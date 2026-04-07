Artemis II uchwycił "zachód Ziemi". Patrzę na to i mam ciarki

Dwa nowe kadry z Oriona pokazują jak bardzo zmieniło się nasze miejsce w kosmosie i jak sprytnie NASA potrafi dziś opowiadać o misjach, które wciąż są "tylko" misjami testowymi.

Maciej Gajewski
Orion Artemis II zdjęcia Ziemi Księżyca
Na pierwszym zdjęciu kadr jest do bólu prosty: w dole surowy, poszarpany horyzont Księżyca, pełen kraterów i cieni. Nad nim - Ziemia, częściowo schowana za księżycową krawędzią, jakby właśnie "zachodziła" za obcy świat. Tło to głęboka czerń, bez atmosferycznej poświaty, bez rozmycia. To jest "Earthset" - zachód Ziemi, widziany z okolic niewidocznej z Ziemi strony Księżyca.

Earthset
"Ludzkość z drugiej strony. Pierwsze zdjęcie z niewidocznej strony Księżyca. Zrobione z Oriona, gdy Ziemia chowa się za księżycowym horyzontem." Orion znajduje się nad tą półkulą Księżyca, której z Ziemi nigdy nie widzimy - Księżyc jest z nami zsynchronizowany pływowo, więc zawsze pokazuje nam tę samą twarz. Z perspektywy obserwatora na powierzchni "po tamtej stronie" Ziemia… nigdy nie wschodzi ani nie zachodzi. Wisi w jednym miejscu nieba, lekko drgając w rytm libracji.

Drugie zdjęcie jest jeszcze bardziej "plakatowe". Ciemny dysk Księżyca zasłania Słońce, wokół którego widać delikatną, rozmytą koronę. W tle - gwiazdy. To klasyczny kadr z całkowitego zaćmienia Słońca, ale z twistem: nie z powierzchni Ziemi, tylko z orbity księżycowej. "Całkowitość, poza Ziemią. Z orbity księżycowej Księżyc zaćmiewa Słońce, odsłaniając widok, jakiego niewielu w historii ludzkości było świadkami."

The Artemis II Eclipse

Na Ziemi zaćmienie Słońca to sytuacja, w której Księżyc wchodzi między nas a Słońce. Tutaj rolę "obserwatora" pełni Orion krążący wokół Księżyca. Z perspektywy statku to Księżyc zasłania Słońce - ale nie po to, by rzucić cień na Ziemię, tylko po prostu dlatego, że statek znalazł się w odpowiednim miejscu na orbicie. To zaćmienie jest więc czysto "lokalne", związane z geometrią orbity, a nie z globalnym zjawiskiem widocznym z całej planety.

NASA buduje nową ikonografię kosmosu

Nie da się uciec od porównania z najsłynniejszym zdjęciem z czasów Apollo - "Earthrise", czyli wschodem Ziemi nad księżycowym horyzontem, zrobionym podczas misji Apollo 8. Tamten kadr stał się ikoną ruchu ekologicznego i symbolem tego, że Ziemia jest jednym, kruchym globem w czerni kosmosu. "Earthset" jest świadomym nawiązaniem - tyle że odwraca perspektywę.

Earthrise (z Apollo 8)

Zamiast "wschodu" mamy "zachód". Zamiast pierwszego lotu ludzi wokół Księżyca - pierwszy lot nowej generacji statku, który ma być powtarzalnym środkiem transportu w programie Artemis. Zamiast analogowego filmu - cyfrowa matryca. Zamiast kilku tygodni na wywołanie i dystrybucję - kilka minut do wrzucenia na social media.

Dlaczego to obchodzi kogoś, kto na co dzień śledzi telefony, laptopy i konsole?

Jeśli na Spider’s Web czytasz głównie o nowych SoC-ach, ekranach OLED i kolejnych generacjach Wi‑Fi to łatwo machnąć ręką: "ładne, ale co mnie to obchodzi?". W praktyce program Artemis jest jednym z największych poligonów doświadczalnych dla technologii, które później - w mocno zminiaturyzowanej i potanionej formie - lądują w elektronice użytkowej.

Systemy nawigacji optycznej Oriona wykorzystujące kamery do śledzenia gwiazd i horyzontu Księżyca to bliscy kuzyni algorytmów, które w telefonach odpowiadają za stabilizację obrazu, tryby nocne czy AR. Zarządzanie energią w kapsule, która musi przeżyć przejście przez cień Księżyca to ekstremalna wersja problemu, który producenci laptopów rozwiązują projektując profile zasilania między gniazdkiem a baterią.

Do tego dochodzi komunikacja. Żeby przesłać zdjęcia z odległości około 380 tys. kilometrów trzeba agresywnie kompresować dane, adaptować przepływność do warunków łącza, radzić sobie z opóźnieniami i zakłóceniami. To dokładnie te same wyzwania, które stoją za kolejnymi iteracjami kodeków wideo, protokołów strumieniowania czy standardów 5G/6G - tylko w wersji hardcore.

Czasem najbardziej spektakularnym testem jest po prostu jedno zdjęcie - zrobione bardzo daleko stąd, w idealnie czarnej ciszy, gdzie jedynym źródłem światła jest Słońce, a jedynym łączem z domem jest wąska wiązka radiowa niosąca kilka megabajtów danych, które potem oglądamy na ekranie w tramwaju.

07.04.2026 16:47
Tagi: ArtemisKsiężycMisja na KsiężycNASA
