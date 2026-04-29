Nvidia ulepsza laptopy. Ważne usprawnienie na przyszłość

Nvidia postanowiła przyczynić się do polepszenia laptopów ze średniego segmentu. Ulepszyła bowiem kluczowy komponent w układach graficznych, dzięki któremu mobilne komputery staną się znacznie lepsze.

Albert Żurek
W laptopach znajdziemy specjalne wersje dedykowanych kart graficznych, dostosowane do sprzętów mobilnych. Oznacza to, że np. RTX 5070 z komputera stacjonarnego nie jest tym samym układem, co laptopowy RTX 5070. Różnice leżą w konfiguracji liczby rdzeni, mocy, ale i pamięci wideo. W nowej wersji tego układu dla laptopów Nvidia wykracza poza standardowe 8 GB pamięci i zaczyna stosować aż 12 GB.

GeForce RTX 5070 dla laptopów ulepszony. Nvidia zwiększa pamięć o 50 proc.

Z najnowszych doniesień wynika, że Nvidia postanowiła rozszerzyć ofertę układów graficznych o nowy wariant GeForce RTX 5070, wyposażony w 12 GB pamięci wideo GDDR7. Konfiguracja dysponuje zatem dodatkowymi 50 proc. VRAM.

Nvidia wydała nawet krótki komunikat w tej sprawie:

Rozszerzamy ofertę laptopów z kartą GeForce RTX o nową konfigurację karty graficznej GeForce RTX 5070 Laptop, w tym opcję 12 GB. Ze względu na duży popyt na karty graficzne GeForce RTX Laptop i ograniczoną podaż pamięci, ten dodatek pomaga zmaksymalizować dostępność pamięci i umożliwia partnerom oferowanie klientom szerszej gamy laptopów.

Karta graficzna wciąż bazuje na identycznym układzie graficznym GB206 z 4608 rdzeniami CUDA i 48 rdzeniami Ray Tracing. Zamiast czterech modułów 2 GB o szybkości 16 Gb/s, korzysta z modułów 3 GB o prędkości 24 Gb/s. To jednak nie tak, że stara wersja 8 GB zostanie całkowicie zastąpiona przez 12 GB. Na rynku będą zatem laptopy z kartami graficznymi w dwóch wariantach pamięciowych.

Dlaczego to takie ważne?

W mobilnych kartach graficznych zazwyczaj, oprócz mniejszej liczby rdzeni, znajdziemy niższe pokłady pamięci wideo w porównaniu z odpowiednikami ze stacjonarek. Wystarczy spojrzeć na kilka popularnych modeli:

  • GeForce RTX 5070: desktop – 12 GB, laptop – 8 GB;
  • GeForce RTX 5070 Ti: desktop – 16 GB, laptop – 12 GB;
  • GeForce RTX 5090: desktop – 32 GB, laptop – 24 GB.

Oczywiście znajdziemy takie modele, które oferują identyczne konfiguracje pamięci – są to RTX 5050, 5060 czy 5080. Jednak to właśnie RTX 5070 najbardziej tracił na decyzji o zastosowaniu wyłącznie 8 GB pamięci wideo w laptopie. Jest to bowiem karta graficzna pozycjonowana do mobilnych komputerów do gier z ekranami o rozdzielczości 1440p.

Zasada jest taka, że im wyższa rozdzielczość, tym większa pamięć wideo w karcie graficznej jest wymagana. Wynika to oczywiście z dużych rozmiarów tekstur, zaawansowanego oświetlenia czy innych efektów graficznych. Jeśli gra potrzebuje więcej pamięci graficznej, niż ta, którą dysponuje karta, dochodzi do pogorszenia wydajności, błędów graficznych (takich jak niewyświetlanie się tekstur), a w najgorszych wypadkach nawet do awarii aplikacji i wyłączenia programu.

Albert Żurek
29.04.2026 19:24
Tagi: Karty graficzneLaptopyNvidia
