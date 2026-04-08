REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Mapy Google z nową funkcją. Przejrzą twoje prywatne zdjęcia

Mapy Google udostępniły nową funkcję wpływającą na prywatność użytkowników. Oprogramowanie przeskanuje galerię użytkownika, aby ułatwić dodawanie zdjęć i filmów do opinii. To nieco kontrowersyjna zmiana.

Albert Żurek
Mapy Google aktualizacja
REKLAMA

Mapy Google przez ostatnie lata stały się serwisem społecznościowym z funkcjami opinii i poleceń ze strony użytkowników. W oprogramowaniu znajdziemy mnóstwo funkcji polegających na treściach udostępnionych przez korzystających (tzw. lokalnych przewodników). Teraz będzie łatwiej udostępnić zdjęcia i filmy, ale za jaką cenę?

REKLAMA

Mapy Google przeskanują ci galerię w poszukiwaniu najlepszych zdjęć i filmów

Dodawanie opinii dotyczących odwiedzonych punktów na mapie jest stosunkowo proste: można załączyć tekst oraz zdjęcia czy filmy. Jeśli ma się więcej multimediów w galerii znalezienie konkretnych fotografii może stanowić problem, natomiast Mapy Google dzięki nowej aktualizacji mają ułatwić znajdowanie najlepszych fotografii i wideo.

Jeśli użytkownik włączy dostęp do multimediów w Mapach Google w ustawieniach telefonu, zdjęcia i filmy z ostatnich aktywności będą podświetlone bezpośrednio na karcie Dodaj. Oznacza to, że oprogramowanie musi przeskanować zdjęcia z naszej galerii w celu znalezienia najlepszych fotografii. 

fot. Google

Mimo wszystko w pamięci telefonu trzymamy nie tylko zdjęcia, które chcemy udostępnić dla wszystkich użytkowników Map Google, ale też prywatne treści, których nie do końca chcemy pokazywać światu. Trudno powiedzieć czy takie treści też nie będą skanowane. Mimo wszystko algorytmy polecające muszą wykrywać zawartość fotografii, aby mogły działać. 

Rozwiązanie ma być dostępne na wszystkich rynkach - także w Polsce - na Androidzie. Natomiast w nadchodzących miesiącach funkcja zostanie rozszerzona do iOS’a.

Czytaj też:

REKLAMA

Prostsze pisanie opinii za pomocą Gemini

Przydatnym rozwiązaniem, które zostało wprowadzone do Map Google jest ułatwione  pisanie opinii za pomocą Gemini. Sztuczna inteligencja działa w taki sposób, że analizuje wybrane (załączane zdjęcia) i tworzy podpisy, które mogą przydać się do załączonej opinii. Funkcja początkowo ma być dostępna w USA na iPhone’ach, ale z czasem zostanie udostępniona na Androidzie na wszystkich rynkach.  

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
08.04.2026 15:53
Tagi: GoogleGoogle Mapsmapy
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA