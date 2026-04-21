Poczta Polska deweloperem. Niech się lepiej wezmą za dostarczanie listów

Poczta Polska chce otworzyć sobie drogę do działalności deweloperskiej i znacznie szerzej wejść w biznes nieruchomościowy. Państwowa spółka złożyła do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o zmianę statutu, który ma dopuścić m.in. budowę budynków mieszkalnych, przygotowanie terenów pod inwestycje i rozwijanie projektów związanych z najmem, dzierżawą czy sprzedażą. To nie oznacza jeszcze, że państwowy operator za chwilę zacznie stawiać nowe osiedla, ale daje mu formalną podstawę, by dużo swobodniej wykorzystać majątek, którym już dysponuje.

Zmiana statutu ma otworzyć nowy rodzaj działalności

Wniosek do KRS obejmuje dopisanie do statutu obszarów związanych z działalnością deweloperską, budownictwem mieszkaniowym i szerzej pojętym obrotem nieruchomościami. Chodzi więc o stworzenie formalnych ram do działań, które dziś dla operatora pocztowego nie są jego podstawową domeną, ale mogą stać się ważnym źródłem przychodów i narzędziem zarządzania majątkiem.

Sama zmiana statutu nie jest jeszcze równoznaczna z rozpoczęciem budowy bloków czy galerii. Najpierw trzeba uzyskać zgodę rejestrową, a później przygotować konkretne projekty, model finansowania i sposób komercjalizacji nieruchomości. Ale bez takiej zmiany Poczta Polska miałaby dużo mniejsze pole manewru. Tworzą sobie zatem po prostu furtkę pod nowy kierunek działalności.

W grze ogromne powierzchnie i tysiące nieruchomości

Najważniejszym argumentem władz spółki ma być skala majątku, który Poczta Polska już kontroluje. Operator ma ponad 6 tys. nieruchomości i przeszło 2 mln mkw. powierzchni użytkowej. Część z tych zasobów znajduje się w atrakcyjnych lokalizacjach, w tym w ścisłych centrach dużych miast, a część pozostaje niewykorzystana albo wykorzystywana słabiej, niż mogłaby. To właśnie te zasoby mają być podstawą nowej strategii.

Zarząd spółki tłumaczy, że zmiana ma ułatwić bardziej efektywne gospodarowanie tym majątkiem. Może to oznaczać kilka różnych dróg: wynajem, dzierżawę, sprzedaż, zmianę funkcji nieruchomości, a w wybranych przypadkach także wejście w rolę inwestora mieszkaniowego albo partnera w większych projektach.

Nie tylko mieszkania, ale też handel i usługi

Nowy statut miałby otworzyć drogę nie tylko do inwestycji mieszkaniowych. Poczta Polska chce zyskać możliwość rozwijania także projektów handlowo-usługowych, w tym w istniejących, zabytkowych obiektach położonych w dużych miastach. Nie chodzi więc wyłącznie o budowę osiedli, ale o dużo szersze wejście w rynek nieruchomości jako sposób na wykorzystanie rozproszonego, częściowo niewykorzystanego portfela aktywów.

Jeśli państwowa spółka ma dużo gruntów, pustych powierzchni i budynków w dobrych lokalizacjach, to naturalnie pojawia się pytanie, czy da się z nich wyciągnąć więcej niż tylko podstawowy przychód z tradycyjnej działalności pocztowej, która w ostatnich latach mocno podupada. Jak jednak pogodzić komercjalizację majątku z rolą spółki, która nadal pełni funkcję operatora wyznaczonego i jest ważnym elementem infrastruktury państwowej? Myślicie, że to im się uda?

Marcin Kusz 21.04.2026 11:54

