Sklep Google Play z ważną nowością. Koniec przekopywania się przez śmietnik

W najnowszej wersji Sklepu Play pojawiła się funkcja wyszukiwania w recenzjach. Zamiast liczyć na łut szczęścia możesz wpisać konkretne hasło i od razu zobaczyć opinie, które je zawierają. Mechanizm jest prosty, choć niepozbawiony ograniczeń. Wchodzisz na kartę aplikacji, stukasz w oceny na górze albo przewijasz do sekcji „Oceny i opinie”, a następnie wybierasz „Zobacz wszystkie opinie”. U góry pojawia się nowy pasek wyszukiwania - albo ikona lupy, która po stuknięciu przenosi recenzje na górę ekranu i odsłania pole do wpisania zapytania.

Wpisujesz kilka słów, naciskasz przycisk szukania na klawiaturze i… zamiast losowej mieszanki zachwytów i hejtu dostajesz listę opinii, w których pojawia się podany przez ciebie zwrot. Chcesz sprawdzić, czy w darmowej grze „nie ma za dużo reklam”? Możesz spróbować fraz typu „za dużo reklam”, „too many ads”, „no ads”. Interesuje cię „battery drain”, „bugi po ostatniej aktualizacji”, „crash on start”? To wszystko da się teraz wyłuskać z tłumu.

Przeszukiwanie recenzji w Sklepie Play (źródło: Android Authority)

Sama wyszukiwarka jest niestety poniżej standardów Google’a. Po pierwsze, działa wyłącznie na dokładnych dopasowaniach słów. Jeśli wpiszesz „bateria”, a ktoś napisał „baterię” albo „battery” to ta tego nie znajdzie. Nie ma tu żadnej semantycznej magii, rozumienia sensu, synonimów czy „domyślania się” o co ci chodzi.

Po drugie, Google narzucił dość dziwny warunek: nie wyszukasz po jednym słowie. Trzeba wpisać co najmniej dwa. To może być próba ograniczenia spamu i bardzo ogólnych zapytań typu „bug”, „ads”, „lag”, ale w praktyce może być po prostu irytujące. Czasem jedno słowo naprawdę wystarcza.

Na szczęście pod paskiem wyszukiwania pojawiają się też gotowe sugestie - popularne problemy, które możesz wybrać jednym stuknięciem. To trochę ratuje sytuację, zwłaszcza dla mniej zaawansowanych użytkowników, którzy niekoniecznie wiedzą jak sformułować zapytanie.

Co trzeba zrobić, żeby mieć tę funkcję

Nowość nie jest jeszcze dostępna u wszystkich - na moim w pełni zaktualizowanym Galaxy S26 Ultra nadal nie jest dostępna - ale rollout już się rozpoczął. Funkcja wyszukiwania w recenzjach pojawia się w Sklepie Play w wersji 50.7.x - Android Authority wskazuje konkretnie 50.7.24-31 jako wersję, w której opcja zaczęła się pojawiać globalnie.

Jeśli nie widzisz paska wyszukiwania, możesz spróbować wymusić aktualizację samego Sklepu Play. W tym celu wchodzisz w sklep, stukasz w swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu, przewijasz do „Ustawienia”, potem „Informacje” i wybierasz „Zaktualizuj Sklep Play”. To nie gwarantuje natychmiastowego dostępu, bo Google tradycyjnie rozkłada wdrożenie w czasie, ale zwiększa szanse, że trafisz do „szczęśliwej” grupy.

Mała funkcja, realna ulga

Nowe wyszukiwanie w recenzjach Sklepu Play to dokładnie ten typ zmiany, który trudno sprzedać w reklamie, ale który doceni każdy, kto choć raz spędził wieczór na przekopywaniu się przez opinie w poszukiwaniu jednego konkretnego problemu. Plusy są oczywiste: mniej scrollowania, więcej konkretu, możliwość szybkiego sprawdzenia czy aplikacja ma reklamy, bugi, problemy z baterią czy inne „niespodzianki”. Minusy też są wyraźne: brak semantycznego wyszukiwania, wymóg co najmniej dwóch słów, brak wyników „na żywo” i - co najbardziej boli - zniknięcie filtra „ten model urządzenia”.

To nie jest funkcja, która zmieni Androida - ale jest to jedna z tych drobnych rzeczy, które sprawiają, że codzienne korzystanie z telefonu staje się odrobinę mniej irytujące. A to w świecie mobilnych systemów i sklepów z aplikacjami bywa cenniejsze niż kolejny kolorowy redesign.

Maciej Gajewski 07.04.2026 18:14

