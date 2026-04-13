Na Impact ’26 będzie aż 25 ścieżek tematycznych. Pomogą zrozumieć świat i jego przyszłość

Ładowanie...

W połowie maja Poznań ponownie stanie się miejscem spotkania świata technologii, biznesu i polityki. A to za sprawem konferencji impact’26, która odbędzie się w dniach 13-14 maja na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Tegoroczna edycja została rozpisana aż na 25 ścieżek tematycznych. Organizatorzy zdecydowali się na obszerne rozszerzenie formuły, by pokazać, że rozmowa o technologii przestała mieścić się w jednej czy dwóch kategoriach i coraz częściej wymaga szerszego, wielowymiarowego ujęcia.

Nietuzinkowe podejście do technologii na impact '26

Trzon programu nadal stanowią technologie, ale nie są już traktowane w oderwaniu od ich konsekwencji. W ścieżkach takich jak Digital Future czy Artificial Intelligence nacisk położono nie tylko na dyskusje o sztucznej inteligencji, big data, IoT czy rozszerzonej rzeczywistości, ale przede wszystkim na ich wpływ na gospodarkę i modele biznesowe. impact '26 przekuwa to w dyskusje o automatyzacji pracy, zmianie kompetencji na rynku oraz rosnącej roli danych jako kluczowego zasobu. Osobne miejsce zajmują kwestie etyczne - od uprzedzeń algorytmicznych po odpowiedzialność za decyzje podejmowane przez systemy AI.

Wyraźnie rozbudowano także wątek gospodarczy i regulacyjny. Nowa ścieżka Economics of AI koncentruje się na pytaniach o konkurencyjność Europy, politykę przemysłową i technologiczną suwerenność, które w ostatnich latach coraz częściej pojawiają się w debacie publicznej. Obecni na panelu goście - w tym Justin Trudeau, Daron Acemoğlu, Radosław Sikorski czy Martin Wolf - będą dyskutować na temat relacji między Stanami Zjednoczonymi, Chinami i Unią Europejską oraz obaw, że bez odpowiednich inwestycji i regulacji kontynent pozostanie konsumentem, a nie twórcą kluczowych technologii.

Bezpieczeństwo i geopolityka idą ramię w ramię

Drugim silnym blokiem tematycznym jest bezpieczeństwo - zarówno w wymiarze cyfrowym, jak i geopolitycznym. Ścieżki Cybersecurity i Defence obejmują kwestie ochrony infrastruktury krytycznej, zarządzania ryzykiem oraz wykorzystania AI w systemach obronnych. Równolegle Future Geopolitics przenosi dyskusję na poziom globalny, gdzie technologia przestaje być neutralnym narzędziem, a staje się elementem rywalizacji państw. W programie pojawiają się m.in. wątki odbudowy Ukrainy, dezinformacji oraz zmieniającej się pozycji Europy w świecie wielobiegunowym.

Nie mniej miejsca poświęcono energetyce i transformacji klimatycznej, które coraz silniej splatają się z technologią. W ścieżkach Energy i Green Economy pojawiają się tematy odnawialnych źródeł energii, magazynowania, wodoru czy inteligentnych sieci, ale też finansowania zielonych inwestycji i napięcia między celami klimatycznymi a rachunkiem ekonomicznym. Istotne jest to, że transformacja energetyczna nie będzie prezentowana jako osobny sektor, lecz jako proces zależny od rozwoju technologii cyfrowych, w tym sztucznej inteligencji i analityki danych.

Od zdrowia po kulturę - bo technologia nie jest zerojedynkowa

Rozszerzenie programu widać szczególnie w obszarach zdrowia i nauki. Ścieżki Health & Longevity oraz Cancer Research obejmują zarówno rozwój biomedycyny, jak i wykorzystanie technologii w diagnostyce, profilaktyce i leczeniu. Wśród tematów poruszone zostaną m.in. cyfrowe bliźniaki pacjentów, personalizowana medycyna czy nowe terapie genowe i komórkowe.

Najbardziej zauważalną zmianą względem wcześniejszych edycji jest jednak przesunięcie akcentów w stronę tematów społecznych. Ścieżki takie jak Inclusive Future, Young Voices czy Mental Health & Wellbeing pokazują, że organizatorzy coraz wyraźniej dostrzegają, iż technologia wpływa nie tylko na produktywność, ale też na relacje społeczne, zdrowie psychiczne i strukturę rynku pracy. Dyskusja ma objąć m.in. oczekiwania młodszych pokoleń, nowe modele pracy, cyfrową tożsamość czy problem uzależnień od technologii. To już nie są wątki poboczne, lecz integralna część rozmowy o przyszłości.

Nie znika przy tym klasyczna tematyka biznesowa. Ścieżki Leadership, Entrepreneurship oraz Investments & Startups koncentrują się na zarządzaniu w warunkach niepewności, roli kapitału oraz współpracy między startupami a dużymi organizacjami. Coraz częściej pojawia się jednak pytanie o redefinicję sukcesu - mierzonego nie tylko wynikami finansowymi, ale również wpływem społecznym i środowiskowym. Ten wątek rozwijany jest także w ramach Philanthropy & Social Impact, gdzie technologia i kapitał mają wspierać rozwiązywanie problemów społecznych w skali globalnej.

Na tle wielu konferencji technologicznych Impact nadal wyróżnia się obecnością tematów kulturowych i konsumenckich. Ścieżki Culture, Sports & Tourism Marketing czy Marketing & Digital Consumers pokazują, że technologia przenika również obszary związane z mediami, sportem i doświadczeniem użytkownika. Dyskusja dotyczy m.in. roli danych w marketingu, wpływu mediów społecznościowych oraz zmieniających się relacji między markami a odbiorcami.

Rozpisanie programu na 25 ścieżek tematycznych nie jest więc wyłącznie zabiegiem organizacyjnym. To raczej próba uporządkowania rzeczywistości, w której granice między sektorami przestają mieć znaczenie. Technologia, polityka, zdrowie, kultura i gospodarka coraz częściej funkcjonują w jednym ekosystemie, a wydarzenia takie jak Impact próbują tę złożoność uchwycić i przełożyć na język konkretnych decyzji. W tym sensie tegoroczna edycja nie tyle rozszerza program, co raczej pokazuje, jak bardzo zmienił się świat, który ten program ma opisywać.

Spiders' Web jest patronem impact '26

Malwina Kuśmierek 13.04.2026 13:13

Patronat medialny

Ładowanie...