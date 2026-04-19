Żołnierze nie będą już potrzebni? Ukraina spina nowy model walki

Żołnierze nie znikają z pola walki, ale ich rola zaczyna się szybko zmieniać. Ukraińskie Ministerstwo Obrony ogłosiło, że wdraża nowy model działań bojowych oparty na połączeniu dronów powietrznych, bezzałogowych systemów naziemnych i piechoty w jeden zintegrowany układ. Według Kijowa takie jednostki dronowo-szturmowe już przyniosły efekty na południu kraju, gdzie od lutego odzyskano część terenu zajmowanego wcześniej przez Rosjan. Naczelny dowódca Ołeksandr Syrski mówił o odzyskaniu prawie 50 km kw. od lutego.

To nie jest wojna bez ludzi. To wojna, w której ludzie przestają iść pierwsi

Ukraina nie mówi, że piechota jest zbędna. Mówi, że piechota ma być wpięta w system, w którym rozpoznanie, pierwsze uderzenie, zakłócanie i część najniebezpieczniejszych działań biorą na siebie platformy bezzałogowe. Ministerstwo Obrony Ukrainy opisuje ten model jako połączenie jednostek szturmowych z komponentem dronowym i naziemnymi systemami bezzałogowymi. Jest to więc próba ograniczenia strat i zwiększenia tempa działania tam, gdzie klasyczne natarcie piechoty byłoby wyjątkowo kosztowne.

Taki model ma sens przede wszystkim dlatego, że współczesne pole walki jest prześwietlone sensorami. Nad frontem stale krążą rozpoznawcze i uderzeniowe drony, artyleria reaguje szybciej niż kiedyś, a każdy większy ruch ludzi lub pojazdów jest znacznie łatwiejszy do wykrycia. W takiej rzeczywistości wysyłanie piechoty jako pierwszej fali staje się po prostu coraz mniej racjonalne.

Co dokładnie składa się na ten nowy model?

Chodzi o jednostki szturmowe, które nie opierają się wyłącznie na klasycznej piechocie i wsparciu artyleryjskim, ale integrują kilka warstw działania jednocześnie. Mamy tu więc drony powietrzne do rozpoznania i ataku, naziemne platformy bezzałogowe do transportu, wsparcia lub działań w strefie największego ryzyka oraz piechotę, która pozostaje niezbędna do zajmowania i utrzymywania terenu. Według ukraińskiego MON taki system już teraz z sukcesami działa operacyjnie.

W wielu wcześniejszych opisach wojny drony pojawiały się jako osobna warstwa działań – trochę obok piechoty, trochę obok artylerii, trochę jako narzędzie rozpoznania. Tu bezzałogowce nie są dodatkiem, lecz częścią jednego organizmu bojowego. Może to oznaczać szybsze wykrycie celu, jego natychmiastowe rozpoznanie z powietrza, atak dronem FPV albo inną amunicją krążącą, a dopiero później wejście ludzi tam, gdzie ryzyko zostało już obniżone.

Dlaczego Ukraina idzie właśnie w tym kierunku?

Wojna pozycyjna i nasycenie frontu dronami wymuszają zmianę taktyki. Im więcej tanich sensorów, kamer, dronów zwiadowczych i uderzeniowych po obu stronach, tym bardziej klasyczne natarcie staje się drogą do szybkich strat. Jeśli da się wysłać najpierw system bezzałogowy, a nie człowieka, to państwo walczące o zasoby i rezerwy osobowe dostaje ogromną przewagę.

Ukraina coraz bardziej traktuje bezzałogowce nie tylko jako tani zamiennik braków sprzętowych, lecz jako centralny element całej architektury działań lądowych. Przez pierwsze lata wojny drony bywały często opisywane jako improwizowane rozwiązanie pola walki. Teraz wyglądają raczej na fundament nowej doktryny taktycznej: człowiek i bezzałogowiec mają działać razem, ale to maszyna coraz częściej ma jako pierwsza wejść w najgroźniejszy obszar.

Marcin Kusz 19.04.2026 08:45

