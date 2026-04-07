Sklep Google Play z ważną nowością. Koniec przekopywania się przez śmietnik

W teorii recenzje miały pomagać w podjęciu decyzji. W praktyce trudno po nich się rozeznać, czy aplikacja spełni nasze konkretne oczekiwania. Na szczęście niebawem będzie znacznie łatwiej.

Maciej Gajewski
Sklep Google Play przeszukiwanie recenzji
W najnowszej wersji Sklepu Play pojawiła się funkcja wyszukiwania w recenzjach. Zamiast liczyć na łut szczęścia możesz wpisać konkretne hasło i od razu zobaczyć opinie, które je zawierają. Mechanizm jest prosty, choć niepozbawiony ograniczeń. Wchodzisz na kartę aplikacji, stukasz w oceny na górze albo przewijasz do sekcji „Oceny i opinie”, a następnie wybierasz „Zobacz wszystkie opinie”. U góry pojawia się nowy pasek wyszukiwania - albo ikona lupy, która po stuknięciu przenosi recenzje na górę ekranu i odsłania pole do wpisania zapytania.

Wpisujesz kilka słów, naciskasz przycisk szukania na klawiaturze i… zamiast losowej mieszanki zachwytów i hejtu dostajesz listę opinii, w których pojawia się podany przez ciebie zwrot. Chcesz sprawdzić, czy w darmowej grze „nie ma za dużo reklam”? Możesz spróbować fraz typu „za dużo reklam”, „too many ads”, „no ads”. Interesuje cię „battery drain”, „bugi po ostatniej aktualizacji”, „crash on start”? To wszystko da się teraz wyłuskać z tłumu.

Przeszukiwanie recenzji w Sklepie Play (źródło: Android Authority)

Brzmi jak coś, co powinno być w Sklepie Play od lat? Dokładnie tak

Sama wyszukiwarka jest niestety poniżej standardów Google’a. Po pierwsze, działa wyłącznie na dokładnych dopasowaniach słów. Jeśli wpiszesz „bateria”, a ktoś napisał „baterię” albo „battery” to ta tego nie znajdzie. Nie ma tu żadnej semantycznej magii, rozumienia sensu, synonimów czy „domyślania się” o co ci chodzi.

Po drugie, Google narzucił dość dziwny warunek: nie wyszukasz po jednym słowie. Trzeba wpisać co najmniej dwa. To może być próba ograniczenia spamu i bardzo ogólnych zapytań typu „bug”, „ads”, „lag”, ale w praktyce może być po prostu irytujące. Czasem jedno słowo naprawdę wystarcza.

Na szczęście pod paskiem wyszukiwania pojawiają się też gotowe sugestie - popularne problemy, które możesz wybrać jednym stuknięciem. To trochę ratuje sytuację, zwłaszcza dla mniej zaawansowanych użytkowników, którzy niekoniecznie wiedzą jak sformułować zapytanie.

Co trzeba zrobić, żeby mieć tę funkcję

Nowość nie jest jeszcze dostępna u wszystkich - na moim w pełni zaktualizowanym Galaxy S26 Ultra nadal nie jest dostępna - ale rollout już się rozpoczął. Funkcja wyszukiwania w recenzjach pojawia się w Sklepie Play w wersji 50.7.x - Android Authority wskazuje konkretnie 50.7.24-31 jako wersję, w której opcja zaczęła się pojawiać globalnie.

Jeśli nie widzisz paska wyszukiwania, możesz spróbować wymusić aktualizację samego Sklepu Play. W tym celu wchodzisz w sklep, stukasz w swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu, przewijasz do „Ustawienia”, potem „Informacje” i wybierasz „Zaktualizuj Sklep Play”. To nie gwarantuje natychmiastowego dostępu, bo Google tradycyjnie rozkłada wdrożenie w czasie, ale zwiększa szanse, że trafisz do „szczęśliwej” grupy.

Mała funkcja, realna ulga

Nowe wyszukiwanie w recenzjach Sklepu Play to dokładnie ten typ zmiany, który trudno sprzedać w reklamie, ale który doceni każdy, kto choć raz spędził wieczór na przekopywaniu się przez opinie w poszukiwaniu jednego konkretnego problemu. Plusy są oczywiste: mniej scrollowania, więcej konkretu, możliwość szybkiego sprawdzenia czy aplikacja ma reklamy, bugi, problemy z baterią czy inne „niespodzianki”. Minusy też są wyraźne: brak semantycznego wyszukiwania, wymóg co najmniej dwóch słów, brak wyników „na żywo” i - co najbardziej boli - zniknięcie filtra „ten model urządzenia”.

To nie jest funkcja, która zmieni Androida - ale jest to jedna z tych drobnych rzeczy, które sprawiają, że codzienne korzystanie z telefonu staje się odrobinę mniej irytujące. A to w świecie mobilnych systemów i sklepów z aplikacjami bywa cenniejsze niż kolejny kolorowy redesign.

Maciej Gajewski
07.04.2026 18:14
Najnowsze
18:14
Sklep Google Play z ważną nowością. Koniec przekopywania sie przez śmietnik
Aktualizacja: 2026-04-07T18:14:07+02:00
17:30
Windows 11 gubi zbędny balast. Oto co się zmieni
Aktualizacja: 2026-04-07T17:30:32+02:00
17:20
Piorun uderzył w samolot LOT-u. Chwile grozy, które są... rutyną
Aktualizacja: 2026-04-07T17:20:47+02:00
16:47
Artemis II uchwycił "zachód Ziemi". Patrzę na to i mam ciarki
Aktualizacja: 2026-04-07T16:47:02+02:00
16:05
One UI 8.5 z datą premiery. Twój Samsung zaraz zyska nowe życie
Aktualizacja: 2026-04-07T16:05:16+02:00
15:22
Polskie lotnisko w końcu daje spać. Szkoda, że wydali na to fortunę
Aktualizacja: 2026-04-07T15:22:35+02:00
15:00
RegioJet podpadł polskiemu urzędowi. Miała być rewolucja, są problemy
Aktualizacja: 2026-04-07T15:00:18+02:00
13:53
To tyle ze składanego iPhone'a w tym roku. "Poważne problemy, duże opóźnienia"
Aktualizacja: 2026-04-07T13:53:59+02:00
13:36
Thermomix już nie jest marzeniem Polaków. W kuchni rządzi nowy król
Aktualizacja: 2026-04-07T13:36:38+02:00
12:39
40 minut nerwówki. Dlaczego Artemis II stracił kontakt z Ziemią?
Aktualizacja: 2026-04-07T12:39:31+02:00
12:20
Urzędnicy kupują drogie telefony. Przyznajemy się: to nasza wina
Aktualizacja: 2026-04-07T12:20:10+02:00
12:11
Antyterroryści w Warszawie. To nie były ćwiczenia
Aktualizacja: 2026-04-07T12:11:57+02:00
12:00
Honor 600 Lite. Wygląda jak iPhone, ale co dalej?
Aktualizacja: 2026-04-07T12:00:00+02:00
11:03
Jak wygląda nowoczesny cyberatak na zwykłego użytkownika? Tydzień, w którym wszystko wygląda normalnie
Aktualizacja: 2026-04-07T11:03:57+02:00
11:00
Kazali kandydatowi mówić obraźliwe rzeczy. Banalną prośbą zdemaskowali oszusta
Aktualizacja: 2026-04-07T11:00:37+02:00
9:51
Pracownicy jadą po szefie OpenAI. "Atmosfera puczu w firmie"
Aktualizacja: 2026-04-07T09:51:00+02:00
9:21
Nie ma 10 lat, a już do rozbiórki. Deweloperzy bawią się miastami, jak dzieci klockami
Aktualizacja: 2026-04-07T09:21:22+02:00
8:01
Nowa aplikacja Google'a. Zamieni twoje gadanie w coś sensownego
Aktualizacja: 2026-04-07T08:01:13+02:00
7:00
Artemis II pobił rekord ludzkości. I zaczął wracać na Ziemię
Aktualizacja: 2026-04-07T07:00:00+02:00
6:33
Seria Galaxy rośnie. Czwarty gracz wejdzie na boisko
Aktualizacja: 2026-04-07T06:33:49+02:00
