwałtowne załamanie stanu zdrowia zbiegło się w czasie z pobytem na pokładzie wycieczkowca.

Drugi, mniej prawdopodobny, ale wciąż rozpatrywany przez służby sanitarne scenariusz, zakłada obecność zakażonych gryzoni w ładowniach statku. W takim przypadku narażeni byliby jednak głównie pracownicy techniczni i magazynierzy mający bezpośredni kontakt ze skażonym towarem, a nie pasażerowie wyższych pokładów.

Dlaczego wirus jest tak zabójczy? Jak wygląda leczenie?

Z medycznego punktu widzenia hantawirusy wywołują dwa główne zespoły chorobowe:

gorączkę krwotoczną z zespołem nerkowym (HFRS) – występującą głównie w Europie i Azji, gdzie wirus uszkadza układ wydalniczy;

hantawirusowy zespół płucny (HPS) – charakterystyczny dla obu Ameryk i to on najprawdopodobniej jest odpowiedzialny za dramatyczny przebieg u ofiar ze statku.

HPS początkowo przypomina zwykłą, choć ciężką grypę. Pacjent ma wysoką gorączkę, dreszcze i silne bóle mięśni (zwłaszcza ud i pleców). Po kilku dniach (od 4 do 10) dochodzi do katastrofalnego pogorszenia. Wirus atakuje śródbłonek naczyń krwionośnych w płucach.

Naczynia te stają się przepuszczalne, co prowadzi do gwałtownego przeciekania osocza do pęcherzyków płucnych. Pacjent dosłownie zaczyna się topić we własnych płynach ustrojowych. Śmiertelność w przypadku HPS jest wstrząsająca i waha się od 30 proc. do nawet 50 proc. Właśnie ta dynamika, czyli przejście od objawów grypopodobnych do ostrej niewydolności oddechowej w kilkanaście godzin, stanowi o największym niebezpieczeństwie.

W sieci można znaleźć setki ofert cudownych suplementów, które rzekomo uodparniają na hantawirusy. To bezczelne oszustwo i po prostu cyniczne żerowanie na strachu. Nie istnieje obecnie żadna celowana terapia przeciwwirusowa ani zatwierdzona szczepionka (poza szczepionkami stosowanymi eksperymentalnie w kilku krajach Azji przeciwko HFRS).

Leczenie zakażenia hantawirusem polega wyłącznie na agresywnej terapii podtrzymującej w oddziałach intensywnej terapii. Najważniejsze jest wczesne rozpoznanie problemu. Pacjentów poddaje się zaawansowanej tlenoterapii, intubacji, a w najcięższych przypadkach oksygenacji pozaustrojowej (ECMO), aby odciążyć płuca i dać organizmowi czas na walkę z wirusem oraz regenerację naczyń krwionośnych. To tłumaczy, dlaczego zakażenie na statku, z dala od pełnoprofilowych, wysokospecjalistycznych szpitali, zakończyło się tak tragicznie.

Przede wszystkim bez paniki

Tragiczne wydarzenia na morzu są dramatem dla rodzin ofiar i potężnym wyzwaniem dla epidemiologów badających ścieżki zakażenia. Nie oznaczają one jednak początku apokalipsy. Hantawirus ze względu na swoją specyfikę (wymagany bezpośredni kontakt z odchodami gryzoni i niemal zerowa transmisja między ludźmi) nie ma potencjału do wywołania globalnej pandemii pokroju grypy hiszpanki czy COVID-19.

Aby się przed nim uchronić, wystarczy przestrzegać podstawowych, choć często zapominanych zasad higieny sanitarnej. Podczas prac w opuszczonych, zamkniętych pomieszczeniach (szopach, piwnicach, altanach) nie wolno zamiatać na sucho. Należy dokładnie przewietrzyć pomieszczenie, zrosić powierzchnię wodą ze środkiem dezynfekującym i używać maski ochronnej (np. FFP2 lub FFP3). Wiedza i profilaktyka to nasza najskuteczniejsza broń – znacznie lepsza niż strach i sensacyjne teorie.

Marcin Kusz 08.05.2026 17:17

