Samsung zrobi laptopy z Androidem. Już widzę, jak to namiesza

W świecie laptopów liczą się obecnie głównie dwa systemy operacyjne: Windows oraz macOS. Linux oraz ChromeOS również istnieją, ale z pewnością nie stanowią głównego wyboru większości kupujących. Google ma jednak ambicję powalczyć z największymi graczami za pomocą Androida. Zamierza wprowadzić go na komputery, z czego skorzysta m.in. Samsung.

Samsung zrobi laptopy z systemem Android 17 i nakładką One UI 9.0

Samsung jest znany jako producent jednego z najbardziej zaawansowanych ekosystemów sprzętu elektronicznego na świecie. Gigant z Korei w swojej ofercie ma nie tylko smartfony czy telewizory, ale też laptopy, zegarki, słuchawki, soundbary, lodówki, piekarniki i inne sprzęty codziennego użytku. Firma bazuje na wielu systemach operacyjnych: Androidzie wykorzystywanym w telefonach, tabletach i zegarkach, Windowsie w laptopach oraz Tizenie stosowanym m.in. w telewizorach.

Problem polega na tym, że o ile nad Androidem z nakładką One UI oraz Tizenem firma ma pełną kontrolę, o tyle z Windowsem od Microsoftu sprawa jest trudniejsza – to zamknięte oprogramowanie. Samsung może go co najwyżej ulepszyć o autorskie aplikacje, ale głębsze zmiany systemowe nie są możliwe.

Z najnowszych wieści serwisu SamMobile wynika, że Samsung pracuje obecnie nad laptopami bazującymi na systemie Android 17 z autorską nakładką One UI 9. Informacja ta pojawiła się niedługo po tym, jak kilka miesięcy temu otrzymaliśmy potwierdzenie, że Google faktycznie tworzy wersję Androida z myślą o komputerach. System nosi nazwę kodową Aluminium OS, lecz istnieje duża szansa, że producenci sprzętu będą nazywali go według własnego uznania.

Podobnie jest przecież z mobilnym Androidem. To otwartoźródłowy system operacyjny, a producenci smartfonów dostosowują oprogramowanie do własnych potrzeb. W wielu przypadkach bazują na rozwiązaniach opracowanych przez Google, ale dodają mnóstwo autorskich funkcji i unikalny wygląd.

Nakładka One UI jest dostępna już na wielu sprzętach: telefonach, zegarkach, tabletach, a nawet telewizorach. Dlatego naturalnym krokiem dla Samsunga jest dostosowanie tego systemu do laptopów. W systemie dla komputerów mobilnych z pewnością nie zabraknie funkcji Galaxy AI, znanych z innych urządzeń producenta.

Według nieoficjalnych doniesień firma ma pracować nad trzema wersjami laptopów Galaxy Book z Androidem: podstawową, średniopółkową oraz flagową. Dotychczas Samsung oferował laptopy z systemami Windows oraz ChromeOS, ale to właśnie Android powinien pozwolić mu w pełni rozwinąć skrzydła. System sygnowany zielonym robotem jest przecież najpopularniejszy na świecie.

Android 17 powinien zadebiutować niebawem. Android na laptopach też

Oczekuje się, że Android 17 zadebiutuje w czerwcu lub lipcu 2026 r. Oznacza to, że laptopy Samsunga bazujące na tym systemie powinny pojawić się w sprzedaży jeszcze w tym roku. W maju 2026 r. odbędzie się też konferencja Google I/O, na której nowe wydanie Androida stworzone z myślą o laptopach może zostać oficjalnie ogłoszone. Nie pozostaje zatem nic innego, jak tylko czekać na premierę.

Albert Żurek 30.04.2026 19:06

