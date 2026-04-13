Na Impact ’26 będzie aż 25 ścieżek tematycznych. Pomogą zrozumieć świat i jego przyszłość
Nie tylko AI i biznes, ale też zdrowie psychiczne, kultura i społeczne konsekwencje technologii. Impact '26 ma połączyć świat technologii z polityką, biznesem i codziennym życiem.
W połowie maja Poznań ponownie stanie się miejscem spotkania świata technologii, biznesu i polityki. A to za sprawem konferencji impact’26, która odbędzie się w dniach 13-14 maja na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Tegoroczna edycja została rozpisana aż na 25 ścieżek tematycznych. Organizatorzy zdecydowali się na obszerne rozszerzenie formuły, by pokazać, że rozmowa o technologii przestała mieścić się w jednej czy dwóch kategoriach i coraz częściej wymaga szerszego, wielowymiarowego ujęcia.
Nietuzinkowe podejście do technologii na impact '26
Trzon programu nadal stanowią technologie, ale nie są już traktowane w oderwaniu od ich konsekwencji. W ścieżkach takich jak Digital Future czy Artificial Intelligence nacisk położono nie tylko na dyskusje o sztucznej inteligencji, big data, IoT czy rozszerzonej rzeczywistości, ale przede wszystkim na ich wpływ na gospodarkę i modele biznesowe. impact '26 przekuwa to w dyskusje o automatyzacji pracy, zmianie kompetencji na rynku oraz rosnącej roli danych jako kluczowego zasobu. Osobne miejsce zajmują kwestie etyczne - od uprzedzeń algorytmicznych po odpowiedzialność za decyzje podejmowane przez systemy AI.
Wyraźnie rozbudowano także wątek gospodarczy i regulacyjny. Nowa ścieżka Economics of AI koncentruje się na pytaniach o konkurencyjność Europy, politykę przemysłową i technologiczną suwerenność, które w ostatnich latach coraz częściej pojawiają się w debacie publicznej. Obecni na panelu goście - w tym Justin Trudeau, Daron Acemoğlu, Radosław Sikorski czy Martin Wolf - będą dyskutować na temat relacji między Stanami Zjednoczonymi, Chinami i Unią Europejską oraz obaw, że bez odpowiednich inwestycji i regulacji kontynent pozostanie konsumentem, a nie twórcą kluczowych technologii.
Bezpieczeństwo i geopolityka idą ramię w ramię
Drugim silnym blokiem tematycznym jest bezpieczeństwo - zarówno w wymiarze cyfrowym, jak i geopolitycznym. Ścieżki Cybersecurity i Defence obejmują kwestie ochrony infrastruktury krytycznej, zarządzania ryzykiem oraz wykorzystania AI w systemach obronnych. Równolegle Future Geopolitics przenosi dyskusję na poziom globalny, gdzie technologia przestaje być neutralnym narzędziem, a staje się elementem rywalizacji państw. W programie pojawiają się m.in. wątki odbudowy Ukrainy, dezinformacji oraz zmieniającej się pozycji Europy w świecie wielobiegunowym.
Nie mniej miejsca poświęcono energetyce i transformacji klimatycznej, które coraz silniej splatają się z technologią. W ścieżkach Energy i Green Economy pojawiają się tematy odnawialnych źródeł energii, magazynowania, wodoru czy inteligentnych sieci, ale też finansowania zielonych inwestycji i napięcia między celami klimatycznymi a rachunkiem ekonomicznym. Istotne jest to, że transformacja energetyczna nie będzie prezentowana jako osobny sektor, lecz jako proces zależny od rozwoju technologii cyfrowych, w tym sztucznej inteligencji i analityki danych.
Od zdrowia po kulturę - bo technologia nie jest zerojedynkowa
Rozszerzenie programu widać szczególnie w obszarach zdrowia i nauki. Ścieżki Health & Longevity oraz Cancer Research obejmują zarówno rozwój biomedycyny, jak i wykorzystanie technologii w diagnostyce, profilaktyce i leczeniu. Wśród tematów poruszone zostaną m.in. cyfrowe bliźniaki pacjentów, personalizowana medycyna czy nowe terapie genowe i komórkowe.
Najbardziej zauważalną zmianą względem wcześniejszych edycji jest jednak przesunięcie akcentów w stronę tematów społecznych. Ścieżki takie jak Inclusive Future, Young Voices czy Mental Health & Wellbeing pokazują, że organizatorzy coraz wyraźniej dostrzegają, iż technologia wpływa nie tylko na produktywność, ale też na relacje społeczne, zdrowie psychiczne i strukturę rynku pracy. Dyskusja ma objąć m.in. oczekiwania młodszych pokoleń, nowe modele pracy, cyfrową tożsamość czy problem uzależnień od technologii. To już nie są wątki poboczne, lecz integralna część rozmowy o przyszłości.
Nie znika przy tym klasyczna tematyka biznesowa. Ścieżki Leadership, Entrepreneurship oraz Investments & Startups koncentrują się na zarządzaniu w warunkach niepewności, roli kapitału oraz współpracy między startupami a dużymi organizacjami. Coraz częściej pojawia się jednak pytanie o redefinicję sukcesu - mierzonego nie tylko wynikami finansowymi, ale również wpływem społecznym i środowiskowym. Ten wątek rozwijany jest także w ramach Philanthropy & Social Impact, gdzie technologia i kapitał mają wspierać rozwiązywanie problemów społecznych w skali globalnej.
Na tle wielu konferencji technologicznych Impact nadal wyróżnia się obecnością tematów kulturowych i konsumenckich. Ścieżki Culture, Sports & Tourism Marketing czy Marketing & Digital Consumers pokazują, że technologia przenika również obszary związane z mediami, sportem i doświadczeniem użytkownika. Dyskusja dotyczy m.in. roli danych w marketingu, wpływu mediów społecznościowych oraz zmieniających się relacji między markami a odbiorcami.
Rozpisanie programu na 25 ścieżek tematycznych nie jest więc wyłącznie zabiegiem organizacyjnym. To raczej próba uporządkowania rzeczywistości, w której granice między sektorami przestają mieć znaczenie. Technologia, polityka, zdrowie, kultura i gospodarka coraz częściej funkcjonują w jednym ekosystemie, a wydarzenia takie jak Impact próbują tę złożoność uchwycić i przełożyć na język konkretnych decyzji. W tym sensie tegoroczna edycja nie tyle rozszerza program, co raczej pokazuje, jak bardzo zmienił się świat, który ten program ma opisywać.
