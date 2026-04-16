W mObywatelu ogarniesz teraz swoje dzieci. Kapitalna nowość

Wyrabianie paszportów dla najmłodszych stało się prostsze. W najnowszej aktualizacji mObywatela 4.80.0 dodano funkcję składania wniosków o paszport dla dzieci do 12 lat. Całość można zrealizować online.

mObywatel wprowadza wniosek paszportowy dla dziecka

Najnowsza funkcja w mObywatelu pozwala uniknąć wizyty w najbliższym urzędzie oraz drukowania i ręcznego wypełniania formularzy wymaganych do złożenia wniosku. Rozwiązanie automatycznie wypełnia większość potrzebnych danych, zaciągając je z bazy danych Ministerstwa Cyfryzacji.

Paszporty dla dzieci do 12 r.ż. są wydawane na okres pięciu lat, a na dokument będzie trzeba poczekać ok. 30 dni. Funkcja składania wniosku pozwala wybrać dwa rodzaje dokumentów: zwykły paszport oraz paszport tymczasowy. mObywatel wymaga też wskazania miejsce odbioru w kraju lub za granicą.

Wniosek może złożyć rodzic, opiekun lub kurator dziecka. Jeśli robi to rodzic, aplikacja dane z rejestru PESEL i wyświetla listę dzieci automatycznie, gdzie trzeba wybrać, którego dziecka dotyczy wniosek. Kuratorzy lub opiekuni muszą wysłać odpowiednie załączniki dokumentujące prawo do opieki. mObywatel pozwala dodać gotowe zdjęcie paszportowe lub samodzielnie wykonać fotografię.

Do złożenia wniosku będzie potrzebna jednak zgoda drugiego rodzica lub opiekuna. Tę również można złożyć w aplikacji mObywatel. Podczas składania dokumentu trzeba wybrać zgodę za pośrednictwem mObywatela, a druga osoba wyrazi zgodę w swojej aplikacji.

Jak złożyć wniosek o paszport dla dziecka do 12 lat w mObywatelu?

Aby to zrobić należy zaktualizować aplikacje mObywatel w sklepie Google Play lub App Store do wersji 4.80.0 lub nowszej. Rozwiązanie jest dostępne w zakładce Usługa. Aby z niego skorzystać trzeba:

uruchomić mObywatela i się zalogować;

wybrać zakładkę Usługi;

znaleźć funkcję Załatw sprawy (sekcja sprawy urzędowe, można użyć też wyszukiwania);

wybrać Paszport i Wniosek o paszport dla dziecka, które nie ukończyło 12 lat;

zaznaczyć typ paszportu i wykonywać polecenia wyświetlone na ekranie.

Złożenie wniosku wymaga potwierdzenia zgody obu rodziców, co również można załatwić w mObywatelu. W tym celu trzeba:

podczas składania wniosku wybrać zgodę za pośrednictwem mObywatela;

drugi rodzic na swoim telefonie musi wybrać Usługi > Załatw Sprawę > Paszport > Zgoda na paszport;

podpisać wniosek podpisem zaufanym i wysłać go przez aplikację.

Do wniosku w mObywatelu potrzeba także dołączyć dowód zrealizowania opłaty paszportowej. Czyli będzie potrzebny przelew na konto i jego potwierdzenie. Numery rachunków do przelewu są dostępne na stronach internetowych urzędów.

Albert Żurek 16.04.2026 13:44

