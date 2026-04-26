Berlin zapłaci ci za sprzątanie śmieci. Polska powinna brać przykład

Europejskie miasta coraz częściej mają z turystami wielki problem. Nie chodzi już tylko o kolejki do muzeów, droższe mieszkania w centrach i tłok w najpopularniejszych dzielnicach. Chodzi też o śmieci, przeciążoną infrastrukturę, hałas, krótkie pobyty i model zwiedzania, w którym miasto jest traktowane jak tło do zdjęć, a nie miejsce, w którym ktoś normalnie żyje.

Berlin próbuje podejść do tego inaczej niż miasta, które stawiają przede wszystkim na zakazy, limity i opłaty. Nowy program BerlinPay ma działać jak system małych zachęt. Turysta, który zachowa się odpowiedzialnie, może dostać coś w zamian: drobną korzyść, zniżkę, wejściówkę, udział w lokalnym doświadczeniu albo inną nagrodę przygotowaną przez partnerów akcji. Nie chodzi więc o wypłatę gotówki za każdy zebrany papierek, tylko o zamianę dobrego zachowania w rodzaj miejskiej waluty.

Woda, czyli ukryta mapa Berlina

BerlinPay ma w 2026 r. skupić się przede wszystkim na wodzie. Berlin bywa postrzegany głównie przez pryzmat klubów, muzeów, historii zimnej wojny, Bramy Brandenburskiej i wielkomiejskich dzielnic, ale jest też miastem rzek, kanałów i jezior. Sprewa majestatycznie przecina samo serce stolicy, a oplatająca miasto gęsta pajęczyna kanałów tworzy fascynującą, alternatywną sieć wodnych arterii. Z kolei potężne akweny, takie jak Müggelsee czy kultowe Wannsee, to dla berlińczyków po prostu naturalne przedłużenie ich własnych mieszkań. Woda zajmuje ok. 6,6 proc. powierzchni miasta, czyli 58,9 km².

Turyści korzystają z rejsów, kajaków, spacerów nad brzegiem, plaż, pomostów i letnich tras. Jeżeli przy okazji pomogą zebrać odpady, zadbają o brzeg albo wesprą lokalny projekt społeczny, miasto zyskuje podwójnie. Po pierwsze, zmniejsza presję na miejsca szczególnie narażone na śmieci i intensywne użytkowanie. Po drugie, uczy odwiedzających, że berlińskie jeziora i kanały są po prostu częścią kruchego miejskiego ekosystemu.

W ostatnich latach europejskie miasta coraz mocniej wracają do swoich rzek. Paryż inwestował ogromne środki w Sekwanę, Kopenhaga od lat buduje wizerunek miasta portowych kąpielisk, a Berlin także prowadzi dyskusję o tym, jak mocniej otworzyć się na wodę. Czysta rzeka czy zadbane nabrzeże nie są już tylko sprawą ekologów. To element jakości życia, odporności miasta na upały, turystyki i miejskiej atrakcyjności.

Wzorem jest Kopenhaga, ale Berlin ma własny problem

Warto zauważyć, że Berlin nie wymyśla tego modelu całkowicie od zera. Inspiracją jest kopenhaski CopenPay, czyli program, w którym turyści dostają nagrody za działania przyjazne miastu i klimatowi. W Kopenhadze można było liczyć m.in. na darmowe lub tańsze atrakcje, wypożyczenie roweru, rejs, kawę, posiłek albo wejście do instytucji kultury. Warunkiem jest wykonanie konkretnego działania: przyjazd pociągiem, jazda rowerem zamiast samochodem, udział w sprzątaniu, pomoc w miejskim ogrodzie albo inne zachowanie, które wpisuje się w ideę odpowiedzialnego pobytu.

To model oparty na prostym psychologicznym mechanizmie. Miasto nie mówi, że jesteś problemem, więc musisz zapłacić więcej. Mówi raczej, że możesz być częścią rozwiązania, a my ci to wynagrodzimy. Dla turysty taka nagroda ma często większą wartość symboliczną niż finansową. Darmowa kawa czy rejs nie zmienią oczywiście naszego budżetu wakacyjnego, ale mogą zmienić sposób myślenia o wyjeździe. Zamiast przelecieć przez miasto jak przez park rozrywki, turysta ma poczuć się przez chwilę jak tymczasowy mieszkaniec.

Kopenhaga od lat buduje wizerunek uporządkowanego, rowerowego, zielonego miasta. Berlin jest większy, bardziej chaotyczny, bardziej rozlany i mniej jednorodny. Ma inną skalę ruchu turystycznego, inną strukturę dzielnic i inny zestaw problemów. W 2025 r. miasto zanotowało 12,4 mln gości i 29,4 mln noclegów. Taki ruch to potężna korzyść dla gospodarki, ale też ogromne obciążenie dla przestrzeni publicznej.

Może czas na Polska Pay? Tak możemy uratować Tatry przed śmieciami

Nie wydaje wam się, że Polska mogłaby bardzo uważnie przyjrzeć się takim pomysłom? Problem turystyki nie dotyczy już tylko Berlina, Kopenhagi czy Wenecji. Nad Bałtykiem, w Tatrach, w Bieszczadach, na Mazurach czy w najpopularniejszych polskich miastach sezon oznacza nie tylko większe wpływy dla hoteli, restauracji i atrakcji, ale też więcej śmieci, większą presję na transport, przeciążone szlaki i miejsca, które po wakacjach wymagają kosztownego sprzątania.

Zamiast ograniczać się do apeli o odpowiedzialne zachowanie, można byłoby testować podobne mechanizmy, np. drobne nagrody za dojazd pociągiem, udział w sprzątaniu plaży, oddanie butelek w systemie kaucyjnym, korzystanie z komunikacji publicznej albo wsparcie lokalnych inicjatyw.

Nikt tu oczywiście nie wymaga, by urlopowicze nagle całkowicie zastąpili służby porządkowe. Stawka toczy się tak naprawdę o fundamentalną zmianę mentalności i wyrobienie prostego odruchu. Skoro czerpię radość z tego miejsca, staram się zostawić je w stanie lepszym, niż je zastałem.

Takie rozwiązanie mogłoby okazać się absolutnym strzałem w dziesiątkę w obleganych, polskich kurortach. To właśnie tam lawinowy napływ gości z jednej strony jest upragnionym, finansowym tlenem dla lokalnego biznesu, ale z drugiej coraz bardziej dewastującym brzemieniem dla zmęczonych mieszkańców i samej przyrody.

*Źródło grafiki wprowadzającej: Wachiwit, Getty Images, Canva Pro

Marcin Kusz 26.04.2026 16:00

