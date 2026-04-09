Mapy Google uczą się rozmawiać. Nowa funkcja dla opornych technologicznie

Ładowanie...

Zaledwie wczoraj Google poinformował o dodaniu do aplikacji Map funkcji, która pozwala na automatyczne dodawanie zdjęć i filmów do punktów na mapach, a już dziś okazało się że w przygotowaniu jest kolejna funkcja mająca uprościć wzbogacanie Map. Nowość ma być skierowana przede wszystkim do nowych i opornych technologii użytkowników.

REKLAMA

"Powiedz mapom" pomoże użytkownikom wcześniej opornym dodawaniu treści do Map Google

Bloger AssembleDebug, znany z rozkładania aplikacji na Androida na części pierwsze, w najnowszym wydaniu aplikacji Map Google (wersja 26.15.01.894202351 beta), odnalazł informacje wskazujące na nową integrację Gemini w Mapach Google. Integracja pozwoli czatbotowi przeprowadzić użytkownika za rękę, "krok po kroku", przez proces dodawania treści do Map.

Po wejściu w zakładkę "Opublikuj" na profilu danego obiektu w Mapach Google użytkownikowi pokaże się przycisk "Powiedz mapom". Jego dotknięcie spowoduje przejście do okna czatu z czatbotem, który zapyta użytkownika jakiego rodzaju treści chce udostępnić. Następnie, zależnie od odpowiedzi, Gemini przeprowadzi użytkownika przez kolejne kroki.

Jak relacjonuje AssembleDebug, funkcja jest w powijakach i póki co trzy zrzuty ekranu to wszystko co wiemy na temat "Powiedz mapom". Jednak dotychczasowy podgląd zapowiada się obiecująco i zapewne zapewni Googlowi garść nowych treści, których nie zdobyłby w inny sposób - czy to przez nieoczywistość interfejsu, czy oporność użytkowników.

Czytaj też:

REKLAMA

Zdjęcie główne: DacologyPhoto / Shutterstock

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 09.04.2026 09:57

Ładowanie...