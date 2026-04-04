PayPala odda Polakom kasę. Jest decyzja UOKiK-u

PayPal znalazł się w centrum zainteresowania UOKiK-u, a efektem jest decyzja, która przełoży się na pieniądze w kieszeniach użytkowników. Urząd uznał, że firma stosowała nieuczciwe praktyki wobec klientów, a teraz musi im to wynagrodzić. Mowa o rekompensatach sięgających 150 zł na osobę - kwocie może niewielkiej, ale symbolicznie bardzo znaczącej. Zwłaszcza że dotyczy jednego z największych operatorów płatności na świecie.

Sedno sprawy dotyczy blokowania środków i ograniczania dostępu do konta bez jasnego, konkretnego uzasadnienia. Wielu użytkowników dostawało lakoniczne komunikaty o „naruszeniu zasad”, ale bez wskazania które zasady zostały złamane i dlaczego. To poważny problem: jeśli firma zamraża komuś pieniądze to musi umieć wytłumaczyć, z jakiego powodu to robi. PayPal tego nie robił - przynajmniej nie w sposób, który UOKiK uznałby za zgodny z prawem.

Czytaj też:

Urząd stwierdził, że użytkownik ma prawo wiedzieć co się dzieje z jego środkami. I że automatyczne systemy wykrywania nadużyć nie mogą być wymówką dla braku komunikacji.

Kto dostanie pieniądze?

Najważniejsza informacja: to PayPal ma obowiązek ustalić komu należy się rekompensata. Użytkownicy nie muszą składać żadnych wniosków ani kontaktować się z obsługą. Jeśli ktoś w przeszłości miał zablokowane konto lub środki i nie otrzymał jasnego wyjaśnienia to jest duża szansa, że znajdzie się na liście osób uprawnionych do zwrotu.

Kwota nie przekroczy 150 zł, ale w praktyce to nie pieniądze są tu najważniejsze. To sygnał, że nawet globalny gigant musi przestrzegać lokalnych przepisów i traktować użytkowników fair. Bo tak się składa, że rynek płatności internetowych jest dziś bardziej konkurencyjny niż kiedykolwiek. PayPal wciąż jest popularny, szczególnie do zakupów zza granicy, ale jego pozycja nie jest już niepodważalna. Coraz więcej osób korzysta z kart wielowalutowych, Revoluta czy Apple Pay. W takim środowisku każda wpadka - zwłaszcza dotycząca zaufania - może mieć realne konsekwencje.

Decyzja UOKiK-u to także sygnał dla całej branży fintechowej. Automatyzacja procesów nie zwalnia firm z obowiązku informowania użytkowników o tym, co dzieje się z ich pieniędzmi. Jeśli algorytm blokuje konto, użytkownik musi wiedzieć, dlaczego. To nie jest „miły dodatek”, tylko podstawowy element uczciwej relacji między usługodawcą a klientem.

Dla użytkowników to dobra wiadomość. Dla firm - przypomnienie, że przejrzystość nie jest opcjonalna.

Co powinien zrobić polski użytkownik PayPala?

Na razie wystarczy zachować czujność. PayPal ma obowiązek samodzielnie poinformować osoby uprawnione do zwrotu. Warto jedynie upewnić się, że dostęp do konta i przypisanego adresu e-mail działa poprawnie. I pamiętać, że każda taka sytuacja to idealna okazja dla oszustów - prawdziwa wiadomość od PayPala nie będzie prosić o podanie hasła ani danych karty.

Użytkownicy mają prawo do przejrzystości, a firmy - nawet te największe - muszą to prawo respektować. PayPal będzie musiał teraz nie tylko wypłacić rekompensaty, ale też odbudować zaufanie. A to może okazać się znacznie trudniejsze niż oddanie pieniędzy.

Maciej Gajewski 04.04.2026 16:10

