Windows 11 chciał naprawić wyszukiwanie. Zepsuł je do reszty

Ładowanie...

6 kwietnia Microsoft wydał aktualizację wyszukiwarki Bing, która miała ulepszyć wydajność wbudowanej w system wyszukiwarki dostępnej m.in. na pasku zadań Windowsa. Ta została wydana bez pobierania nowej wersji systemu operacyjnego - producent aktywował zmianę za pomocą przełącznika po stronie serwera. Jak na ironię, uaktualnienie zepsuło ten element systemu Windows.

Windows 11 miał poprawić wyszukiwarkę systemową, lecz aktualizacja ją zepsuła

Problemy związane z wyszukiwaniem mają korzenie w niedawnej aktualizacji wydanej 6 kwietnia. Użytkownicy Windowsa 11 zauważali puste wyniki wyszukiwania w menu start. Czyli po wyszukaniu określonej frazy zamiast propozycji z wyszukiwarki pojawiały się niewidzialne pola.

To jednak nie tak, że spowodowało to brak wyświetlania się jakichkolwiek treści w wyszukiwarce systemowej. Błąd miał być czysto wizualny. Użytkownicy w dalszym ciągu mogli kliknąć wyniki wyszukiwania. Po prostu nie widzieli oznaczeń oraz tekstu wyświetlających się treści.

Microsoft twierdzi, że problemy dotykały posiadaczy jednej konkretnej, starszej wersji systemu: Windowsa 11 w wydaniu 23H2, który miał swoją premierę pod koniec 2023 r. Od tego czas wielu użytkowników zdążyło wykonać aktualizację do Windowsa 24H2 lub 25H2, w których problematyczna aktualizacja nie obowiązuje i nie wpływa na widoczność wyników wyszukiwania w systemie operacyjnym.

Gigant szybko zareagował i aby naprawić problem z wyświetlaniem się wyników wyszukiwania, wydał dedykowaną aktualizację oznaczoną numerem WI1273488 realizowaną po stronie serwera. Oznacza to, że użytkownicy nie muszą podejmować żadnych działań: ani nic pobierać, ani instalować w celu zastosowania poprawki. Microsoft zawarł również krótki komentarz w tej sprawie.

Dochodzenie wykazało, że problem zbiegł się z aktualizacją usługi Bing po stronie serwera, mającą na celu poprawę wydajności wyszukiwania. Aby złagodzić problem, aktualizacja usługi Bing po stronie serwera została wycofana, a liczba zgłoszeń o błędach wyszukiwania stale maleje - pisze producent.

Problem pojawił się po tym jak twórcy Windowsa zapowiedzieli ulepszenia w wyszukiwaniu

Jak na ironię, problem wystąpił tuż po tym jak twórcy systemu zapowiedzieli, że wyszukiwanie w systemie Windows ma zostać ulepszone. Microsoft chce się skupić na poprawie "wydajności wyszukiwania" oraz "przewidywalności" rozwiązania.

Gigant w ostatnich tygodniach również zobowiązał się do polepszenia stanu aktualizacji systemowych. Niestety, ale mimo tego w Windowsie 11 wciąż pojawiają się błędy, które znacząco wpływają na korzystanie z komputera.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Albert Żurek 09.04.2026 20:23

Ładowanie...