Dlaczego komputery są takie drogie? Sprawdź, jak kupić taniej

Coraz więcej osób odkłada zakup sprzętu lub szuka sposobów, jak kupić komputer taniej. I słusznie, bo mimo podwyżek, nadal można sporo zaoszczędzić, jeśli się wie, gdzie znaleźć odpowiednie kody rabatowe i jak rozsądnie zaplanować zakup.

Dlaczego komputery i laptopy podrożały?

Komputery i laptopy podrożały głównie przez wzrost cen pamięci RAM, dysków SSD, rozwój sztucznej inteligencji oraz ograniczoną produkcję podzespołów. Te czynniki najmocniej wpływają dziś na ceny sprzętu komputerowego w Polsce i na świecie.

Największym problemem jest obecnie tzw. supercykl pamięci RAM i NAND Flash. Centra danych obsługujące AI potrzebują ogromnych ilości nowoczesnych pamięci DDR5 oraz bardzo szybkich modułów wykorzystywanych w serwerach. Wiodący roducenci podzespołów znacznie więcej zarabiają dziś na rynku AI, niż na zwykłych komputerach konsumenckich. Efektem jest ograniczona dostępność pamięci dla użytkowników indywidualnych i wyższe ceny laptopów oraz komputerów stacjonarnych.

Według analiz TrendForce i branżowych mediów technologicznych, ceny pamięci DRAM i kości NAND Flash wzrosły w ostatnich kwartałach nawet o kilkadziesiąt procent. Prognozy wskazują, że wysokie ceny mogą utrzymać się nawet do 2027 lub 2028 roku, a to oznacza, że ceny nie tylko spadną, ale prawdopodobnie jeszcze wzrosną. Największe różnice odczują osoby pracujące w branżach kreatywnych, grafice komputerowej, IT oraz gamerzy, którzy potrzebują mocniejszych komponentów.

Duży wpływ na ceny komputerów ma również przechodzenie rynku na nowe standardy technologiczne. DDR5 staje się obowiązującym standardem pamięci RAM, a nowe karty graficzne korzystają z droższych pamięci GDDR7. Jednocześnie starsze technologie, takie jak DDR4, są stopniowo wygaszane. Paradoksalnie, powoduje to wzrost cen również starszych podzespołów, bo ich dostępność jest coraz mniejsza.

W Polsce dodatkowym problemem pozostają koszty lokalne i nowe regulacje. Coraz częściej mówi się o rozszerzeniu opłaty reprograficznej na komputery i laptopy. Taka opłata mogłaby wynosić 1% wartości sprzętu netto, co oznacza dodatkowe kilkadziesiąt lub nawet ponad 100 zł przy droższych urządzeniach.

Nie bez znaczenia pozostają także:

rosnące koszty energii i produkcji półprzewodników,

wysokie koszty transportu elektroniki,

ograniczona liczba nowoczesnych fabryk mikroprocesorów,

ogromny popyt na sprzęt do AI i centrów danych,

coraz wyższe ceny nowych kart graficznych i procesorów.

W praktyce oznacza to jedno: tani komputer o dobrej wydajności jest dziś znacznie trudniejszy do kupienia niż jeszcze kilka lat temu.

Jak obniżyć cenę komputera?

Choć metod jest kilka, jedna gwarantuje natychmiastowe obniżenie ceny: kody rabatowe na komputery. Ceny komputerów są wysokie, ale istnieją skuteczne sposoby, żeby kupić laptop lub komputer stacjonarny znacznie taniej. Jest to połączenie dostępnych kuponów z bieżącymi promocjami oraz wiedza, kiedy tych promocji możemy się spodziewać.

Kody rabatowe na komputery i laptopy - najlepszy sposób na kupienie sprzętu taniej

Kody rabatowe na komputery to obecnie jeden z najskuteczniejszych sposobów na obniżenie ceny laptopa lub podzespołów komputerowych. Wbrew popularnemu mitowi, promocji na elektronikę jest naprawdę dużo. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie ich szukać. Właśnie dlatego warto korzystać z Mamyje.pl, portalu specjalizującego się w udostępnianiu aktualnych kodów rabatowych i promocji do sklepów z elektroniką oraz sprzętem IT. Można tam znaleźć aktualne kupony rabatowe na laptopy, komputery gamingowe, monitory, procesory, pamięci RAM, dyski SSD czy akcesoria komputerowe.

Największą zaletą korzystania z Mamyje.pl jest weryfikacja promocji. Kody są regularnie sprawdzane, dzięki czemu nie tracimy czasu na nieskuteczne kupony. Wiele dostępnych na Mamyje.pl kuponów można łączyć z przecenami sezonowymi, cashbackiem albo wyprzedażami magazynowymi. Łącząc okazje, możemy zaoszczędzić jeszcze więcej, niż wydawałoby się na pierwszy rzut oka.

Przy obecnych cenach sprzętu, rabat 5–10% oznacza realną oszczędność w wysokości kilkuset złotych. Podczas dużych akcji sprzedażowych, takich jak Black Friday, Back to School czy wyprzedaże po premierach nowych podzespołów, różnice bywają jeszcze większe.

Wyprzedaże komputerów po premierach nowych modeli - kiedy najlepiej kupić laptop?

Najlepszy moment na zakup komputera bardzo często przypada tuż po premierze nowych procesorów lub kart graficznych. Wtedy sklepy zaczynają wyprzedawać starsze generacje sprzętu, obniżając ceny nawet o kilkanaście lub kilkadziesiąt procent.

Jest to bardzo opłacalne w przypadku laptopów i komputerów dla większości użytkowników. Różnice wydajności między generacjami procesorów bywają niewielkie, a ceny nowych modeli potrafią być znacznie wyższe wyłącznie z powodu dostępności jeszcze nowszego modelu. Kupowanie sprzętu generację wstecz, jest dziś jedną z najbardziej rozsądnych metod oszczędzania na zakupie nowego komputera. Dotyczy to zwłaszcza sprzętu do pracy biurowej, nauki, codziennego korzystania z internetu, programowania, czy grania w gry wymagające lepszego zaplecza.

Składanie komputera PC zamiast kupowania gotowego zestawu

Samodzielne składanie komputera bardzo często pozwala obniżyć cenę całego zestawu i jednocześnie uzyskać lepszą specyfikację. Gotowe komputery gamingowe są wygodne i łatwiejsze w zakupie, ale zdarza się, że producenci oszczędzają na jakości podzespołów lub zawyżają ceny. Składając komputer samodzielnie, można lepiej dopasować komponenty do własnych potrzeb i budżetu. Nie każdy potrzebuje topowej karty graficznej czy 64 GB RAM-u. Czasem znacznie rozsądniej jest wybrać mocniejszy procesor, a pamięć rozbudować później.

Dodatkową przewagą jest możliwość polowania na promocje pojedynczych podzespołów. Jeden sklep może mieć tańszy procesor, inny dysk SSD, a jeszcze inny pamięć RAM lub obudowę. Finalnie różnica względem gotowego zestawu potrafi wynieść nawet kilkaset złotych. Samodzielne złożenie komputera może odegrać kluczową rolę w ostatecznym koszcie nowego komputera. Konieczna jest jednak przynajmniej podstawowa wiedza na temat budowy sprzętu, wymagań technicznych i rozumienia funkcji poszczególnych komponentów.

Komputer poleasingowy lub używany - czy to się opłaca?

Komputer poleasingowy może być dziś jedną z najbardziej opłacalnych alternatyw dla nowego sprzętu. Przy obecnych cenach laptopów, wiele osób wybiera właśnie używane modele biznesowe, które oferują bardzo dobrą jakość w znacznie niższej cenie. Poleasingowe modele często kosztują dużo mniej, a pod względem wykonania, klawiatury czy trwałości, potrafią przewyższać nowe budżetowe laptopy. Dużą zaletą komputerów poleasingowych jest także możliwość łatwej rozbudowy i naprawy. W wielu nowych ultrabookach pamięć RAM jest lutowana, a wymiana dysku bywa utrudniona. Starsze konstrukcje biznesowe są zwykle bardziej praktyczne i serwisowalne.

Oczywiście taki zakup ma również wady. Komputer używany może nosić ślady użytkowania, mieć zużytą baterię, albo starszy procesor. Dlatego warto wybierać sprzęt od sprawdzonych sprzedawców, którzy oferują gwarancję oraz dokładny opis stanu technicznego. W praktyce jednak komputer poleasingowy bardzo często okazuje się najlepszym kompromisem między ceną a wydajnością. Zwłaszcza jeśli potrzebujesz sprzętu do pracy, nauki, internetu czy codziennego użytkowania i nie chcesz przepłacać za najnowsze modele. Dobra wiadomość jest taka, że komputer lub laptop poleasingowy lub odnowiony również możesz kupić taniej, wykorzystując kody rabatowe z Mamyje.pl. Jeśli planujesz zakup nowego sprzętu, koniecznie sprawdź aktualne promocje i kody rabatowe i skorzystaj z nich, zanim ceny komputerów znowu wzrosną.

Spiders Web 28.05.2026 15:58

