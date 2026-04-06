Rozpracowali silnik Słońca. Bo zajrzeli, gdzie nikt nie doleciał

To niezwykle istotne, bo właśnie rekoneksja magnetyczna należy do zjawisk napędzających wiatr słoneczny i część kosmicznej pogody, która potem potrafi zakłócać pracę satelitów, nawigacji, łączności i sieci energetycznych na Ziemi. Jeśli silnik Słońca działa inaczej, niż sądziliśmy, to trzeba będzie poprawić nie tylko teorię, ale z czasem także sposób modelowania zjawisk groźnych dla naszej technologicznej cywilizacji.

Parker zajrzała tam, gdzie inne sondy po prostu nie dolatują

Sonda Parker Solar Probe lata tak blisko Słońca, jak żaden wcześniejszy statek kosmiczny. NASA podała niedawno, że podczas 27. zbliżenia z 11 marca 2026 r. sonda ponownie zeszła na rekordową odległość około 6,2 mln km od słonecznej powierzchni i zbierała dane z wnętrza korony, a więc z zewnętrznej atmosfery Słońca. To właśnie taka bliskość pozwala oglądać procesy, które z dalszej odległości rozmywają się w szumie całego wiatru słonecznego.

Badanie ogłoszone przez Southwest Research Institute dotyczy rekoneksji magnetycznej w pobliżu heliosferycznej warstwy prądowej. To ogromna, pofałdowana granica w polu magnetycznym Słońca, ciągnąca się przez cały Układ Słoneczny niczym falująca spódnica baletnicy wokół równika gwiazdy. NASA od lat opisuje ją właśnie jako wielką powierzchnię rozdzielającą obszary o przeciwnych zwrotach pola magnetycznego. To miejsce szczególnie sprzyja gwałtownym przełączeniom linii pola i uwalnianiu energii.

Co tak właściwie odkryli badacze?

Nowa praca prowadzona przez zespół Mihira Desaia pokazuje, że protony i ciężkie jony zachowują się podczas rekoneksji inaczej, niż sądziliśmy. Ujęto to bardzo obrazowo: ciężkie jony mają wystrzeliwać bardziej jak wąska wiązka lasera, natomiast protony generują fale, które rozpraszają kolejne cząstki szerzej, bardziej jak światło latarki. To właśnie ten kontrast ma stać za stwierdzeniem, że dotychczasowy obraz rekoneksji blisko Słońca był zbyt prosty.

Desai mówi wprost, że nowe dane tak naprawdę zmieniają rozumienie tego procesu. W jego ujęciu protony wytwarzają fale i rozpraszają się znacznie skuteczniej, podczas gdy ciężkie jony pozostają bardziej wiązkowe i zachowują swoje przyspieszone widma energetyczne. Mówiąc prościej, obie grupy cząstek nie tylko osiągają różne zachowanie przestrzenne, ale najwyraźniej przechodzą przez inny mikroświat oddziaływań wewnątrz tego samego zjawiska.

Do tej pory łatwo było myśleć o rekoneksji jak o jednym młynie energetycznym, który wszystkich mieli bardzo podobnie. Tymczasem nowe obserwacje sugerują, że Słońce dużo bardziej selektywnie obchodzi się z różnymi typami cząstek. A skoro tak, to trzeba inaczej patrzeć na to, jak rodzą się szybkie strumienie cząstek i jak kształtuje się widmo energii w wietrze słonecznym.

Parker wcześniej już złapała protony na gorącym uczynku

We wcześniejszej pracy opublikowanej w 2025 roku zespół z Uniwersytetu Princeton pokazał bezpośrednie dowody, że w rekoneksyjnym wydechu heliosferycznej warstwy prądowej Parker wykryła protony przyspieszone do energii przekraczających około 400 keV, i to w odległości około 16,25 promienia Słońca od gwiazdy. Co ważne, protony te były stabilnie uwięzione w rdzeniu rekoneksyjnego przepływu i osiągały energie około 1000 razy większe niż dostępna energia magnetyczna przypadająca na cząstkę w tym miejscu.

Tamta praca już wtedy sugerowała, że rekoneksja w pobliżu Słońca jest poważnym źródłem cząstek energetycznych i może odpowiadać za ogrzewanie atmosfery słonecznej, przyspieszanie wiatru słonecznego i zasilanie wysokoenergetycznych zjawisk obserwowanych podczas rozbłysków. Nowy wynik idzie krok dalej, bo pokazuje, że nawet jeśli protony i ciężkie jony są rozpędzane w tym samym ogólnym procesie, to nie przechodzą przez niego identycznie.

Dlaczego to ma aż tak duże znaczenie dla nauki?

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że to bardzo odległa fizyka, interesująca głównie dla badaczy plazmy. No nie do końca. Obserwacje Parkera są krytyczne dla poprawego i jasnego zrozumienia zjawisk, które napędzają pogodę kosmiczną, a ta z kolei może zagrażać astronautom, satelitom, lotnictwu, łączności i nawet sieciom energetycznym na Ziemi. Dogłębniejsze poznanie rekoneksji nie oznacza jeszcze od razu perfekcyjnych prognoz, ale jest jednym z fundamentów, bez których takich prognoz w ogóle nie da się zbudować.

Przeczytaj także:

Desai bardzo wyraźnie sugeruje też jeszcze szerszą wagę tego odkrycia. Według niego nasze Słońce działa jak lokalne laboratorium dla tej samej wysokoenergetycznej fizyki, która napędza najbardziej gwałtowne zjawiska we Wszechświecie, od czarnych dziur po supernowe. To oznacza, że patrząc na rekoneksję blisko naszej gwiazdy, uczymy się czegoś nie tylko o Słońcu, lecz także o bardziej ekstremalnych obiektach, do których nigdy nie podeślemy sondy tak blisko jak Parkera.

Marcin Kusz 06.04.2026 09:30

