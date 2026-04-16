Epicka wyprawa z Polski. Nasz żaglowiec pokona tysiące mil

Dar Młodzieży nie wypływa tym razem w zwykły rejs szkoleniowy. Polska fregata rusza w podróż, która ma w sobie coś z wielkiej morskiej przygody, trochę historii i sporo symboliki. 16 kwietnia żaglowiec ma opuścić Gdynię i rozpocząć wyprawę do Stanów Zjednoczonych liczącą około 12 tys. mil morskich, czyli mniej więcej 22,2 tys. km. Kulminacją ma być udział w amerykańskich obchodach 250-lecia niepodległości i w wielkiej paradzie żaglowców w Nowym Jorku 4 lipca.

Rejs, który jest czymś więcej, niż samą podróżą

Plan wyprawy rozpisano na trzy etapy. Pierwszy prowadzi z Gdyni do Kadyksu i ma zakończyć się 10 maja, a po drodze statek odwiedzi Wyspę Man. Drugi etap poprowadzi przez Kadyks i Bahamy do Stanów Zjednoczonych. W drugiej połowie czerwca Dar Młodzieży ma wejść do amerykańskich portów, odwiedzając m.in. Norfolk, Nowy Jork i Boston. Trzeci etap zacznie się 3 lipca w Nowym Jorku od zmiany praktykantów, po czym jednostka popłynie do Bostonu i ruszy w drogę powrotną do Europy przez porty w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Powrót do Gdyni zaplanowano na 24 sierpnia.

Nie będzie to rejs wyłącznie reprezentacyjny. Na pokładzie mają płynąć praktykanci i studenci Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, a także uczniowie Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu. W drugim etapie podróży około 120 studentów pierwszego roku Wydziału Nawigacyjnego ma odbywać praktykę morską w drodze do USA, a później na statek wejdzie kolejna grupa, tym razem studentów drugiego roku. Dar Młodzieży nadal pełni więc swoją podstawową rolę. Nie jest tylko pięknym symbolem na wodzie, ale prawdziwym statkiem szkolnym, na którym przyszli oficerowie uczą się zawodu w warunkach dalekiego rejsu.

Nowy Jork czeka na największą flotyllę od lat

Sam udział w wydarzeniu Sail4th 250 to osobna historia. To będzie aż 6 dni obchodów, największą jak dotąd flotyllę wielkich żaglowców z całego świata, 32 kraje i około 15 tys. żeglarzy. Najważniejszym punktem ma być parada 4 lipca, ale wydarzenia na wodzie i wokół portu mają trwać od 3 do 8 lipca. Właśnie w takim otoczeniu pojawi się Dar Młodzieży jako jeden z reprezentantów światowej elity szkolnych żaglowców.

Uczelnia i organizatorzy podkreślają, że chodzi nie tylko o szkolenie studentów, lecz także o promocję Polski i budowanie relacji międzynarodowych przy okazji jednego z największych morskich wydarzeń jubileuszowych ostatnich lat. Taki żaglowiec działa jak pływająca wizytówka państwa: od razu widać banderę, tradycję, historię i klasę jednostki.

To wyraźne nawiązanie do słynnej podróży sprzed 50 lat

Tegoroczna wyprawa świadomie nawiązuje do rejsu Daru Pomorza z 1976 r., kiedy Biała Fregata popłynęła do USA na obchody 200-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. Wówczas uczestniczyła w regatach na trasie Plymouth-Teneryfa-Bermudy-Newport, odwiedziła najważniejsze porty amerykańskie, w tym Nowy Jork, Boston, Baltimore i Filadelfię, oraz wzięła udział w paradzie żaglowców na Hudsonie 4 lipca. Nowojorskie obchody 2026 r. wprost wyrastają z tradycji takich wielkich zlotów żaglowców jak bicentennial z 1976 r.

Jest to więc mocny historyczny most między dawnym pokoleniem polskiej edukacji morskiej a współczesnym. Dar Młodzieży płynie więc nie tylko do Ameryki, lecz także trochę w ślad za własną legendą.

Być może jeden z ostatnich tak wielkich rejsów tej jednostki

Rejs do USA może być jednym z ostatnich naprawdę dużych, dalekich przedsięwzięć Daru Młodzieży jako głównego żaglowca szkolnego UMG. W marcu rektor uczelni mówił, że w przyszłym roku planowane jest położenie stępki pod następcę obecnej jednostki, a szkolenia kadetów na nowym statku mają ruszyć w 2029 r.

Rządowy program Budowa statków dla uczelni morskich w latach 2025-2029 przewiduje budowę nowego trzymasztowego żaglowca dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, a cały program ma pochłonąć prawie 1 mld zł, z czego około 350 mln zł ma trafić właśnie na jednostkę dla Gdyni. Nowa jednostka ma być zbliżona wielkością do Daru Młodzieży i zachować jego podstawową funkcję szkoleniową.

Zobacz także:

Dar Młodzieży rusza więc w rejs, który jest jednocześnie praktyką morską, państwową wizytówką, historycznym nawiązaniem i być może jednym z ostatnich tak dużych występów tej jednostki w jej obecnej roli.

Marcin Kusz 16.04.2026 06:20

